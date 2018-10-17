Запахло гарью: почему самолет Меланьи вернули на базу

Самолет первой леди США Меланьи Трамп был вынужден был экстренно сесть из-за задымления – едва взлетев, он вернулся на авиабазу «Эндрюс» в штате Мэриленд. Как сообщили журналисты, отправившиеся в полет вместе с супругой американского президента, через десять минут после того, как авиаборт поднялся в воздух, репортеры заметили в салоне легкую дымку и почувствовали, как запахло горелым. Пассажирам самолета выдали мокрые полотенца и предложили дышать через них в случае, если запах гари усилится. Тем временем, Boeing C-32A благополучно приземлился.

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Как сообщила позже официальный представитель Меланьи Трамп Стефани Гришем, на борту самолета обнаружились «небольшие технические неполадки». «Все хорошо и все в безопасности», — добавила она.

О том, что опасность для Меланьи Трамп и других пассажиров самолета миновала, сообщил и сам президент США Дональд Трамп в беседе с Fox Business Network.

«Они вернулись. Она пересела на другой самолет. Я сказал: «Надеюсь, этот самолет получше, чем предыдущий», — пересказал телекомпании Дональд Трамп диалог со своей женой.

Меланья Трамп направляется в Филадельфию – в университет Томаса Джефферсона. Там она планирует провести ряд встреч в рамках своей программы по борьбе против травли в школах и опиоидной зависимости среди школьников Be Best («Будь лучшим»).

Первая леди США намерена встретиться в Филадельфии с членами семей, столкнувшимися с проблемой синдрома неонатальной абстиненции – состояние, которое также называют синдромом отмены у новорожденных, развивается у младенцев, привыкших потреблять вещества, вызывающие наркотическую зависимость, еще в утробе матери.

В рамках поездки Меланья Трамп, как планируется, посетит центры, где страдающие «синдромом отмены» младенцы получают интенсивную терапию, и выступит на открытии конференции, организованной министерством здравоохранения и социальных служб США.

Меланья Трамп отправилась в деловую поездку на следующий день после того, как в прессе разразился скандал из-за использования образа первой леди в оскорбительном для нее ключе. Тогда американский рэп-исполнитель T.I. (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший) выложил в твиттер ролик, анонсирующий выход клипа на его песню «Dime Trap».

В одной из сцен ролика женщина, похожая на Меланью Трамп, исполняет стриптиз и танцует на столе перед музыкантом в помещении, в котором легко можно узнать Овальный кабинет Белого дома.

В том, что в клипе пародируется именно первая леди, не остается никаких сомнений, благодаря куртке с надписью «Мне действительно все равно» — в подобной куртке Меланья Трамп летала в миграционный центр на границе США и Мексики в июне, чем вызвала возмущение общественности.

Под твитом исполнитель оставил подпись: «Дорогой 45-й [президент США], я не Канье [Уэст]». Так он намекнул на то, что, в отличие от рэпера Канье Уэста, недавно встречавшегося с Трампом в Белом доме, не поддерживает политику нынешнего американского президента.

После публикации ролика официальный представитель первой леди США Стефани Гришэм выступила с возмущенным комментарием. «Нравится вам это или нет, она первая леди, а это Белый дом, — заявила она во вторник 16 октября USA Today. – Это неуважительно и отвратительно – представлять ее в таком виде из политических соображений».

Несколькими днями ранее Стефани Гришэм уже пришлось вступаться за честь первой леди США. В минувшие выходные пресс-секретарь Меланьи Трамп выступила с критикой в адрес ведущей телеканала ABC Иветт Николь Браун за то, что она предположила, будто Меланья была любовницей Дональда Трампа, прежде чем стать его женой.

«Проверяйте факты, прежде чем обвинить женщину в том, что она была чьей-то любовницей, — написала она в своем твиттере. — Она ваша первая леди — она заслуживает вашего уважения и уж точно не лжи. Омерзительно».

Она высказала свое мнение в передаче The View, в которой обсуждала интервью, которое Меланья Трамп дала телеведущему Тому Лламасу. Говоря о том, что первую леди США, по ее словам, не волнуют слухи об интимных связях мужа на стороне, Иветт Николь Браун поинтересовалась о Тома Лламаса, не думает ли он, что это из-за того, что она сама была его любовницей.

Неловкий момент быстро замяли, но позже Лламас все же сказал: «Прежде, чем мы разойдемся. Я хочу кое-что сказать. Сегодня за этим столом был один комментарий относительно миссис Трамп». «Предположим», — ответила Браун. «Я просто хочу сказать, что нравится она вам или нет, она заслуживает вашего уважения, потому что она первая леди».