Звездная свадьба: кто станет мужем Леди Гаги

Певица Леди Гага подтвердила свою помолвку со звездным агентом Кристианом Карино, который ведет дела таких звезд шоу-бизнеса, как Джастин Бибер, Гарри Стайлз и Саймон Кауэлл. Звезда поп-музыки и актриса нашумевшего фильма «Звезда родилась» рассказала о том, что у нее есть жених, на церемонии награждения «Женщины в Голливуде», которую устроил американский журнал Elle.

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Гага и Карино встречаются чуть больше года, и уже несколько месяцев певица носила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, но никак не комментировала его появление. Слухи о том, что она действительно собирается выйти замуж за агента, впервые появились в ноябре, а вот публично назвать Кристиана своим женихом исполнительница решилась только 15 октября.

Речь на церемонии

Перед выходом на сцену она с трудом сдерживала слезы после эмоциональной речи Дженнифер Лопес, которую певица завершила словами «Когда они говорят нам оставаться в своей полосе, мы создаем новую».

Леди Гага объяснила свой выбор брючного костюма оверсайз из последней коллекции дизайнерского дома Marc Jacobs не легкомысленностью или погоней за модными тенденциями — она назвала костюм заявлением о том, что она преодолела трудности в своей жизни.

32-летняя певица призналась звездной аудитории в зале, что она перемерила несколько вечерних платьев для мероприятия, но в конечном счете остановилась вовсе не на платье. Дело в том, что

она не хотела подтверждать расхожее представление о том, что женщины — «участницы огромного конкурса красоты, который задуман ради того, чтобы они дрались и соревновались друг с другом ради удовольствия публики».

Ее речь не обошлась без ее личной истории о том, как тяжело женщинам, однажды пережившим сексуальное насилие: «Как женщина, которая все еще не набралась храбрости, чтобы сказать его имя, как женщина, которая живет с хроническими болями, как женщина, которой с раннего возраста пришлось слушать то, что мне говорили делать мужчины, сегодня я решила, что хочу вернуть власть в свои руки. Сегодня я ношу штаны».

Кто такой Кристиан Карино

Жених Стефани Джерманотты, это настоящее имя Леди Гаги, не так хорошо известен мировой аудитории, как его легендарная невеста. Карино 48 лет, он работает в агентстве, которое занимается раскруткой самых популярных исполнителей нашего времени. Портал Entertainment Tonight даже заявил, что Карино стал агентом Гаги, однако эта информация все еще нуждается в подтверждении.

Кристиан Карино, в отличие от своей избранницы, уже был женат — его супругой с 1997 по 2015 год была телеведущая канала CNN Брук Болдуин. У него есть две дочери от этого брака, которых зовут Белла и Лола. После развода у агента были отношения со звездой нашумевшего сериала «Ходячие мертвецы» Лорен Коэн. Также ему приписывают короткий роман с бывшей женой Джонни Деппа актрисой Эмбер Херд, хотя он тоже ее агент, так что эти слухи могли быть преувеличением.

Его нельзя назвать медийной личностью — в силу профессии он предпочитает оставаться в тени. Но Карино является частым гостем различных благотворительных мероприятий, большая часть пожертвований от него идет на счет организации DKMS, которая занимается борьбой с раком крови.

Впервые папарацци заметили Карино и Джерманотту в январе 2017 года, когда они вместе ходили на концерт группы Kings of Leon.

Очевидцы сообщали, что он поддерживал певицу на репетициях и ее выступлении на Супербоуле в феврале 2017. В марте они вместе помогали Элтону Джону организовать празднование его 70-летия, на котором певица исполнила свой хит Born This Way и вместе со Стиви Уандером пропела Элтону «С днем рождения».

В ноябре того же года Кристиан набил татуировку с лицом певицы у себя на руке, 31-й день рождения Леди Гаги 28 марта 2017-го они отметили вместе.

Кольцо

Массивное кольцо на пальце Леди Гаги заслуживает отдельного внимания. На безымянном пальце Стефани носит приблизительно семь карат розового сапфира в окружении бриллиантов общим весом на три-четыре карата.

Эксперты утверждают, что больше всего камень похож на редкий сапфир «папардаша» — в этом случае стоимость кольца может варьироваться от $300 до $400 тысяч.

Дело в том, что камни этой «породы» считаются одними из самых редких и уникальных во всем мире. Еще один папардаша, но с рыжим отливом, стал ключевым элементом помолвочного кольца принцессы Евгении.