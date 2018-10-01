Уйди в тень: за что Елизавета II унизила гея

Личный лакей королевы Елизаветы II, который прославился как первый открытый гей при дворе Ее величества, оставит службу.

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21-летний Олли Робертс принял решение покинуть свой пост после того, как руководство дворца обвинило его в том, что он привлекает слишком много внимания к своей персоне, хотя его работа предполагает, что на фоне королевы он должен быть практически невидим.

Ранее его уже понизили до простого лакея вместо королевского. Тогда он лишился доступа «к телу» — привилегии гулять с собаками Елизаветы или передавать ей плед во время поездки в открытой коляске. Собственно, и на заднике коляски он тоже больше не мог стоять, потому что обычный лакей не имеет права показываться рядом с королевой на публике.

Причиной всему стала серия материалов и репортажей о нем на ЛГБТ-порталах и в газетах. Источник, приближенный к Букингемскому дворцу, рассказал британскому таблоиду The Sun, что

Олли был «проинформирован о том, что он слишком много общается с прессой, и они [руководители— «Газета.Ru»] знали, что он инициировал появление статей и сплетен о себе».

Олли Робертсу сделали выговор за то, что он привлекает к своей персоне слишком много внимания: хотя любая должность во дворце и считается престижной, на эту работу нанимаются не ради славы. Источник рассказал, что после выговора и понижения «он подумал об этом пару дней и потом решил, что должен уволиться. Он чувствует себя очень униженным, а ведь он был так горд, что занимает такую хорошую должность и при этом не скрывает, что он гей». Бывший лакей Ее величества отказался от комментариев в прессе.

Прежде чем отправиться на службу во дворец, молодой человек служил в Королевских воздушных силах, а свою должность, которой он так гордился, Олли получил совсем недавно.

Этот инцидент может плохо отразиться на репутации королевской семьи, особенно учитывая то, что ее молодые члены активно поддерживают ЛГБТ-сообщество в Великобритании и по всему миру. Например, 2016 году принц Уильям дал интервью журналу для геев Attitude, в котором рассказал, что молодые люди, открыто признающиеся в своей гомосексуальной ориентации, «по-настоящему храбрые, потому что высказываются».

Когда сыновья принцессы Дианы Уильям и Гарри были еще холостыми, не проходило и месяца, чтобы очередное издание не приписывало им гомосексуальных наклонностей. «Спасал» их от этих предположений только разгульный образ жизни в компании топ-моделей.

Однако, как известно, в королевской семье все же произошел один каминг-аут и даже однополая свадьба. 25 сентября кузен королевы лорд Ивар Маунтбеттен вступил в брак со своем возлюбленным Джеймсом Койлом.

И хотя ни один из высокопоставленных членов королевской семьи не смог присутствовать на мероприятии из-за плотного графика, после церемонии в Букингемском дворце повесили портрет молодоженов рядом с изображениями лорда Маунтбеттена с бывшей женой Пенелопой. Поэтому можно точно сказать, что британская королевская семья с успехом приспособилась к современным реалиям, и в гомофобии Виндзоров обвинять не стоит.

Единственное правило, которое осталось непреложным — это конфиденциальность относительно всего, что на самом деле думают и говорят в резиденции королевы. И его нарушать нельзя ни в коем случае — если не хотите оказаться в изоляции, как отец Меган Маркл Томас Маркл.

Изначально в громком скандале с Томасом Марклом, который разгорелся еще в апреле 2018 года, домочадцев Елизаветы и ее саму больше всего поразило настойчивое стремление бывшего голливудского осветителя сообщить содержание телефонных разговоров с Меган и Гарри всем медиапорталам мира.

Из-за этого публика узнала о том, что принц Гарри, которому на законодательной основе запрещено высказывать свои политические взгляды, попросил Томаса Маркла «дать Дональду Трампу шанс».

За все время своей службы Елизавета II была вынуждена уволить массу сотрудников, которые хотели прославиться за ее счет, так что в случае с Олли Робертсом нет ничего удивительного.