Продажный дед: Томаса Маркла не подпустят к наследнику трона

17 октября сводная сестра Меган Саманта, которая устроила сцену у ворот Кенсингтонского дворца буквально неделю назад из-за того, что ее туда не пустили, дала интервью изданию Daily Mail. Оказалось, что после того как стало известно о беременности Меган, Саманта хочет просто быть семьей и перестать ругаться, чего пожелала и своим недавним друзьям в социальных сетях, которые открыто не любят жену принца Гарри.

«Всем просто нужно заткнуться и насладиться этим прекрасным для них, для мира и для семьи моментом. И я это полностью поддерживаю»,

— прокомментировала Саманта.

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53-летняя женщина также рассказала журналистам о своей реакции на новости о пополнении в семье: «Я буквально прыгала от радости в своем инвалидном кресле. Эмоции били через край, и я просто подумала, что отпускаю всю ситуацию. Это прекрасно, и я очень рада за Гарри в том числе».

Отношения младшего сына принцессы Дианы и сестры его жены нельзя назвать теплыми. Мало того, что они даже не знакомы: Саманта часто критически высказывалась о принце, заявляя, что он мог попытаться примирить Меган хотя бы с их отцом.

Саманта Маркл часто критикует Меган за наплевательское отношение к их отцу Томасу Марклу, проблемы которого со здоровьем усугубляются каждый день. Но теперь оказалось, что будущий ребенок все же важнее 74-летнего отца: «Меган причинила моему отцу много боли, но в глубине души я люблю ее и хочу, чтобы у нее и малыша все было хорошо».

Сам Томас Маркл, который прославился в таблоидах благодаря своему перманентному желанию увидеться с дочерью и негативным комментариям о всей королевской семье разом, также был рад услышать, что весной 2019 года он станет дедушкой. Источник, близкий к Марклу, сообщил порталу The Sun о том, что Томас узнал об этом раньше мировой общественности и был «абсолютно счастлив». Отец Меган Маркл уверен в том, что из его дочери получится «прекрасная мать, потому что у нее уже сильно развит материнский инстинкт».

Однако Томаса Маркла не известили о беременности герцогини представители Кенсингтонского дворца. В отличие от будущей бабушки, Дории Рагланд: она также заявила, что невероятно рада и с нетерпением ждет появления на свет внука или внучки.

Ожидается, что в ближайшие месяцы мисс Рагланд переедет в резиденцию к своей дочери — ходят слухи, что Меган не собирается нанимать няню для своего первенца.

Саманта Маркл выразила надежду на то, что ребенок может сплотить семью. «Я надеюсь, что — во имя ребенка, семьи, мира и моего отца — ему не сообщили непреднамеренно. Я надеюсь, что моего отца включат в семью в правильное время. Если этого не произойдет, то я не буду рада. В интересы ребенка входит участие моего отца в его судьбе», — предупредила Саманта.

Вероятно, что ее расположенность к Меган и Гарри сойдет на нет, если герцоги Сассекские решать не сближаться с семьей Томаса Маркла после рождения малыша. А у них есть на то причины: с момента объявления о свадьбе Гарри Томас открыто называл свою дочь «неподходящей кандидатурой на роль члена королевской семьи». А Саманта, которая не общалась с Меган около 10 лет, за месяц до свадьбы высказала мнение, что ее сводная сестра играет на публику и своего принца не любит.

Томас Маркл не общался со своей дочерью со дня ее свадьбы 19 мая 2018 года и с тех пор не может перестать беспокоиться за ее судьбу и самочувствие в эфире британского телевидения. Урезонить его у представителей дворца не получилось, а Меган, как и положено это делать в ее статусе, продолжает игнорировать своих обидчиков, которые раньше были ее семьей.

Те, кто защищает ее отца и сестру, скорее всего, не понимают, что под подобным натиском всей королевской семье остается только улыбаться публике и молчать, ведь нет никакой гарантии того, что будучи допущенными во дворец, они не пойдут к журналистам, чтобы поскорее продать им информацию. Прежде всего, они представляют опасность для репутации семьи, которую удалось улучшить после двух свадеб и одних родов за один год.

С Томасом прекратили общаться после того, как он обнародовал содержание телефонного разговора с Меган и Гарри, в котором принц, которому законодательно запрещено высказываться о своих политических взглядах, попросил Маркла «дать Дональду Трампу шанс».

7 октября после того, как сводная сестра Меган приехала к воротам Кенсингтонского дворца и передала письмо через охрану, Саманта написала в своем твиттере: «Все были бы счастливы узнать, что в этом письме». Этот поступок не добавляет уверенности в том, что, сблизившись с королевским дворцом, Марклы будут хранить его тайны.

Зато реакция Елизаветы II, для которой сын или дочь Гарри станет уже восьмым внуком, была по-королевски предсказуемой. В понедельник 15 октября Букингемский дворец опубликовал сообщение о том, что королева «рада за пару» — точно так же за нее радуются герцог Эдинбургский Филлип, принц Уэльский Чарльз, герцогиня Корнуэлльская Камилла и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.