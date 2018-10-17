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Запахло гарью: почему самолет Меланьи вернули на базу

Самолет первой леди США совершил вынужденную посадку на авиабазе

Самолет первой леди США Меланьи Трамп совершил экстренную посадку на авиабазе «Эндрюс» в Мэриленде вскоре после взлета. Причиной стало задымление на борту. Когда на борту запахло гарью пассажирам были выданы мокрые полотенца, чтобы они дышали через них, если запах усилится. После этого самолет вернулся на авиабазу.

Самолет первой леди США Меланьи Трамп был вынужден был экстренно сесть из-за задымления – едва взлетев, он вернулся на авиабазу «Эндрюс» в штате Мэриленд. Как сообщили журналисты, отправившиеся в полет вместе с супругой американского президента, через десять минут после того, как авиаборт поднялся в воздух, репортеры заметили в салоне легкую дымку и почувствовали, как запахло горелым. Пассажирам самолета выдали мокрые полотенца и предложили дышать через них в случае, если запах гари усилится. Тем временем, Boeing C-32A благополучно приземлился.

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Как сообщила позже официальный представитель Меланьи Трамп Стефани Гришем, на борту самолета обнаружились «небольшие технические неполадки». «Все хорошо и все в безопасности», — добавила она.

О том, что опасность для Меланьи Трамп и других пассажиров самолета миновала, сообщил и сам президент США Дональд Трамп в беседе с Fox Business Network.

«Они вернулись. Она пересела на другой самолет. Я сказал: «Надеюсь, этот самолет получше, чем предыдущий», — пересказал телекомпании Дональд Трамп диалог со своей женой.

Меланья Трамп направляется в Филадельфию – в университет Томаса Джефферсона. Там она планирует провести ряд встреч в рамках своей программы по борьбе против травли в школах и опиоидной зависимости среди школьников Be Best («Будь лучшим»).

Первая леди США намерена встретиться в Филадельфии с членами семей, столкнувшимися с проблемой синдрома неонатальной абстиненции – состояние, которое также называют синдромом отмены у новорожденных, развивается у младенцев, привыкших потреблять вещества, вызывающие наркотическую зависимость, еще в утробе матери.

В рамках поездки Меланья Трамп, как планируется, посетит центры, где страдающие «синдромом отмены» младенцы получают интенсивную терапию, и выступит на открытии конференции, организованной министерством здравоохранения и социальных служб США.

Меланья Трамп отправилась в деловую поездку на следующий день после того, как в прессе разразился скандал из-за использования образа первой леди в оскорбительном для нее ключе. Тогда американский рэп-исполнитель T.I. (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший) выложил в твиттер ролик, анонсирующий выход клипа на его песню «Dime Trap».

В одной из сцен ролика женщина, похожая на Меланью Трамп, исполняет стриптиз и танцует на столе перед музыкантом в помещении, в котором легко можно узнать Овальный кабинет Белого дома.

В том, что в клипе пародируется именно первая леди, не остается никаких сомнений, благодаря куртке с надписью «Мне действительно все равно» — в подобной куртке Меланья Трамп летала в миграционный центр на границе США и Мексики в июне, чем вызвала возмущение общественности.

Под твитом исполнитель оставил подпись: «Дорогой 45-й [президент США], я не Канье [Уэст]». Так он намекнул на то, что, в отличие от рэпера Канье Уэста, недавно встречавшегося с Трампом в Белом доме, не поддерживает политику нынешнего американского президента.

После публикации ролика официальный представитель первой леди США Стефани Гришэм выступила с возмущенным комментарием. «Нравится вам это или нет, она первая леди, а это Белый дом, — заявила она во вторник 16 октября USA Today. – Это неуважительно и отвратительно – представлять ее в таком виде из политических соображений».

Несколькими днями ранее Стефани Гришэм уже пришлось вступаться за честь первой леди США. В минувшие выходные пресс-секретарь Меланьи Трамп выступила с критикой в адрес ведущей телеканала ABC Иветт Николь Браун за то, что она предположила, будто Меланья была любовницей Дональда Трампа, прежде чем стать его женой.

«Проверяйте факты, прежде чем обвинить женщину в том, что она была чьей-то любовницей, — написала она в своем твиттере. — Она ваша первая леди — она заслуживает вашего уважения и уж точно не лжи. Омерзительно».

Она высказала свое мнение в передаче The View, в которой обсуждала интервью, которое Меланья Трамп дала телеведущему Тому Лламасу. Говоря о том, что первую леди США, по ее словам, не волнуют слухи об интимных связях мужа на стороне, Иветт Николь Браун поинтересовалась о Тома Лламаса, не думает ли он, что это из-за того, что она сама была его любовницей.

Неловкий момент быстро замяли, но позже Лламас все же сказал: «Прежде, чем мы разойдемся. Я хочу кое-что сказать. Сегодня за этим столом был один комментарий относительно миссис Трамп». «Предположим», — ответила Браун. «Я просто хочу сказать, что нравится она вам или нет, она заслуживает вашего уважения, потому что она первая леди».