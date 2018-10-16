Снова мальчик: Пиппа Миддлтон родила первенца

Сегодня Пиппа Миддлтон родила своего первого ребенка в родильном крыле Линдо больницы Святой Марии. Об этом сообщила королевский корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш в своем твиттере. Она рассказала, что 15 октября в 13:58 по лондонскому времени у Пиппы и ее мужа Джеймса родился мальчик весом чуть больше 4 кг.

Хотя прибытие Пиппы в родильное отделение не фотографировали, Daily Mail опубликовал снимки, на которых ее муж вносит две большие сумки в крыло Линдо утром 16 октября — еще до того, как стало известно, что сестра Кейт Миддлтон благополучно произвела на свет своего первенца.

В том же элитном крыле в апреле 2018 года у ее сестры герцогини Кейт появился пятый наследник британского престола принц Луи, а до него в Линдо появились на свет двое детей принца Уильяма. В 2011 году там родился принц Джордж, и уже в 2013 двухлетний мальчик вместе с папой встречали там его новорожденную сестру принцессу Шарлотту.

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Крыло Линдо известно рядом эксклюзивных услуг, которые персонал предоставляет своим роженицам, вроде чая в полдень, послеродовых массажей и шампанского. На его знаменитом крыльце герцоги Кембрижские приветствовали толпу поклонников королевской семьи после рождения каждого из своих троих детей.

35-летняя младшая сестра Кейт Миддлтон объявила о своей беременности в июне 2018 года. Заявление было опубликовано в ее колонке в журнале Waitrose Weekly, посвященной фитнесу — в ней будущая мать описала изменения, которые происходили с ее телом.

«Я заметила, что мое тело начало меняться, а вес стал прибавляться, но, благодаря эффективным упражнениям и спорту я чувствую, что они благотворно повлияли на протекание здоровой беременности, и повлияют на роды и восстановление», — говорилось в одной из колонок.

На протяжении всей беременности Пиппа Миддлтон регулярно публиковала свои эссе о заботе о фигуре во время беременности, и ее даже критиковали за некоторые высказывания. Так, в газете Guardian в сентябре 2018 года колумнистка Бабара Эллен раскритиковала подход младшей Миддлтон к питанию во время беременности: по ее мнению, младшая сестра герцогини Кембриджской была слишком помешана на похудении и напрасно убеждала читательниц в необходимости непременно влезть после родов в свои старые джинсы.

Находясь на девятом месяце беременности, Пиппа Миддлтон появилась на свадьбе внучки Елизаветы II принцессы Евгении в пятницу, 12 октября. Будущую мать в изумрудно-зеленом наряде и шляпке радостно встречали гости церемонии.

35-летняя Пиппа Миддлтон и ее супруг, предприниматель Джеймс Мэттьюс, в прошлом году стали одной из самых популярных пар Великборитании после того, как 20 мая 2017 года вступили в брак в церкви Святого Марка в городе Энглфилд, графство Беркшир.

Внимание публики Пиппа Миддлтон привлекла в 2011 году, когда она была подружкой невесты на свадьбе своей старшей сестры Кейт Миддлтон. Благодаря удачному платью, подчеркивавшему ее великолепную фигуру, пресса провозгласила Пиппу Миддлтон иконой стиля.

Со своим мужем, предпринимателем, финансистом и мультимиллионером Джеймсом Мэттьюсом Пиппа Миддлтон короткое время встречалась еще в 2012 году, однако тогда отношения не сложились. Однако в 2015 году после разрыва с биржевым брокером по имени Нико Джексон Пиппа Миддлтон снова обратила внимание на Мэттьюса.

Предложение руки и сердца Джеймс Мэттьюс сделал Пиппе Миддлтон в 2016 году, преподнеся ей кольцо для помолвки с бриллиантом стоимостью около £200 тыс.

Еще до свадьбы Пиппа Миддлтон переехала в особняк Джеймса Мэттьюса на западе Лондона, в Челси — в доме стоимостью £17 млн, где были свой спортзал, подземный кинотеатр, лифт, комнаты для прислуги и шесть спален. Однако после того, как стало известно о беременности младшей Миддлтон, дом подвергся реконструкции, растянувшейся на несколько месяцев. В отремонтированный особняк на западе Лондона пара вернулась в конце лета 2018 года, проведя отпуск в Тоскане. На ремонт ушло около £1,2 млн: в результате был расширен первый этаж, были добавлены две дополнительные гардеробные и, разумеется, детская комната.