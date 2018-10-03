Страшный японец: что сделал с женщинами Едзи Ямамото

Едзи Ямамото родился в Токио 3 октября 1943 года. Он никогда не знал своего отца, который погиб в Манчжурии во время Второй мировой войны, и его растила мать Юми. Портниха по профессии, она страдала от того, что сам Ямамото назвал унижением высококвалифицированного работника, пол и место в жизни дали ей немного возможностей зарабатывать на жизнь или получить признание за свое мастерство.

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Юми хотела, чтобы ее сын стал адвокатом, поэтому он окончил университет Кейо в Токио, но никогда не занимался юридической практикой. Стремление стать дизайнером вопреки наставлениям матери привело его в мир моды.

После окончания университета в 1966 году, Ямамото изучал модный дизайн в знаменитом токийском институте моды Bunkafukuso Gakuin. Несмотря на уже имеющиеся у него профессиональные навыки в шитье, свою карьеру Едзи начал как анонимный мастер в начале 70-х годов.

Reuters Ёдзи Ямамото с мамой, женой и дочерью, 2011 год

Пару лет спустя он зарегистрировал свой собственный бренд, который был решено назвать «Y». Сейчас одежда, которая выпускается под ним, считается более доступной версией его дизайна. В 1977 году он представил свою первую полноценную коллекцию в Токио.

Вместе со своей соотечественницей — дизайнером Рэй Кавакубо, он устроил показ женской коллекции в Париже в 1981-м. На протяжении следующих двух лет Кавакубо и Ямамото были пионерами идеи деконструированной одежды.

Революционная эстетика поразила французов, для которых та эпоха была засильем радикально откровенных платьев, высоких каблуков и яркого макияжа.

В 1984 году Ямамото расширился и создал линейку одежды в той же эстетике для мужчин.

Тот факт, что Ямамото всегда восхищался женской красотой, для большинства был не слишком очевиден. Дело в том, что одежда, которую он создавал, не льстила женской фигуре, поскольку редко подчеркивала то, чем у западных женщин принято гордиться. Избыточная женская сексуальность вызывала у него отвращение, поэтому вдохновение он черпал в мужском гардеробе. Обмен ролями между мужчинами и женщинами, в принципе, не чужд японской культуре – не зря же Ямамото часто приглашал на показы мужских коллекций девушек-моделей.

Темные костюмы и белые рубашки для мужчин и женщин, — вот, в чем, по мнению Ямамото проявлялась сексуальность представителей обоих полов. А еще, разумеется, их сила и власть.

Еще одним элементом эстетики Ямамото была его любовь к черному цвету – он доминировал в каждой коллекции. Если модельер с чем-то и играл, то с оттенками черного – ткани цвета мокрого асфальта, темно-синего цвета формы американских моряков, угольно черного драпировались, декорировались, накладывались одна на другую, обращаясь в настоящие скульптуры.

О черном Ямамото говорил как о «скромном и высокомерном цвете одновременно»: «Черный ленив и просто — но таинственен. И прежде всего, он говорит: «Я не мешаю жить тебе — ты не мешаешь жить мне».

Главное, чем занимался Ямамото наравне с Рэй Кавакубо на всем протяжении своей карьеры – это все же деконструкция привычных предметов гардероба. Тела моделей скрывались под слоями тканей, на одежде не всегда можно было определить, где лицо, а где изнанка: его коллекции бросали вызов послевоенному обществу с его стремлением к потреблению и конформизму.

Японцы убрали секс во внешней составляющей, вместо него они демонстрировали предметы, которые казались незавершенными и как будто случайно сшитыми вместе кусками ткани.

Свободные и воздушные силуэты Ямамото, которые, напомним, он делал исключительно в черных тонах, стали любимыми для тех, кто устал от чрезмерно откровенной одежды европейских дизайнеров.

В 80-е продуктивность Ямамото стала постепенно сходить на нет, и он практически ушел с модной сцены, чтобы ненадолго вернуться в 90-х. В моде этого десятилетия он пришел с коллекциями, одежда из которых была более приспособлена для носки, чем раньше – в ней было больше цвета а в фасонах прослеживался интерес модельера к викторианской эпохе.

Дизайнер продолжил развиваться в начале нулевых. Его весенняя коллекция 2003-го не участвовала в парижской Неделе моды в октябре 2002-го, вместо этого он представил ее на одной неделе с презентациями haute couture чуть раньше. Одновременно с этим он стал дизайнером новой линейки одежды, которую Ёдзи Ямамото создал в коллаборации с брендом спортивной одежды Adidas — ее назвали «Y3».

Контракт был заключен после того, как японец создал для них различную обувь для занятий спортом в 2001-м, а продажи поднялись до небывалого уровня. Коммерческий успех их дальнейшего сотрудничества был обеспечен. Успехи в создании спортивной одежды привели к тому, что в 2014 году модельер, за пять лет до этого объявивший о банкротстве компании, создал форму для футбольной команды «Реал» (Мадрид).