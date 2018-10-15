«Она была взрослой»: Хиллари объяснила историю с Левински

14 октября бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала секс-скандал с участием ее мужа и Моники Левински, который произошел более 20 лет назад, в интервью для телеканала CBS.

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Бывший кандидат от демократической партии в президенты США сказала, что после скандала, в центре которого находился Билл Клинтон, он не должен был уйти в отставку с поста президента США. Клинтон настояла на том, что супружеская измена ее мужа не была злоупотреблением властью над стажеркой в Белом доме. В качестве аргумента за то, что в действиях президента не было ничего неправомерного, она выдвинула тот факт, что Монике Левински на момент сексуального контакта с Биллом Клинтоном было 22 года.

В июне 2018 года демократический сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, которая сегодня занимает место, ранее принадлежавшее Клинтон, рассказала в интервью The New York Times, что бывший президент должен был уйти с поста, когда его интрижка получила огласку. Джиллибранд заявила, что это было бы единственным правильным решением.

После краткого ответа на вопрос журналиста Клинтон перевела тему разговора на действующего президента США:

«Но дайте мне спросить у вас вот что. Где расследование действий лица, которое занимает эту должность сейчас, против которого были выдвинуты многочисленные обвинения, и которые он отклоняет, отрицает и высмеивает?»

Хиллари Клинтон подразумевала многочисленные обвинения в харассменте в адрес Дональда Трампа, от которых он отмахивается еще с момента своей предвыборной кампании.

Бывший госсекретарь сказала, что последовавшее за скандалом расследование по делу ее мужа «вышло в правильном месте». Что за место она имела в виду — загадка, но в 1998 году, спустя два года после инцидента, данные о супружеской измене президента США попали к журналистам.

В ходе расследования Клинтон дал показания под присягой, согласно которым его не связывали интимные отношения с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. После того, как были обнаружены вещественные доказательства в виде платья девушки с пятнами спермы, бывшего президента обвинили в лжесвидетельстве и хотели объявить ему импичмент. Тогда его оправдал Сенат, позволив Клинтону остаться до завершения второго срока.

В начале сентября Хиллари Клинтон дала интервью телеканалу CNN, в котором сравнила обвинения в сексуальных домогательствах против Дональда Трампа и Билла Клинтона. Основным различием, по ее словам, было то, что по делу ее мужа республиканцы проводили расследование, тогда как донесения на Трампа не удостоились серьезной проверки.

В том же интервью госпожа Клинтон охарактеризовала расследование, которое проходило в 90-е, как «напряженное, продолжительное и предвзятое».

Отметим, что предвыборную кампанию Хиллари в 2016 году подпортил неожиданный скандал: Биллу Клинтону были предъявлены новые обвинения в сексуальном насилии, которые он отрицает. Женщины, готовые рассказать истории о сексуальном насилии со стороны бывшего президента, появились после того, как портал Access Hollywood опубликовал запись разговора кандидата от республиканской партии: в нем он признавался, что хватал женщин за гениталии. Однако демократическая сторона опровергла все обвинения и неоднократно высказывала сомнения в правдивости слов заявительниц.

Когда корреспондент CBS спросил у бывшей первой леди, играла ли она хоть какую-то роль в критике этих женщин, она ответила отрицательно: «Никакой роли. Я несу ответственность за свою жизнь и свои действия».

Внимание к делу 20-летней давности привлек расцвет движения против харассмента и сексуального насилия #MeToo, а также тур по 13 городам США, начало которого супруги Клинтон объявили 10 сентября. В рамках этого тура Хиллари и Билл в течение года будут вести со своими гостями дискуссии о политике и событиях, которые происходят в мире сегодня.

27 сентября кандидат на пост верховного судьи Бретт Кавано выступил на заседании в Сенате по делу о харассменте в отношении доктора Кристин Блези Форд. Отрывок его вступительной речи содержал в себе обвинения бывшей президентской четы в «конспирологии со стороны левого крыла». 2 октября Хиллари Клинтон рассмеялась в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление судьи Кавано: «Ну правда, это смехотворно». После этого бывший госсекретарь назвала выступление Бретта Кавано перед Сенатом «очень оборонительной и неубедительной презентацией».