Их все больше: принц и принцесса Ганноверские ждут ребенка

Екатерина Малышева и принц Ганноверский ждут пополнения: скоро у пары появится на свет появится уже второй ребенок. Екатерина — дизайнер российского происхождения, а принц Эрнст Август — потомок британских монархов, короля Георга III и королевы Виктории, и родственник князя Монако Альбера II.

Реклама

Официальные источники подтвердили информацию о беременности Екатерины, рассказав, что пара ожидает сына, который должен будет родиться в апреле 2019 года.

Однако внимательные и наблюдательные все поняли еще на свадьбе британской принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

Принцесса Ганноверская появилась на свадьбе в белом костюме из юбки и жакета с баской, однако объемный декор уже не мог скрыть ее округлившийся живот, и даже необычная шляпа с крыльями не помогла отвести внимание.

Екатерина Малышева и принц Эрнст Август Ганноверский сыграли свадьбу в начале июля 2017 года в Германии. Они расписались в мэрии Ганновера и продолжили торжество в Рыночной церкви. Принц Эрнст появился на церемонии в сопровождении матери Шанталь Хочули, поскольку его отец, принц Эрнст Август V Ганноверский, отказался посещать торжество из-за финансовых разногласий с сыном.

На свадьбе принца и принцессы Ганноверских присутствовали около 600 гостей. Ее длинную фату, вручную расшитую жемчугом, закрепляла тиара, в которой принцесса Виктория Луиза вышла замуж за прадеда жениха — Эрнста Августа III. Автором свадебного платья выступила дизайнер из Ливана — Сандра Мансур. При его создании девушка вдохновлялась русскими мотивами в виде цветочных орнаментов. Все кружева и жемчуг на платье и фате дизайнер вышивала своими руками — на это ей потребовалось четыре месяца.

Екатерина Малышева родилась в России и выросла в Праге. Когда ей исполнилось 19, она переехала в Великобританию и поступила в Лондонский колледж моды, чтобы получить образование дизайнера. Сначала она принимала участие в съемках документальных фильмах, а затем, набравшись опыта, начала создавать свою одежду. Она выпустила линейку комбинезонов, которые быстро обрели популярность среди элиты Лондона. Ее одежду носили такие знаменитости, как светская львица Милли Макинтош и актриса Сиенна Миллер.

Принц Эрнст Август Ганновер родился в семье принца Эрнста Августа V и Шанталь Хочули, дочери и наследницы основателя швейцарской шоколадной империи.

По наследству от родителей ему достался замок Мариенбург, где мать и отец принца поженились в 1981 году. В 90-х родители принца развелись, а его отец женился на принцессе Кэролайн из Монако, старшей дочери принца Ренье III Монако и Грейс Келли. Эрнст Август учился в британском колледже, а затем в Нью-Йорке. После он переехал обратно в Лондон и занялся бизнесом в банковской сфере.

Принц Ганноверский сделал предложение Екатерине Малышевой во время семейного отдыха на одном из островов Греции. Семьи Эрнста Августа и Малышевой были очень рады этой новости: принц и его невеста на момент свадьбы встречались уже более пяти лет и жили вместе, поэтому все с нетерпением ждали их помолвки.

Всего лишь 8 месяцев назад пара впервые стала родителями. 22 февраля этого года у принца Эрнста и принцессы Екатерины родилась дочь. Девочка родилась в Ганновере, в одной из старейших больниц Германии Генриттенштифт. Малышку назвали Елизаветой.

То, что принцесса снова беременна, стало ясно на свадьбе принцессы Евгении Йоркской — девятой наследницы британского престола. Ее избранником стал британский бизнесмен Джек Бруксбенк. Евгения является шестой внучкой королевы Елизаветы II — младшей дочерью принца Эндрю Йоркского и его бывшей жены Сары Фергюсон. Церемония состоялась в прошлую пятницу в Лондоне. На торжество собрались как главные представители монаршей семьи, так и звезды Голливуда и шоу-бизнеса. Пара решила не пренебрегать традициями, поэтому свадьба прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре — там же, где венчались принц Гарри и Меган Маркл.