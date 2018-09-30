Путин в тайге: как отдохнул в субботу президент

Президент России Владимир Путин «с кратким отдыхом» остановился в Хакасии, проведя день субботы в тайге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии», — подчеркнул представитель Кремля.

В тайге президент оказался после саммита лидеров стран СНГ, проходившего в столице Таджикистана. Прямо из сибирского леса Путин отправился в Сочи, сообщает НСН.

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В августе текущего года президент России провел несколько выходных дней в Туве, где в компании министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главы республики Шолбана Кара-оола и руководителя Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева собирал грибы и ягоды, гулял по горам и сплавлялся на лодке по реке, передает ФАН.

На кадрах видеозаписи с отдыха президента показано, как Путин, спускаясь с горы, присел на сваленное дерево отдышаться и сказал: «Вот это да! Сказочный лес». Также видно, как Путин собирает лесную ягоду и с аппетитом ест ее.

Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента. На снимках Путин запечатлен в одежде цвета хаки, шляпе и солнцезащитных очках. Президента сфотографировали во время прогулки в горах с палками для ходьбы, сбора грибов, а также прогулки на катере по водоему.

Российский лидер раньше также ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком, рыбачил на горных озерах в труднодоступной тайге и занимался подводной охотой.

В 2013 году на рыбалке в Тыве Путин поставил свой личный рекорд, поймав 20-килограммовую щуку. «Честно говорю, при мне измеряли — было 20 килограммов, хотя многие считают, что она маловата была. Может, там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил», — вспоминал впоследствии глава государства.

В интервью журналистке NBC Мегин Келли президент России Владимир Путин рассказал о своих фотографиях. На вопрос о снимках, где российский лидер изображен с голым торсом, Путин ответил, что фотографий у него много и они разные. «Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — признался Путин.

Кроме того, глава российского государства заявил, что никогда не скакал верхом на медведе. «Я видел свои фотографии, где скачу на медведе. Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», — заявил Путин.

В августе 2017 года, обсуждая рыбалку Путина, западные журналисты обратили внимание на физическую форму российского президента. Американская газета The New York Times назвала отдых президента РФ «свежим выступлением боевитого и любящего приключения российского лидера».

Британское издание The Daily Telegraph окрестило Владимира Путина «экшен-мэном», напомнив о высоком уровне загрязнения озера Байкал. Американская телекомпания ABC News тоже назвала президента «героем боевика» и «любителем приключений».

Издание The National пустилось в рассуждения о публичным образе Путина, напоминая, что в 2008 году, будучи главой правительства, он «застрелил сибирского тигра отравленным дротиком» и «спас съемочную группу от жуткого плотоядного хищника». Кроме того, западные СМИ вспомнили поиск греческих амфор в Черном море с аквалангом и семь шайб, которые Путин забил в ворота соперника в хоккейном матче в 2015 году.

Путин не раз признавался, что отдыхать предпочитает в России, часто выезжает на природу. К примеру, в январе он сообщил журналистам, что наступивший 2018 год он встретил дома и на несколько дней ездил в морозный сибирский регион.

«Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря. В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь», — сказал Путин на встрече с главными редакторами российской прессы.

Путин добавил, что хотя в Сибири царил страшный мороз, достигавший экстремальных температур, ему нравится такая погода — она успокаивает.