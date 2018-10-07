Костюм рабовладельца в Африке: что не так с Меланьей

Первая леди США Меланья Трамп посетила Кению в рамках турне по Африке – при этом на фото показано, что жена главы Белого дома одета в белоснежную рубашку, кожаные ботфорты и пробковый шлем, то есть выглядела как колонизаторы XIX века.

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С критикой в адрес Меланьи Трамп выступили западные пользователи соцсетей, которые указали на неуместный с точки зрения исторического контекста костюм, передает ФАН.

«Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Исторический контекст имеет значение», — написал в твиттере профессор истории Мэтт Каротенуто.

Позже историк добавил, что Меланья Трамп собрала все возможные стереотипы колониального стиля, сфотографировавшись со слонами и сиротами.

«Образ Меланьи Трамп во время кенийского сафари с белым пробковым шлемом — типичным символом европейского колониального права — был вопиющей ошибкой», — также указало в твиттере издание The New York Times.

В августе Меланья Трамп привлекла к себе внимание прессы благодаря аутфиту, который выбрала для посадки дуба на территории Белого дома.

Для посадки саженца дуба времен Эйзенхауэра первая леди надела туфли на шпильке от Christian Louboutin и юбку с цветочным принтом от Valentino за $4 тыс.

При этом для церемонии посадки дерева Меланье вручили лопату с полотном под цвет золота. После того как первая леди забросила в яму две горстки земли, она удалилась вместе с сопровождающими. По словам эксперта по садоводству Элис Фаулер, даже королева Великобритании остается до того момента, как дерево польют водой.

Двумя месяцами ранее первая леди США предприняла путешествие из Вашингтона в Техас — она отправилась на границу с Мексикой, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях находятся дети задержанных властями нелегальных мигрантов.

Разделение детей и родителей, задержанных за незаконное пересечение границ США, в последнее время бурно обсуждалась в американском обществе: демократы, умеренные республиканцы, представители христианских организаций выступали против политики «нулевой терпимости», объявленной администрацией по отношению к нелегальным мигрантам, и против того, чтобы детей «нелегалов» разлучали с родителями. Эту практику называют негуманной, а условия содержания несовершеннолетних нарушителей границ подвергались жесткой критике.

Этот визит, однако, не столько замял предыдущий скандал, как разжег новый — из-за неправильно выбранной одежды. Дело в том, что при посадке в самолет фоторепортеры запечатлели ее в болотного цвета куртке одного из недорогих массовых брендов, на спине которой было написано:

«Мне правда наплевать. А тебе?»

(I really don't care, do U?).

Несмотря на то, что в техасском Мак-Аллене, находящемся в 8 км от границы с Мексикой, она приземлилась уже в бежевом жакете в стиле сафари — то есть фактически она не явилась в приют с этой надписью на спине, — публика решила, что болотного цвета куртка несла в себе скрытое сообщение.

Меланью Трамп сочли бесчувственной, будто этой надписью она говорила детям мигрантов, что на самом деле они ее не волнуют, и в социальных сетях на первую леди США обрушилась волна возмущенных возгласов. Официальный представитель первой леди США была вынуждена выступить с официальным заявлением.

«Это куртка. Она не несла скрытого сообщения. После важного сегодняшнего визита в Техас я надеюсь, СМИ не собираются сосредоточиться на ее гардеробе», — написала Стефани Гришэм в своем заявлении, продублировав его в твиттере.

В социальной сети она сопроводила его хэштегом »#ItsJustAJacket» (#«Этопростокуртка»). Куртку первой леди прокомментировал в своем твиттере и ее супруг. Он заявил, что она обращается таким образом к СМИ, передает НСН.

«МНЕ ПРАВДА НАПЛЕВАТЬ, А ТЕБЕ?», написанное на спине куртки Меланьи, относится к СМИ, распространяющим фейковые новости. Меланья поняла, как они бесчестны, и ей правда теперь наплевать!» — написал Дональд Трамп в твиттере.

Осенью прошлого года Меланья стала объектом насмешек пользователей социальных сетей за выбор наряда, в котором она выступила в постоянном представительстве США при ООН в Нью-Йорке.

Речь первой леди США перед женами лидеров стран — участниц Генеральной Ассамблеи ООН была посвящена защите детей от оскорблений и запугивания в интернете.

«Ни один ребенок не должен испытывать голод, преследования, страх, запугивания, террор, нападки, изоляцию, от которых нельзя спастись», — заявила Меланья.

Однако, несмотря на ее попытки привлечь внимание к проблемам оскорблений в интернете, пользователи социальных сетей обратили внимание на ее объемный розовый наряд от испанского дома Delpozo. В твиттере платье сравнили с розовым надувным шаром и нарядом «розовой пантеры».

Один из пользователей предположил, что Меланья стала похожа на девочку-чернику из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».