Нервы не выдержали: Селену Гомес закрыли в психушке

Певица Селена Гомес попала в клинику с психическим расстройством. Как сообщило издание TMZ, за последние две недели ее госпитализируют уже во второй раз. Однако если в первом случае 26-летняя артистка провела в больнице всего несколько дней, то теперь, скорее всего, она останется под наблюдением врачей дольше.

Реклама

Как рассказал изданию источник, первые признаки нервного срыва, из-за которых Селену Гомес пришлось госпитализировать, проявились в конце сентября. Тогда результаты ее медицинских показали опасно низкий уровень лейкоцитов в крови после пересадки почки, которую она пережила около года назад.

Актриса отнеслась крайне эмоционально к плохим показателям и чувствовала себя настолько подавленно, что близкие отвезли ее в клинику «Сидарс Синай» в Лос-Анджелесе.

Через несколько дней она покинула больницу, но на прошлой неделе вернулась туда. В клинику ее привели низкие лейкоциты – с сентября положение никак не улучшилось. Реакция певицы оказалась неожиданно острой – она попросила разрешения покинуть клинику, а когда врачи сказали ей, что это невозможно, впала в панику, пытаясь вырвать из руки трубки для внутривенных вливаний. По словам источника TMZ, у певицы случился настоящий нервный срыв.

После этого инцидента Селену Гомес направили к врачам-психиатрам в специализированную клинику. Сейчас она проходит диалектическую поведенческую терапию, которую используют для облегчения состояния пациентов, страдающих пограничным расстройством личности.

Новость о нервном срыве Селены Гомес не стала полной неожиданностью для ее поклонников. Дело в том, что еще 23 сентября она написала в инстаграме, что временно уходит из соцсетей. «Я благодарна за то, что социальные медиа дают каждому из нас возможность высказаться. Я настолько же благодарна за то, что могу отойти от этого и прожить эту жизнь в каждом моменте, который мне дан», — написала она.

После этого она добавила: «Просто помните: негативные комментарии могут ранить каждого».

Перед тем, как выложить этот пост, Селена Гомес вышла в том же инстаграме в прямой эфир, в котором призналась, что последние пять лет страдает от депрессии. «Депрессия и чувство тревоги всегда выходили в моей жизни на первый план, что бы я ни делала», — рассказала она.

Негативные комментарии в соцсетях Селена Гомес стала получать после того, как в середине сентября стало известно: ее бывший возлюбленный, канадский певец Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.

Дело в том, что долгие годы Селену Гомес и Джастина Бибера связывали сложные романтические отношения – в течение нескольких лет они сходились и расходились, пока не приняли решение расстаться окончательно.

Юные артисты официально начали встречаться в 2011 году, когда Селене Гомес было 19, а Джастину Биберу – 17 лет. В январе папарацци заметили, что молодые люди вместе проводят отпуск, а уже в феврале они вместе пришли на оскаровскую вечеринку Vanity Fair. Тогда они стали буквально парой года – двое подающих надежды юных артистов не могли не радовать сердца фанатов.

Однако уже в ноябре Селена Гомес решила расстаться с возлюбленным – после заявления одной из фанаток о том, что в 2010-м она занималась с ним сексом в его гримерке. В 2012 году пара разорвала отношения.

В 2013-м Бибер и Гомес снова сошлись – тогда певица полетела в Норвегию, чтобы навестить молодого человека, — однако в 2014-м опять расстались. Уже в декабре того же года в прессе появились слухи о том, что певец встречается с Хейли Болдуин – и вот они женятся, и Бибер признается, как бесконечно любит свою молодую жену.

Селена Гомес, между тем, за время, прошедшее после расставания с Бибером, успела перенести операцию по пересадке почки – трансплантация ей понадобилась из-за мучившей ее волчанки.

С социальными сетями у Селены Гомес давно не складываются отношения: она не впервые заявляет о том, что берет паузу и удаляет аккаунт. Она не раз говорила о своем скептическом отношении к платформам для виртуального общения с людьми – Селена Гомес предпочитает настоящую глубокую беседу обмену мнениями и комментариями.