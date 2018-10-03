Танцующая королева: зачем пляшет Тереза Мэй

Премьер министр Великобритании умеет посмеяться над собой и над комментаторами в социальных сетях. Политик продемонстрировала это на сегодняшней конференции консервативной партии, когда вышла на сцену под бессмертный хит группы ABBA «Dancing Queen» и станцевала свой коронный танец.

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В августе 2018 года Мэй посетила Южную Африку и Кению вместе с представителями ООН, став первым председателем правительства Великобритании, который посетил эту территорию бывших колоний за 30 лет. В честь ее приезда дети станцевали африканские традиционные танцы, а ее главной ошибкой стало спонтанное желание их повторить. Однако она сделала это снова на съезде Консервативной партии, и на этот раз — не спонтанно.

Движения, которые вызвали смех аудитории в зале на съезде консерваторов и насмешки в прессе, сопроводила вступительная шутка с отсылкой к ее провальной речи на прошлогодней конференции. Год назад слушать тезисы Мэй ее соратникам по политической партии мешало ее постоянное покашливание, из-за этой странной особенности социальные сети сразу начали пестрить мемами пользователей.

В этот раз Тереза Мэй заранее извинилась перед публикой за свой возможный кашель во время выступления с речью и объяснила свое плохое самочувствие тем, что она не спала всю ночь, пока клеила фон. Отвалившийся задний баннер стал еще одним компонентом ее полного фиаско в прошлом году.

Заместитель председателя Консервативной партии у себя в твиттере охарактеризовал танцевальные движения Мэй как «первоклассные», а член парламента Майкл Фабрикант назвал их «абсолютно прекрасными».

Но далеко не все были так дружелюбно настроены:

автор еженедельной колонки в The Times Мэтт Чорли перепостил танец премьер-министра и написал заглавными буквами: «ЭТО. НЕ. НОРМАЛЬНО».

Некоторые посчитали, что танцы должны были снять напряжение в прессе по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Этот вывод был сделан на основании твита посла Швеции Торбйорна Солстрома: «Как посол Швеции, я могу сказать «браво» Терезе Мэй за то, что она начала свою речь на конференции с «Dancing Queen» ABBA».

Другие обозреватели в социальных сетях сравнили, и уже не в первый раз, ее движения с танцами робота.

Позже Мэй еще раз сослалась на эти танцы в своей речи, когда в шутку предположила, что некоторые молодые люди, с которыми она встретилась во время визита в Южную Африку, могли быть среди прочего вдохновлены на то, чтобы стать «профессиональными танцорами».

Судя по всему, «Танцующая королева» остается любимой песней премьер-министра. В 2014 году когда она должна была стать гостем на популярном британском радио-шоу, для своего эфира Мэй выбрала 8 композиций, среди которых была и эта песня.

Самым неожиданным комментатором оказался член группы ABBA Бьорн Ульвеус, ему выбор песни показался не очень удачным.

«Я — европеец, и мне действительно грустно от того, что некоторые британцы не хотят оставаться со своими друзьями. Я просто не понимаю этого», — заявил Ульвеус.

Он добавил, что эта композиция не должна была стать саундтреком для Brexit: «ABBA была такой европейской идеей. Мы черпали вдохновение из французского шансона, немецких шлягеров, итальянских баллад и скандинавского фолка».

Нельзя с уверенностью сказать, что Тереза Мэй настолько умело отвлекает всеобщее внимание от своих политических решений — скорее всего, у 62-летней женщины не все в порядке с пластикой, и она искренне пытается в исключительно британской манере свести все свои промахи в большую шутку.

Еще одно свое смехотворное движение сама премьер вряд ли когда-нибудь прокомментирует. Речь идет о реверансах, которыми она приветствует членов королевской семьи. Чрезмерно глубокие поклоны, по сложности исполнения сравнимые разве что с балетными па, высший свет оставил пару веков назад, а то, как далеко бывшая глава министерства внутренних дел Великобритании выставляет скрещенную в приседании ногу, скорее всего, останется в памяти журналистов надолго. Однако в этом году Тереза Мэй уже дважды демонстрировала на публике свои неловкие реверансы, привлекавшие внимание прессы.