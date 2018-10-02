Дрался и скандалил: Шайя Лабаф разводится с женой

Представитель известного голливудского актера заявил о том, что Шайя Лабаф и его супруга Миа Гот подали на развод. «Разлука прошла мирно, и все подробности, касающиеся развода, останутся частными», — рассказал изданию Hollywood Reporter представитель актера.

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Не исключено, что Лабаф уже нашел замену своей супруге. В последнее время его часто стали видеть с британской певицей Талией Барнетт, бывшей девушкой Роберта Патинссона. Шайя и Талия — партнеры по фильму «Лапочка», премьера которого ожидается в 2019 году. Источники, близкие к актеру, утверждают, что они просто хорошие друзья, однако папарацци постоянно застают Шайю и Талию вместе, будь то Лувр, набережная Сены или супермаркет.

Лабаф и Гот познакомились на съемках драмы «Нимфоманка» кинорежиссера Ларса фон Триера. Поначалу они пытались скрывать свои отношения, но проводили слишком много времени вместе, что не могло не вызывать подозрений. Шайя и Миа встречались в течение четырех лет, прежде чем сыграть свадьбу.

В марте 2015 года во время Недели моды в Париже на пальце Гот заметили кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце. И только в октябре 2016 года Миа и Шайя поженились в Лас-Вегасе.

Церемония прошла в лучших традициях города: пара появилась перед гостями из розового кадиллака, вместо священника актеров женил двойник Элвиса Пресли, а само торжество транслировалась в прямом эфире.

Этот брак стал первым для обоих актеров.

Судя по тому, как развивались отношения актеров еще до свадьбы, этот брак был когда-то должен был закончиться. Еще до свадьбы Миа и Шайя устроили публичную драку на улице немецкого Тюбингена. По пути в отель влюбленные громко кричали и замахивались друг на друга руками.

Ходили слухи о том, что Лабаф однажды избил свою возлюбленную, после чего она даже писала на него заявление в полицию. Такое вполне могло произойти, потому что сам Лабаф в одном интервью признался, что «убил бы» ее во время той самой драки. Однако ссоры не остановили их, и пара решила узаконить свои отношения.

В общей сложности 24-летняя актриса и 32-летний актер встречались более 6 лет. На момент знакомства Гот было всего 18 лет, поэтому неудивительно, что о ее предыдущих отношениях ничего неизвестно. А вот Шайя Лабаф встречался с Меган Фокс во время съемок «Трансформеров» и британской актрисой Кэри Маллиган. Много шума наделало свидание Шайи с певицей Рианной, а в 2010 году у него завязался роман со стилистом Кэролин Фо.

Неизвестно, что стало причиной разлада Шайи и Миа: действительно ли актер нашел себе новую избранницу или влюбленные попусту не сошлись своими сложными характерами? Вполне возможно, что Гот устала от странных выходок Лабафа: актер вечно оказывается в центре необычных скандалов.

В 2014 году Лабаф решил посетить представление бродвейского мюзикла «Кабаре», но сделал это в состоянии сильного алкогольного опьянения. Актер шумел, ругался, буянил и курил в зале.

Чтобы его усмирить, пришлось прибегнуть к помощи охраны. История кончилась тем, что Лабафа судили за нарушение общественного порядка и постановили пройти курс лечения от алкоголизма.

На премьеру фильма, где он и встретил свою супругу, Шайя явился с бумажным пакетом на голове, надпись на котором гласила: «Я больше не знаменит» и систематически публиковал эту же фразу в своем твиттере. Вероятно, после этого он начал доказывать обратное посредством своих так называемых «перфомансов».

Всем запомнилось, как он сделал себя частью арт-инсталляции, где выступил в качестве главного экспоната. Снова с пакетом на голове он сидел в пустой комнате. Правила эксперимента были таковы, что ему нельзя было двигаться и говорить, а любой желающий мог войти внутрь и сделать все, что ему придет в голову.

Одна фанатка решила воспользоваться ситуацией и попыталась изнасиловать актера, который согласно правилам перфоманса, не мог ей сопротивляться.

Спустя два года он решился на более безобидный, но не менее безумный эксперимент. Вместе со своими партнерами он целые сутки просидел в лифте, а их беседы все это время транслировались на известной видеохостинговой платформе.