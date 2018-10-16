«Лошадью назвал»: Трамп сделал ход конем

Президент США Дональд Трамп назвал порноактрису Сторми Дэниэлс лошадью после того, как суд Лос-Анджелеса отклонил ее иск о клевете. Празднуя победу в тяжбе, Трамп написал в своем твиттере: «Прекрасно, теперь я могу пойти против Лошади и ее третьесортного адвоката в великом штате Техас! Она подтвердит, что подписала это письмо! Она ничего не знает обо мне, полная мошенница».

Реклама

В ответ на это адвокат Сторми Дэниэлс Майкл Авенатти назвал в своем твиттере Трампа женоненавистником и заявил, что он позорит страну. «Приносите все, что у вас есть, потому что мы соираемся показать всему миру, что вы мошенник и лжец», — написал он.

Сторми Дэниэлс проиграла Дональду Трампу в очередной схватке накануне.

В понедельник федеральный судья в Калифорнии отклонил иск о клевете, поданный порноактрисой к президенту США в апреле этого года. Его причиной стал твит Дональда Трампа, в котором он назвал Сторми Дэниэлся мошенницей.

Стефани Клиффорд — это настоящее имя актрисы — сочла оскорбительным твит президента, в котором он утверждал, что Сторми Дэниэлс лжет. Дело в том, что, по словам актрисы, в 2011 году Дональд Трамп при помощи третьих лиц начал ей угрожать после того, как она поведала об их романе в одном из интервью журналу In Touch. Она рассказала, что вскоре после своих признаний на парковке в Лас-Вегасе она столкнулась с неизвестным мужчиной, который начал ей угрожать. Девушка также опубликовала портрет мужчины, который, согласно ее предположениям, напал на актрису с угрозами.

Дональд Трамп отреагировал на заявления Дэниэлс в твиттере: «Нарисовали годы спустя несуществующего человека. Типичное мошенничество, выставляющее фейк-ньюс-медиа дураками (но они знают об этом!)». Также президент ретвитнул коллаж, на котором опубликованный Клиффорд портрет сравнен со снимком ее бывшего мужа.

Твит президента привел к тому, что порноактриса подала на него в суд. Она утверждает, что говорила СМИ только правду, а президент ее оклеветал. Однако судья заявил, что твит Трампа представляет собой «риторическое преувеличение» и не представляет собой ничего оскорбительного, поскольку защищен поправкой к конституции США о свободе слова. Таким образом, иск Клиффорд отклонили, и теперь ей придется оплатить судебные издержки Трампа.

Изначально иск о клевете Клиффорд подала в суд Нью-Йорка, но позже его перенаправили в Лос-Анджелес по той причине, что местному окружному судье, Джеймсу Отеро, уже поступило на рассмотрение другое дело, связанное с порноактрисой.

Однако Джеймс Отеро успел предупредить актрису о том, что иск может быть отклонен. «Вопрос в том, был ли твит президента официальным обращением или политической гиперболой, не имеющей целью клевету», — заявил судья.

Он подчеркивал, что этим обвинениям можно противопоставить право на свободу слова: «Это свободное высказывание, сделанное публичным официальным лицом на тему, представляющую общественный интерес», — пояснил он.

Адвокат порноактрисы Майкл Авенатти еще до рассмотрения иска утверждал, что если иск будет отклонен, он подаст апелляцию. Пока что о его реальных намерениях после оглашения результатов ничего неизвестно.

Ранее между Сторми Дэниэлс и Дональдом Трампом уже проходили судебные разбирательства. В августе Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа, признали виновным в нарушении федерального закона о выборах. Причиной стал тот факт, что адвокат заплатил порноактрисе за молчание о связи с Трампом в 2006 году. Адвокат оценил молчание Клиффорд в $130 тыс.

Сторми Дэниэлс в связи с подкупом подала на Трампа в суд: она заявила, что соглашение о неразглашении недействительно, поскольку на нем нет подписи Дональда Трампа — именно поэтому она сочла возможным рассказать о связи с миллиардером.

Клиффорд не только подала два иска в отношении Дональда Трампа, но и написала целую книгу о себе и своей связи с президентом, где подробно описала ночь с на курорте для любителей гольфа, которую она провела вместе с Трампом. Автобиография порноактрисы под названием «Полное разоблачение» вышла в начале октября и вызвала волну шуток в социальных сетях. Позже актриса пожалела о том, что увлеклась подробностями об интимных частях тела американского президента.