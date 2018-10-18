Чужак у бассейна: Кендалл Дженнер преследует сталкер

В охранной системе поселка в Беверли-Хиллз, где проживает одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Кендалл Дженнер, обнаружилась брешь. Ее нашел и успел использовать новый преследователь модели, несколько раз проникнувший на территорию, где расположены дома многочисленных знаменитостей, а цены на недвижимость приближаются к $10 млн.

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37-летнего американца Джона Форда впервые арестовали в начале этого месяца, когда он оказался на территории поселка. Среди соседей Кендалл — Бритни Спирз, Пэрис Хилтон, Чарли Шин, Кристина Агилера и знаменитый Слэш из группы Guns'n'Roses, но источники в правоохранительных органах рассказали изданию TMZ, что целью преследователя стала именно Кендалл Дженнер, супермодель и сестра Ким Кардашьян.

Тогда, в начале октября, суд признал Джона Форда виновным в проникновении на частную территорию и запретил ему приближаться ближе, чем на 1000 футов (это чуть больше 300 м) к огражденному поселку. Однако, по всей видимости, он ослушался.

На прошлой неделе, по информации TMZ, Форд снова оказался на территории поселка звезд и миллионеров, причем попал он туда не через ворота.

Мужчина нашел способ обойти систему охраны и взобрался по склону холма позади поселка, где, как оказалось, не было никакой охраны.

Тот факт, что его целью была именно Кендалл Дженнер, подтвердился: телохранители супермодели обнаружили его сидящим на заднем дворе ее дома — у бассейна. Они, разумеется, вызвали полицию — но к тому моменту, как к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, преследователь успел сбежать.

Джон Форд вернулся в минувший вторник, 16 октября, тем же путем — он обнаружился на переднем крыльце дома Кендалл Дженнер. Его снова заметила охрана, вызвала полицию — и на этот раз его задержали.

Сейчас Джон Форд находится в полиции — его дело отмечено кодом 5150, который относится к людям, находящимся в психическом состоянии, при котором они могут нанести вред себе или окружающим из-за ментальных нарушений. Как рассказала TMZ адвокат Кендалл Дженнер Шон Холли, в отношении преследователя будет также выпущен указ, запрещающий ему приближаться к модели. Кроме того, его обвиняют в проникновении на частную территорию и нарушении судебного предписания, выпущенного ранее.

Это не первый раз, когда Кендалл Дженнер преследуют неизвестные люди.

В 2016 году она обнаружила странного мужчину у ворот своего дома: он сидел на дороге, засунув голову между колен. Кендалл объехала незнакомца и закрыла ворота, но в тот момент, когда она взглянула на выезд, в зеркале заднего вида появился тот самый мужчина. Он следовал за ее машиной и смотрел ей в глаза. Сначала модель попыталась узнать у неизвестного мужчины, кто он такой, но когда ответа не последовало, испуганная девушка, крича, попросила его уйти. Однако в ответ мужчина начал бить по машине, и Кендалл пришлось немедленно уехать.

Неизвестного мужчину задержали — им оказался бездомный по имени Шаваун Маккензи. По словам Кендалл Дженнер, прежде одна неоднократно встречала этого человека, и вероятно, он за ней следил.

«Я еще никогда в жизни не была так напугана», — призналась Дженнер в суде присяжных в Лос-Анджелесе.

Маккензи приговорили к 178 дням тюрьмы, однако освободили досрочно за примерное поведение.

В прошлом году модель обзавелась еще одним сталкером. Им оказался 62-летний Томас Хаммел.

Мужчина на протяжении нескольких месяцев отправлял девушке письма, и с каждым разом их содержание становилось все более угрожающим. В одном из таких посланий Хаммел утверждает, что модель влюблена в него с двух лет — с тех пор, как они встретились в супермаркете бытовой техники в 1998 году, и спустя десять лет их чувства заиграли новыми красками, когда она увидела его в почтовом отделении.

Мужчина также писал, что его убивает любовь Кендалл и «грязные» деньги всей семьи Кардашьян-Дженнер. Письма содержали угрозы, оскорбления и клевету, что заставило Кендалл понервничать. Но больше сталкер ее не беспокоит, поскольку ему официально запрещено писать модели и приближаться к ней ближе, чем на 100 метров.