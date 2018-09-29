Свадьба после развода: Божена Рынска вышла замуж

Божена Рынска, блогер и журналист, с начала своей карьеры пишущая о светской жизни, вышла замуж за своего давнего партнера, тележурналиста и одного из создателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Утром 29 сентября в ее инстаграме появилось свадебное фото и запись: «Мои дорогие! Спасибо, что вы пришли. Спасибо за потрясающие подарки. Мы распаковали и любуемся».

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Если с этой записью ознакомиться могли не все, поскольку инстаграм колумнистки доступен только ее счастливым подписчикам, то о свадьбе все желающие смогли узнать из фейсбука, где Божена Рынска опубликовала соответствующий пост в ночь с пятницы на субботу.

«Приветствуйте новую мадам Малашенко, — написала блогер. — Про свадьбу — все завтра расскажет Татлер, если не пошлют меня за спойлер. Сил нет, просто падаю. Говорят, это была самая веселая и душевная свадьба в Москве. Мы четыре фирменных спроваживающих песни пели гостям, и все равно не уходили, дорогие наши и любимые.

Свадьбу делали за две недели на коленке. Певец и пианист вообще заменился только вчера в 21-00. И ночью учил тексты. Завтра всех причастных поблагодарю отдельно».

В своем инстаграме Божена Рынска уже поблагодарила ресторатора Александра Раппопорта. Дело в том, что, по сведениям Tatler, Божена Рынска и Игорь Малашенко познакомились семь лет назад в одном из принадлежащих ему заведений. Сейчас ресторана уже не существует, но на замену ему нашелся другой, с практически аналогичной концепцией — поэтому свадьбу отмечали в нем.

Божена Рынска, которой сейчас 43 года, и 63-летний Игорь Малашенко состоят партнерских отношениях с 2012 года. Однако все это время медиаменеджер не мог вступить в брак с возлюбленной, поскольку его предыдущий брак не был расторгнут — Малашенко был женат на Елене Пивоваровой и воспитывал двух дочерей. Однако в начале 2018 года медиаменеджер все же решился подать на развод, о чем в своем фейсбуке сообщила сама Божена Рынска.

«Всем привет, я решила выпустить официальный пресс-релиз, — написала она на своей странице в соцсети. — Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит. Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине и жил гражданским браком со мной. К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой. Адвокат — Вадим Прохоров, но комментариев он не дает, и мы тоже ничего больше комментировать не будем».

Блогер и светский обозреватель Божена Рынска известна своими скандальными высказываниями по самым острым вопросам — от пожара в Кемерово до крушения самолета Ту-154.

В своих записях она часто выбирает крепкие выражения, которые вызывают реакцию у читателя. Так, недавно она вступилась за актера Дмитрия Дюжева, который ранее жестко высказался о российских зрителях. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, у Дюжева был билет в бизнес-класс, и он, соответственно, должен был получить билет на рейс вне очереди. Однако, отметила она, «все региональное быдло, невзирая на правило, стоит на стойку бизнеса», не давая актеру пройти.

«И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что не люди, куда прешь, и вообще фильмы твои — говно. А Дима, бедный, начинает оправдываться, мол, я жизнью рискую, для вас сальто-мортале крутя», — написала Рынска.

Ранее, в декабре 2017 года, Божена Рынска сообщила в своем инстаграме о том, что ее фейсбук-аккаунт заблокирован. «Друзья! Аккаунт фейсбука Божена Рынска был заблокирован за годовалый пост в поддержку алабаев», — написала она. По ее словам, опубликованные счета команды по оказанию помощи алабаям (среднеазиатским овчаркам) были расценены как личные данные.

«Сетевые глисты, которые это сделали, пусть сдохнут от тяжелой и мучительной», — добавила Рынска.