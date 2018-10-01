«Это унизительно»: Макрона критикуют за голых мужчин

Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за снимки с темнокожими молодыми людьми, сделанные 29 сентября во время его поездки на остров Сен-Мартен — на ту его часть, что относится к заморским общинам Франции. В рамках поездки он проверял ход восстановительных работ, которые были запущены после того, как год назад на остров обрушился разрушительный ураган «Ирма».

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Во время своего визита Макрон встретился с жителями острова, которые недавно вышли из тюрьмы, где отбывали наказание за различные преступления — в том числе, тяжкие.

На кадрах, сделанных во время мероприятия, президент позирует с полуголыми темнокожими мужчинами. На одном из снимков местный житель показывает в камеру средний палец.

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Фотографии быстро разлетелись по сети и вызвали возмущение интернет-пользователей. «У меня нет ничего против этих снимков, я просто хотел бы, чтобы он делал их после своего президентства, а не во время. Что он хотел сказать этими фотографиями? Это унизительно для президентской должности», — написал один из пользователей твиттера.

«Что меня поражает на этой картине, так это то, что Макрон не требовал, чтобы эти двое молодых людей были одеты надлежащим образом. Он президент целой страны и должен быть принят с некоторым уважением», — подчеркнул Габриэль Робен.

«Почти ничего не осталось. Только клочья достоинства, которые исчезают в ночи вульгарности. Костюм президента стал для него слишком широким», — отметил Роберт Мэнар.

Снимки также прокомментировала депутат Национального собрания Франции, соперница Макрона на президентских выборах 2017 года Марин Ле Пен. «Мы не можем найти слов, чтобы выразить наше негодование. Франция, конечно, не заслуживает этого. Это непростительно!», — написала она в своем твиттере.

On ne trouve mкme plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mйrite certainement pas cela. C'est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 30 сентября 2018 г.

На следующий день после публикации фото Макрон выступил с официальным заявлением. Он заявил, что снимки показывают, как он «любит каждого сына республики» вне зависимости от его прошлого. «Я президент Франции, и я никого не оставлю. Эти парни помогли девушке-инвалиду прийти на встречу со мной. И я уважаю их за это», — сообщил он.

24 сентября французская газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на опрос Ifop написала, что деятельностью Эммануэля Макрона довольны 29% населения. При этом за месяц его рейтинг упал на 5%, отметило издание.

Месяц назад его работу одобряли 34%, два месяца назад — 39% французов. Опрос проводился с 14 по 22 сентября, в нем приняти участие около 2 тыс. человек. Газета Le Journal du Dimanche подчеркнула, что администрация президента столкнулась с проблемами, в том числе, из-за скандала вокруг экс-телохранителя Макрона Александра Беналлы.

Мужчина подозревается в избиении протестующего на первомайском демонстрации в Париже. Кроме того, прокуратура проводит предварительное расследование по факту фотографии, на которой Беналла в шутку направляет пистолет в голову девушки. В тот момент телохранитель Макрона не имел разрешения на ношение оружия.

Кадр был сделан 28 апреля 2017 года в ресторане Les Archives города Пуатье — в самый разгар президентской кампании во Франции. Тогда оставалось чуть более недели до второго тура голосования, в котором одержал победу Макрон.

Французы считают Беналла высокомерным и агрессивным выскочкой, который слишком быстро сделал себе карьеру в Елисейском дворце. Местные СМИ также отмечали его тесные отношения с Макроном и подозревали президента в любовной связи с охранником.

Между тем, французский лидер категорически отрицает отношения с Беналла. «У него никогда не было доступа к ядерным шифрам. Александр Беналла никогда не занимал 300-метровую квартиру в районе Альма. Александр Беналла никогда не был моим любовником», — сказал Макрон 25 июня во время выступления во французской парламенте.

Говоря о снижении рейтинга лидера Франции, местные издания также вспоминают события середины сентября. Тогда на праздновании Дней европейского наследия к Макрону обратился 25-летний безработный Жонатан Жаан и пожаловался ему на то, что ему трудно устроиться куда-либо садоводом. В ответ на это заявление президент посоветовал ему пойти работать в сферу обслуживания.

«Если вы готовы и мотивированы, можете обратиться в отели, кафе, рестораны; куда бы я ни пошел, мне везде говорят, что они ищут людей. Везде! Отели, кафе, рестораны — я перейду через дорогу и найду вам работу!», — сказал Макрон.

Общественном осудила резкое высказывание президента, однако для Жонатана история закончилась удачным образом. Вскоре после встречи с президентом Федерация садоводов предложила ему работу по желанной профессии.