Покажу вам стриптиз: с кем дерется Карди Би

1 октября популярная рэперша Карди Би явилась в полицейский участок в Нью-Йорке, где ей предъявили обвинения в нападении в связи с дракой в одном из нью-йоркских стриптиз-клубов.

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Карди, настоящее имя которой — Белкалис Алманзар, получила обвинения за один случай нападения, два мелких правонарушения и преступной неосторожности. Поэтому исполнительница должна будет появиться в суде 29 октября, чтобы доказать свою невиновность.

Она приехала в участок в Флашинге, в Куинсе, ранним утром, и покинула его до полудня в сопровождении охранников и с широкой улыбкой на лице. На вопросы собравшихся у здания журналистов Карди Би отвечать отказалась.

Адвокат рэперши Джефф Керн заявил представителям агенства Associated Press, что он «не знает ни о каких доказательствах», что Карди Би «причинила кому-либо вред». Представители полиции рассказали СМИ, что предварительных арестов у певицы не было.

Драка, о которой ведет речь полиция, имеет отношения к долгосрочному скандалу между Карди и двумя сестрами, которые работают барменами в одном из стрип-клубов Куинса.

Поводом для разногласий стали подозрения исполнительницы в том, что одна из сестер состояла в интимных отношениях с ее мужем, рэпером Offset, членом группы Migos.

Белкалис Алманзар решила не разбираться с проблемой в стенах дома и появилась в стриптиз-клубе Angels 15 августа 2018 года, где и обвинила сестер в содеянном. Хотя сама Карди в потасовке не участвовала, ее охранники и другие мужчины, приехавшие с ней, напали на барменов с бутылками и стульями, чем вызвали серьезные травмы. Помимо сестер пострадали еще девять работников клуба, которые тоже дали показания офицерам полиции.

Адвокат барменов Джозеф Такофина сказал, что Карди говорила о том, что нападение было заказано, у себя в социальных сетях.

«Видимо она думает, что ее звездный статус ставит ее выше закона, раз уж она хвасталась многим людям в социальных сетях, что устроила эти жестокие нападения. Но придется вернуться в реальность», — говорилось в его электронном письме.

И хотя адвокат Карди Би чистосердечно заявляет, что она никогда не делала ничего, что угрожало бы здоровью других людей, у всех, кто следил за новостями светской хроники в сентябре, наверняка будет другой взгляд на сложившуюся ситуацию.

Все же Карди, при всем ее таланте и уникальном чувстве юмора, не относится к группе людей, которые решают свои проблемы тихо и мирно.

На вечеринке, которую устроил журнал Harper's Bazaar в рамках Недели моды в Нью-Йорке, туфля с ноги Карди полетела в сторону головы рэперши Никки Минаж неслучайно. Мероприятие проходило 7 сентября, и, благодаря потасовке двух главных рэп-исполнительниц в индустрии, вошло в историю.

Никки сидела за своим столиком, когда к ней подошла Карди со словами: «Дай-ка я тебе кое-что скажу». Сразу после этих слов охранники Минаж среагировали молниеносно и отодвинули обидчицу от своей беззащитной работодательницы. Туфля не долетела до пункта назначения, а вот локоть телохранителя Никки весьма болезненно пришелся Карди прямо в бровь.

Поводом для скандала и неудавшейся драки стали слухи о том, что Никки Минаж смеется над Карди Би у нее за спиной, а также обсуждает ее новорожденную дочь Калчер. Официальное послание, которое рэперша не успела передать коллеге в лицо, она опубликовала в своем инстаграме.

«Но когда ты упоминаешь моего ребенка, ты считаешь возможным ставить лайки на комментарии обо мне как о матери, комментировать мои способности заботиться о моей дочери, все ставки сделаны!! Я работала слишком тяжело и зашла слишком далеко, чтобы дать кому-то играть с моим успехом», — прокомментировала исполнительница.

Свой взгляд на ситуацию Никки Минаж выразила в эфире своей радиопрограммы «Радио Королевы», где сказала, что ни разу в жизни не обсуждала чьих-либо детей. Тогда же она заявила, что артисты, находящиеся на вершине успеха, обычно не кидаются обувью.

В мае 2018 года в полицию принесли заявление от мужчины, который просил у Карди автограф в два часа ночи после вечеринки Met Gala Ball у ее гостиницы Mark Hotel. Беременная певица ответила фанату отказом, но он продолжал настаивать и даже перешел на оскорбления.

Далее на видео, опубликованном порталом TMZ, этот мужчина оказывается лежащим на земле, пока его добивает ногой один из телохранителей рэперши. Полиция Нью-Йорка обвинила двоих из ее охранников в инциденте, однако существуют предположения, что напасть на фаната могла охрана группы Migos и сторонние наблюдатели.