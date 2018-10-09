Шуба за синяк: сколько стоят побои Серова

Певца Александра Серова снова обвиняют в насилии. Об избиении со стороны 64-летнего артиста сообщила челябинская журналистка Лариса Сладкова в соцсети у себя на странице.

Реклама

Телеведущая, объявлявшая прогнозы погоды, опубликовала в инстаграме фото: на нем она изображена с синяком под глазом. По словам женщины, такую отметину ей поставил Александр Серов.

«Вы все прекрасно видели мои шикарные шубы… Одна из них подарена мне от секс-символа, кумира миллионов женщин России и зарубежья. Моего самого незаменимого, нежного и самого любимого Саши Серова. На моем лице это итог нашей страстной с ним любви», — написала Сладкова и через некоторое время удалила пост.

У ведущей прогнозов погоды довольно скандальная репутация — в частности, на телевидении она появляется в довольно откровенных нарядах. Наверное, поэтому не все пользователи сети поверили ей. Они считают, что женщина просто хочет прославиться за счет громкого имени артиста. Но большая часть комментаторов верят ей, поскольку Лариса Сладкова часто бывает на различных ток-шоу и вполне может быть так или иначе знакома с Серовым.

Поклонницы ведущей советуют ей обратиться в полицию, сочувствуют и уверяют, что ни одна шуба не стоит такого отношения.

Ранее Александра Серова уже обвиняли в насилии и жестоком обращении с женщинами. Звезда «Дома-2» 29-летняя модель Дарья Друзьяк жаловалась на то, что артист поднял на нее руку, после чего ей пришлось спасаться бегством.

Девушка рассказала журналистам «Дома-2» о том, как всегда мечтала познакомиться с Серовым и была его поклонницей. Встретив его, Друзьяк рассказала ему о своей тяжелой судьбе, после чего артист решил помочь девушке — предложил поддержку в шоу-бизнесе и приютил в одной из своих квартир. Друзьяк жила с ним на протяжении трех недель, пока, как утверждает участница реалити-шоу «Дом-2», певец не стал поднимать на нее руку.

«В какой-то момент не сдержалась и устроила истерику. В итоге Серов поднял на меня руку», — призналась бывшая Друзьяк в интервью изданию StarHit.

Спустя некоторое время девушка узнала о своей беременности и заявила об изнасиловании со стороны известного артиста, который якобы напал на нее в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Со своими обвинениями девушка пришла в программу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В эфире первой передачи Дарья доказала свою беременность, а во время нового выпуска программы она плохо себя почувствовала, и девушку госпитализировали с подозрением на выкидыш.

Гости студии предположили, что во всем виновато психологическое состояние Друзьяк, поскольку девушка устала от конфликта с Серовым, а также накануне подверглась попытке изнасилования во время отдыха в Турции.

В результате споров в эфире программы завязалась драка. Коллега Друзьяк подрался с Серовым, который, в свою очередь, почти ударил по лицу мать Дарьи.

Сам артист заявил, что не имел никаких интимных связей с Друзяк. «Я по-дружески относился к ней. Все было хорошо, а через неделю я узнал о том, что якобы проявил к ней нездоровый интерес в интимном плане», — сообщил он.

Примечательно, что Дарья Друзьяк проходила проверку на детекторе лжи, и согласно результатам опроса, девушка вступила с артистом в интимную связь за деньги.

Бывшая жена певца Елена Стебенева также жаловалась на побои и назвала насилие главной причиной их развода. В интервью журналу «Караван историй» она призналась, что однажды артист так сильно избил ее, что сломал нос. Женщина хотела обратиться в полицию, но чтобы замять скандал, Серов якобы отправил жену в Германию на пластическую операцию.

Как вспоминает Елена Стебенева, она не хотела предавать дело огласке, чтобы не травмировать дочь. Однако женщина устала от бесконечного давления и решила признаться, как на самом деле обстояли дела в их семье и почему распался их многолетний брак.