Не дождались Хэллоуина: 4 худших наряда премии AMA

В следующем году Джей Ло исполняется 50, и она явно этим недовольна. По крайней мере, только так можно объяснить ее выбор наряда.

В глаза бросается, в первую очередь, цвет, именуемый Hot pink (он же — ярко-розовый), который идет только кукле Барби и больше никому. Далее глаз предательски выхватывает детали: спину чересчур крепко обхватила тугая широкая черная резинка, а складка, которая залегла у певицы прямо под грудью, в прошлой жизни была драпировкой.

Самой противоречивой деталью оказывается элемент костюма фигуристок — однако прозрачная сетка, которая обычно призвана защищать спортсменов от потери очков за чрезмерную откровенность, здесь появилась по своим причинам.

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Скорее всего, это было сделано для того, чтобы можно было приподнять грудь скотчем. Это нормально для красной дорожки, но зачем было выбирать платье с огромным бежевым швом на боку, непонятно. Ливанский модный дом Georges Chakra из семейства Zuhair Murad, который создает потрясающие наряды для женщин всех возрастов, этой сети попросту не заслужил.

Супермодель Хайди Клум для своих 45 лет выглядит бесподобно, и заслуги ее косметологов, личных тренеров и диетологов трудно недооценить. Можно даже сказать, что она просто светится — этот комплимент также объяснил бы стремление стилистов одеть ее в костюм старинного торшера.

Наряд не слишком известного в широких кругах бренда Julien Macdonald явно делали с любовью, ведь столько сил было потрачено на нитки на абажуре, а имитация пухового платка в районе голени заслуживает большой похвалы. Да и не надо забывать, что Хэллоуин не за горами, а это значит, что ролевой моделью для светских дам снова становится Мартиша Аддамс с ее фирменным узким подолом.

Лейтон Мистер

Звезда сериала «Сплетница», которая после его окончания в 2012 году смогла разве что выйти замуж за еще одного актера подростковых драм Адама Броди, довольно часто появляется на различных кинопремиях. В этот раз стремление выйти в свет в строгом графичном платье не сыграло на руку Мистер, а превратило ее в бесплатную рекламу дезодоранта, который не оставляет пятен.

Материал платья на фотографии угадать сложно, но белая часть юбки отсвечивает и драпируется как велюр или плюш, и здесь мы можем уповать только на то, что это шокирующее недоразумение — следствие хитрой оптической иллюзии.

Простого разделения этого «зимнего» наряда одной ровной линией дому Sonia Rykiel показалось мало, поэтому они пустили по швам юбки небольшие металлические шарики, а скроенный как «отпускное парео» лиф платья зачем-то по краям украсил бисер. Кажется, еще чуть-чуть, и эти маленькие конусы бы зажглись как гирлянда на новогодней елке и хотя бы порадовали детей, но таких чудес не бывает.

Ничего не завершает провальный образ лучше, чем акценты на талии. В данном случае мы имеем дело с блестящим поясом-банданой, который отвечает за мятую ткань платья по соседству, а в глазах подслеповатых граждан будет смотреться как сияющие трусы на ком-то с очень длинными ногами и маленьким телом.

Говоря о непродуманных до конца или нелепых нарядах, забыть о Рите Оре бесчестно. Певица, лицо марки бюджетного нижнего белья и женщина, с которой Джей Зи предположительно изменил Бейонсе, потеряла из-за последнего обстоятельства много друзей в музыкальной индустрии. Но если нужно хоронить свою карьеру, то можно, по крайней мере, выбрать платье, которое не будет полнить. Вчера вечером понять, что Ора не беременна, можно было только при взгляде на нее в профиль.

Почему-то все знаменитости, рост которых не достигает 170 см, свято уверены в том, что если плотно обхватить корпус и попу, то перетянутые до середины бедра можно дальше окутать пышной юбкой в пол.

Вот и Рита Ора в сером платье с черными пушистыми ромашками и со своими 1,66 м обрезает себе примерно 20 см ног.

Вырез платья и то место, куда обычно пришивают рукава, тоже с пропорциями певицы не сработались — чересчур широкое основание лифа визуально расплющило грудь, так что со скотчем можно было и не заморачиваться. На толстых лямках грузно висели наплечники — сомнительные украшения для платья XXI века выпуска.