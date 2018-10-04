У всех на глазах: Кейт Хадсон родила дочь

Голливудская актриса Кейт Хадсон и ее возлюбленный Дэнни Фудзикава в этот вторник стали родителями. 2 октября 39-летняя актриса родила своего третьего ребенка и первую дочь. Также девочка стала первым общим ребенком Хадсон и ее бойфренда Дэнни Фудзикавы, музыканта и основателя звукозаписывающей компании.

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Актриса заявила об этом, опубликовав пост в инстаграме с картинкой даты и подписью: «Она здесь».

«У нас все хорошо, и мы счастливы. Наша семья благодарит вас за всю любовь и те теплые слова, которые сопровождали нас во время ожидания малышки: мы отправляем эти пожелания вам обратно», — поблагодарила подписчиков Кейт.

Девочке уже дали имя: ее назвали Рони Роуз, в честь дедушки.

«Мы решили назвать нашу дочь в честь дедушки — Рона Фудзикавы. Рон был особенным человеком, по которому мы все очень скучаем. Назвать ее так — это честь», — написала Хадсон в инстаграме.

Рони для своего отца будет первым родительским опытом, в то время как для актрисы девочка стала третьим ребенком. Кейт Хадсон уже воспитывает двоих сыновей от прошлых отношений: 14-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и семилетнего Бингема, который родился во время отношений Кейт с Мэттью Беллами, фронтменом группы Muse.

Кейт и Дэнни знакомы почти двадцать лет, поскольку актриса дружила с его сводными сестрами: Сара и Эрин — ее лучшие подруги.

Все это время актриса и музыкант оставались друзьями, пока два года назад у них не начался роман. Официально брак они до сих пор не зарегистрировали, хотя давно готовы решиться на этот шаг. Возможно, свадьба состоится спустя некоторое время после рождения дочери, когда малышка подрастет.

Романтические отношения завязались, когда однажды Дэнни пригласил Кейт на хайкинг по холмам Голливуда. Кейт шла на прогулку с другом, которая неожиданно превратилась в первое свидание. Но никаких решительных шагов в этот день так и не было предпринято. Спустя лишь несколько месяцев они впервые поцеловались на мосту.

«Вот так, после 15 лет общения мы смогли раскрыть свои сердца друг другу и почувствовать настоящую любовь. Это невероятно! С первой годовщиной свидания, малыш», — написала Кейт на первую годовщину отношений с Дэнни.

Сейчас Кейт Хадсон может позволить себе с головой уйти в декретный отпуск, поскольку в ближайшее время участия в каких-то проектах у нее не предвидится. Во время беременности Кейт успела сняться в нескольких картинах, а следующий проект, в котором она собирается принять участие — картина «Рожден быть королем» — пока что не имеет даты начала съемок.

О беременности Кейт Хадсон стало известно в апреле этого года. Ей пришлось объяснить свое долгое отсутствие на публике и в соцсетях: актриса неважно себя чувствовала в первые месяцы своего положения.

«Если вы удивлялись моему долгому отсутствию, это все из-за того, что я еще никогда так плохо себя не чувствовала! Из всех моих беременностей этот первый триместр был самый тяжелый. «Бумеранги» вызывали у меня тошноту, «суперзум» был легчайшим путем оказаться в туалете, а фотографии еды еще больше усиливали мои мучения. Но теперь все прошло, и я готова вернуться в соцсети. Мы старались скрывать мою беременность как можно дольше, но теперь я открыта для вас. Мои дети, Дэнни и вся наша семья счастливы и взволнованы! Наша малышка скоро появится на свет», — написала Кейт в своем инстаграме.

Поправившись, актриса стала активно делиться подробностями своей жизни в инстаграме. За несколько дней до появления Рони на свет подписчики Кейт наблюдали, как будущие родители готовят детскую комнату. Дэнни Фудзикава собирал кроватку для дочери и помогал своей возлюбленной украшать комнату.

Последние несколько месяцев Кейт регулярно выкладывала снимки, на которых она занимается йогой и аквааэробикой. Два месяца назад она вместе с Дэнни отправилась в один из курортных отелей в Калифорнии, где не переставала вести активный образ жизни, несмотря на внушительный срок, а также расслаблялась на спа-процедурах и плавала бассейне.