Остановить насильников: кому дали Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира за 2018 год присуждена сразу двум лауреатам. Об этом сообщается в официальном твиттере Норвежского Нобелевского комитета.

Реклама

«Мы решили присудить премию мира Денису Муквеге и Наде Мурад за их усилия в борьбе с сексуальным насилием как оружием войны и вооруженных конфликтов», — говорится в заявлении.

Денис Муквеге — врач-гинеколог из Демократической республики Конго. Он основал госпиталь Панзи, специализирующийся на помощи жертвам групповых изнасилований.

Муквеге — крупнейший специалист современности в области лечения гинекологических травм, спасший жизни и здоровье тысяч женщин.

Надя Мурад — правозащитница из Ирака. Она попала в плен к террористам «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещено в России), где оказалась в сексуальном рабстве. После освобождения — Мурад сбежала спустя три месяца плена — она ведет общественную работу, стараясь привлечь внимание мировой общественности к проблеме жертв сексуального насилия.

«Они мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв», — заявили в Нобелевском комитете.

Нобелевская премия мира в 2017 году досталась организации ICAN — это «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия». В 2016-м лауреатом премии стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирное соглашение с членами леворадикальной повстанческой группировки FARC — конфликт с ними длился 30 лет.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за миротворческую деятельность. Это одна из пяти премий, учрежденных Альфредом Нобелем. Всего за историю вручения премии было присуждено 97 наград. Несколько раз награждение не проводилось по ряду причин.

Одним из первых номинантов на Нобелевскую премию мира стал русский император Николай II — его выдвинули на награду как инициатора созыва Гаагской мирной конференции 1899 года.

На этой конференции были приняты Конвенции «о мирном решении международных столкновений», а также «о законах и обычаях сухопутной войны».

В 1917 году в Норвегии коммунисты выступили с инициативой присуждения Нобелевской премии мира лидеру большевиков Владимиру Ленину за изданный Советской Россией «Декрет о мире», выводивший ее в сепаратном порядке из Первой мировой войны.

Нобелевский комитет заявку не принял, объяснив свое решение тем, что документы были поданы с опозданием. При этом было указано, что премия может быть присуждена в дальнейшем при условии установления мира в России правительством Ленина. Однако из-за того, что в России началась Гражданская война, премия не была присуждена.

Примечательно также, что на Нобелевскую премию мира номинировался советский лидер Иосиф Сталин как глава страны-члена Антигитлеровской коалиции, победившей во Второй мировой войне нацистскую Германию и ее союзников. Его номинировали дважды, в 1945 и 1948 годах.

Кроме того, на эту же премию выдвигали Адольфа Гитлера в 1939 году и Бенито Муссолини в 1935-м.

Президент США Дональд Трамп был в числе наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии мира, сообщал ранее журнал The Time. На премию его номинировали 18 членов американского сената в мае 2018 года «в знак признания его заслуг в деле достижения конца Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения мира в регион».

По данным The Time, фаворитами также являлись глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Ожидалось, что им также могут вручить награду за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Предшественник Трампа, 44-й президент США Барак Обама не только был номинирован, но и получил награду в 2009 году. Причем президент США был выдвинут на премию лишь спустя год нахождения у власти. Обама стал лауреатом премии за свою приверженность «ядерному нераспространению» и налаживанию диалога с мусульманским миром.

Нобелевский комитет заявил тогда, что премия дается президенту США не за то, что «он совершит в будущем», а за его заслуги в текущем году. Сам Обама рассказал, что был «удивлен» выдвижением, однако с благодарностью принял награду.