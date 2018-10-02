Остались в дураках: как Бибер и Болдуин всех обманули

Джастин Бибер и Хейли Болдуин солгали о том, что не женаты по-настоящему, — это выяснило издание TMZ. Они по-настоящему связали себя узами брака в Нью-Йорке в прошлом месяце – в тот же день, когда получили свидетельство о регистрации в городском муниципалитете.

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Ранее Хейли Болдуин заявляла, что союз не был заключен перед Богом, а значит, они не считают себя действительно супругами. Источники, знакомые с семьей певца, сообщали, что молодые планируют торжественную церемонию в церкви и празднование с друзьями и родными позже.

«Я понимаю, откуда берутся слухи, но я еще не замужем», — написала Хейли Болдуин в твиттере 15 сентября в ответ на сообщения о свадьбе.

Однако оказалось, что пара не только получила разрешение на брак — и религиозная часть церемонии была отправлена.

Дело в том, что там же, в муниципалитете, вместе с молодыми находился священник Джеффри Куинн из находящегося неподалеку Колледжа Ньяк, представляющего собой частное некоммерческое христианское академическое сообщество. В качестве свидетеля выступил друг Джастина Бибера Джош Мел, член религиозной общины Churchome в Лос-Анджелесе.

Позже портал TMZ также сообщал, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключат брачный контракт и ведут переговоры каждый со своим адвокатом. Издание объясняло, что изначально Бибер не хотел заключать контракт, объясняя это тем, что они с Хейли весьма религиозны и планируют быть вместо до смерти. Но юристам удалось переубедить певца.

Однако теперь стало ясно, что контракт если и подпишут, то уже после свадьбы. Дело в том, что к адвокату молодые люди обратились в тот же день, когда и отправились заключать союз. Однако оформление брачного контракта – юридическая процедура, которую невозможно совершить за один день, поэтому контракт будет заключен уже постфактум.

Впрочем, источники TMZ утверждают, что

Джастин Бибер настолько влюблен в свою молодую жену, что не видит никакой необходимости предусматривать, как будет делиться их имущество в случае развода.

Отметим, что состояние Бибера примерно оценивается в $250 млн, у Хейли Болдуин есть несколько миллионов.

Издание утверждает, что Бибер и Болдуин по-прежнему планируют официальную церемонию, но на самом деле потребности в этом уже нет.

24-летний Джастин Бибер и 21-летняя Хейли Болдуин зарегистрировали брак 13 сентября в муниципалитете Нью-Йорка. Источник, близкий к паре, сообщил тогда порталу People, что певец и модель приняли решение стать мужем и женой совершенно внезапно, и об этом знали только ближайшие родственники и друзья.

Собеседник портала также рассказал, что молодых людей пытались отговорить от поспешных действий, но они никого не слушали.

Тогда же, в середине сентября, шли разговоры о предстоящей брачной церемонии – источники рассказывали порталу TMZ, что празднование будет проходить в поместье, которое Джастин приобрел в Онтарио за $5 млн, при этом точная дата свадьбы не была известна.

Помолвка пары состоялась 8 июля на курорте на Багамах. «Говорят, все были в ресторане на территории отеля. Все танцевали сальсу, когда служба безопасности Джастина попросила всех убрать свои телефоны, потому что певец хотел сделать кое-что особенное», — писали на TMZ со ссылкой на источник, близкий к паре. По его словам, именно тогда Бибер сделал предложение Болдуин.

На следующий день, 9 июля, певец официально подтвердил помолвку с моделью.

«Хейли, я влюблен во все, что связно с тобой! Поэтому я хочу провести всю свою жизнь, продолжая узнавать и любить тебя. Я обещаю с честью и достоинством руководить нашей семьей. Мое сердце полностью принадлежит тебе.

Ты — любовь всей моей жизни, Хейли Болдуин, и я не хочу провести ее ни с кем другим.

Не могу дождаться лучшего времени в моей жизни! Это смешно, потому что теперь с тобой, кажется, все имеет смысл! То, что меня больше всего радует, это то, что мой младший брат и сестра будут наблюдать за еще одним здоровым стабильным браком и хотеть подражать ему», — написал Бибер в своем инстаграме.