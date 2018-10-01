«Ходить не умеет, без ценностей»: что не так с новой «Мисс Украина»

В Киеве объявлена новая победительница конкурса «Мисс Украина», которая будет представлять страну в Китае на шоу «Мисс Вселенная» в декабре. Новой королевой красоты стала 19-летняя Леонила Гузь, парикмахер-стилист родом из Херсонской области.

«Моя победа говорит о том, что никогда не переставайте верить в себя!», — написала новая «Мисс Украина – 2018» в своем инстаграме.

Победа 19-летней Леонилы Гузь вызвала споры в соцсетях: многих пользователей насторожило, она стала королевой красоты после дисквалификации 23-летней киевлянки Вероники Дидусенко, хотя поначалу не вошла в тройку победительниц. Как сообщал телеканал ТСН, жюри показалось, что Леонила Гузь недостаточно хорошо говорит по-английски, по сравнению с другими участницами, а значит, ей будет сложно адекватно выступить на международном конкурсе на острове Хайнань.

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Страсти разгорелись в комментариях к посту Полины Ткач, «Мисс Украины 2017». Она выложила в инстаграм селфи с Леонилой Гузь и подписью: «Тут просто без слов! Я помню, как мы думали, что было бы круто если в следующем году я передам корону именно тебе... @leonila.guz Мы доказали, что мысли и мечты воплощаются в жизнь! Я верю в тебя! Встречайте новую Мисс Украина 2018».

«Проплаченная мисс! До этого в тройку не вошла, а тут внезапно стала мисс!? Ходить не умеет , недалекая, ниже всех, ценностей нет… Позор комитету. Вот честно, нет слов», — написала одна из пользовательниц в комментариях к посту Полины Ткач.

Другие пользователи соцсетей, впрочем, сочли Леонилу Гузь вполне достойной звания королевы красоты. «Она попала в ТОП 6 финалисток. Одна из них Вероника, три девочки другие мисс, итого осталось две , Леонила и еще одна девушка, все честно. Я читала комментарии везде на протяжении месяца, и везде люди считали именно номер 6 самой красивой и прогнозировали ей победу», — объяснила девушка, поддерживающая Леонилу.

Между тем, Вероника Дидусенко, первоначально победившая в конкурсе «Мисс Украина 2018», поздравила Леонилу Гузь с победой в своем инстаграме. «Мы жили 10 дней вместе! Мы засыпали и просыпались вместе! Мы дошли до финала вместе! Поздравляю! @leonila.guz Мы выиграли вместе. Ты знаешь, как я в тебя безумно верю и люблю».

Напомним, 24 сентября стало известно, что победительница конкурса «Мисс Украина 2018» Вероника Дидусенко была дисквалифицирована из-за того, что скрыла от организаторов информацию о том, что ранее была замужем и воспитывает 4-летнего сына от первого брака.

Дело в том, что среди многочисленных правил для конкурсанток одним из самых значительных остается условие, по которому у девушки не должно быть мужа или детей. Только в этом случае красавицы на большинстве мировых конкурсов красоты называются «мисс». Исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе сообщила на пресс-конференции, состоявшейся 24 сентября, что жюри Национального конкурса красоты «Мисс Украина-2018» 30 сентября переизберет победительницу конкурса.

Виктория Киосе назвала сложившуюся ситуацию «неожиданной историей». Однако для подобных случаев существует соответствующий протокол, согласно которому Дидусенко и дисквалифицировали. На пресс-конференции Виктория Киосе подчеркнула: «Организатор имеет безапелляционное право исключить из числа претенденток, участниц лиц, предоставивших недостоверные сведения или не предоставившие информацию. Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая в подписанном договоре, что не состояла в браке и не имеет детей».

Сама Вероника Дидусенко заявила, что считает условие, по которому участницы конкурса «Мисс Украина» не должны иметь опыта замужней жизни и иметь детей, дискриминационным и унизительным.

Позже Вероника Дидусенко объяснила, почему приняла решение скрыть от организаторов конкурса тот факт, что у нее есть ребенок. По ее словам, своим участием она хотела привлечь внимание к своему социальному проекту, который нацелен на помощь детям.

«Мне очень жаль. Хочу извиниться, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца», — заявила Дидусенко. Она добавила, что маленький сын – смысл ее жизни.