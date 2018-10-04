Стать звездой: зачем подростки грабили дома в Голливуде

2 октября 2018 года полиция Лос-Анджелеса сообщила, что арестовала троих подростков, которых подозревают в кражах из домов знаменитых актеров, исполнителей и спортсменов.

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За последние два месяца в Голливуде были ограблены дома певицы Рианны, актрисы Кристины Милиан и бейсболиста команды Los Angeles Dodgers Ясиля Пуига.

Прогресс в деле об ограблениях произошел 27 сентября после того, как грабители вломились в дом еще одного игрока в бейсбол — Роберта Вудса. Полицейские арестовали 19-летнего Шона Дэниелса, его ровесника Тайриса Уильямса и 18-летнего Дамаджи Холла — им были предъявлены аналогичные обвинения.

Подростков арестовали благодаря найденным у них вещам из списка предметов, украденных у Вудса — среди них было и огнестрельное оружие. После получения разрешения на обыск полицейские обнаружили в домах преступников более $50 тысяч наличными, дизайнерские сумки, часы и украшения, а также одно транспортное средство.

При обыске всплыл и список следующих жертв банды, в который вошли дома актрисы Виолы Дэвис, баскетболиста Леброна Джеймса и актера Мэтта Деймона.

25 августа подозреваемые ограбили дом Кристины Милиан и ее бойфренда, певца М. Покоры. Согласно данным расследования, преступники украли драгоценностей и часов на сумму, близкую к $100 тысячам. Скорее всего, они узнали об отсутствии Милиан дома благодаря инстаграму, в котором она выкладывала сториз с отдыха в Сан-Тропе.

Случившееся полиция сравнивает с действиями банды подростков-грабителей, которая орудовала в Лос-Анджелесе 10 лет назад. Тогда в тюрьму попали 19-летняя Диана Тамайо, 18-летняя Алексис Нейерс, 27-летний Рой Лопез Младший и 18-летний Кортни Эймс. Еще один из фигурантов дела, Рой Лопез-младший, не участвовал в самих ограблениях, но занимался продажей украденных ценных вещей и наркотиков.

Исследованием психологии грабителей тогда занималась автор статьи в Vanity Fair под названием «На подозреваемых были туфли от Louboutin» Нэнси Джо Сейлз.

Писательница рассказывала, что подростки решились на противозаконные действия, потому что эпоха социальных сетей создает иллюзию вседозволенности, когда даже частная жизнь знаменитых людей проходит под пристальным надзором.

Первой мишенью грабителей стал дом Пэрис Хилтон в декабре 2008 года — по словам подростков, выбор был сделан, потому что она была «глупой». Когда они добрались до дома богатой наследницы отельной империи Hilton, оказалось, что под дверным ковриком лежал ключ, так они и вошли в особняк. По сообщениям банды, они грабили дом Хилтон в общей сложности пять раз.

Тогда жертвами ограблений стали также актер Орландо Блум и актрисы Линдси Лохан, Меган Фокс и Рейчел Билсон. Для того, чтобы убедиться в том, что звездных хозяев нет дома, подростки проверяли информацию в их социальных сетях и на новостных порталах.

Всего ценных вещей было украдено на сумму в рекордные $3 млн.

Влияние культа знаменитостей, который с каждым годом только усиливается у несовершеннолетних молодых людей, подтверждает тот факт, что грабителям не нужны были деньги. Они забирали предметы одежды, драгоценности и аксессуары из-за жажды прикоснуться к славе и популярности. К этому заключению пришли и полицейские, которые занимались расследованием.

Некоторые члены банды смогли прославиться благодаря нарушению закона — 18-летней преступнице Алексис Нейерс сразу после предъявленных обвинений поступило предложение начать съемки ее собственного реалити-шоу.

Когда Нейерс снималась в первом сезоне малобюджетного реалити на телеканале E!, она вышла из тюрьмы под залог, но из-за статьи Vanity Fair, для которой она дала интервью, девушку обвинили еще в нескольких случаях ограблений. Тогда она решила оставить сообщение на голосовой почте Нэнси Джо Сейлс, которое прославилось не меньше ее.

Послание было по-настоящему беспрецедентным. 18-летняя девушка явно не допускала мысли о том, что ее слова в адрес журналиста прольются в сеть.

«Я открылась вам, чтобы мир смог потенциально узнать о том, какой чудесной, потрясающей, талантливой, сильной и здоровой девушкой я являюсь, даже не девушкой, а молодой женщиной. Я ошеломлена, в ужасе от этой истории! Я так разочарована.

И я даю вам знать, что я разберусь с этим. Хорошей вам жизни, пока», — сообщила Алексис Джо Сейлс.

Ее признали виновной — она отбыла в тюрьме только один месяц наказания из шести установленных и выплатила Орландо Блуму штраф в размере $600 тысяч. Тогда в Голливуде шутили, что было бы вдвойне забавно, если бы один из грабителей оказался в одной камере со скандальной тусовщицей Линдси Лохан.

Единственным, кто раскаялся, стал 18-летний Николас Пруго. Он согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что участвовал не во всех ограблениях. Также юноша указал на других членов банды, которые незамедлительно обозвали его «крысой». По словам Пруго, они все были близкими друзьями, и ему не хотелось их терять, а ограбления показались чем-то реальным, только когда их наконец поймали.

В качестве извинения за содеянное молодой человек отдал все похищенное им обратно жертвам, однако своей славы он несомненно добился — Николас объяснял мотивы действий банды в прямом эфире телешоу «Доброе утро, Америка».

Грабителей удалось вычислить в октябре 2011-го после того, как их фотографии с вещами знаменитостей в социальных сетях сравнили со списками пропавшего имущества и съемкой видеокамер в домах.

В 2013 году режиссер София Коппола даже сняла фильм на основе реальных событий дела гламурных грабителей «Элитное общество».

Связи между двумя бандами с разницей в 10 лет полиция Лос-Анджелеса не нашла.