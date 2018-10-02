«Мне страшно»: сын Трампа рассказал о харассменте

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший выразил опасения относительно будущего своих сыновей в свете роста влияния движения #MeToo.

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Отец пятерых детей Трамп-младший обсудил недавние обвинения в адрес кандидата в Верховный суд США судьи Бретта Кавано в сексуальном насилии в интервью DailyMail TV. Еще в середине сентября Дональд высмеивал сообщения доктора Кристин Блези Форд, Деборы Рамирез и Джулии Свитник о харассменте со стороны судьи, но теперь даже ему не до смеха.

Сын американского президента рассказал британскому таблоиду:

«У меня мальчики и девочки, и когда я вижу то, что происходит сейчас, мне становится страшно».

После вопроса журналиста о том, за кого он больше переживает, он ответил: «В данный момент, я бы сказал, что за сыновей».

Трамп-младший поделился мнением о еще одном аспекте дела: «Другая проблема состоит в том, что этот случай — очевидно политический, и это снижает значимость реальных заявлений настоящих жертв».

Старший сын президента США высказывался на тему харассмента на протяжении всего расследования по делу Кавано. Две недели назад он запостил в своем аккаунте в инстаграме мем, который создали защитники репутации судьи перед слушанием показаний его предполагаемой жертвы доктора Блези Форд.

Мем представляет собой фотографию записки, которую мог бы написать школьник девочке, которая ему нравится: «Привет, Синди. Будешь моей девушкой, с любовью Бретт». Под кратким сообщением нарисованы два квадрата со словами «да» и «нет», в одном из них нужно поставить галочку.

Дональд Трамп-младший прокомментировал фотографию: «Ух ты… демократы и их обычные игры, которые ничего не значат, теперь повесили его на волосок».

Сын Трампа, как и республиканские сенаторы, считает, что демократический сенатор Дайенн Файнштейн сохранила письмо с показаниями доктора Форд у себя, чтобы обнародовать его аккурат перед выборами. «Достопочтенно как всегда», — комментирует ее предполагаемые действия Трамп-младший.

Действительно, многим, кто находился в зале сената 27 сентября во время дачи показаний доктором Форд и затем Кавано, показалось подозрительным, что письмо, отправленное Блези Форд Файнштейн еще в июле, так долго держалось в секрете даже от коллег по Демократической партии. На этот вопрос сенатор многократно ответила, что она пообещала заявительнице, которая всего лишь хотела выполнить свой гражданский долг и не дать насильнику приобрести столь высокий чин, сохранить конфиденциальность.

Выяснение всех обстоятельств инцидента, который произошел в 1982 году в Мэриленде, сильно затормозил приступ авиафобии доктора Форд. По словам ее адвокатов, она не могла прилететь из Лос-Анджелеса в Вашингтон, чтобы встретиться с представителем ФБР — в таких случаях стандартной процедурой проверки информации занимаются именно они.

Тем не менее, она нашла в себе силы пересилить свой страх, чтобы прилететь на заседание, как находит их регулярно для туристических поездок на Коста-Рику, Гавайи и острова Полинезии. Это показалось странным и прокурору Рейчел Митчелл, которая начала задавать ей уточняющие вопросы, но доктор Форд объяснила, что летать на самолете в отпуск ей немного легче.

Во время процесса Дональд Трамп-младший тоже задал Кристин Блези Форд вопрос относительно ее авиафобии, но в своем твиттере: «Я не профессор психологии [в отличие от доктора Форд — «Газета.Ru»], но мне действительно кажется странным, что у кого-то может быть выборочный страх полетов. Не может это сделать, чтобы дать показания, но для отпуска, что ж, это вообще не проблема».

По всем остальным пунктам Трамп-младший также поддержал позицию судьи Кавано.