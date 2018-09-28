Кошмар в Багдаде: почему погибла королева красоты

В Ираке в четверг был убита модель, звезда инстаграма и победительница конкурса красоты «Мисс Багдад 2015» Тара Фарес. Неизвестные злоумышленники трижды выстрелили в 22-летнюю девушку в Кам Сара, одном из районов Багдада. Министр внутренних дел Ирака уже объявил о начале расследования.

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Девушка родом из Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, проживала на два города, часто переезжая из Багдада в Эрбиль и обратно. Она пользовалась большой популярностью в инстаграме, где число подписчиков звезды насчитывало около трех миллионов человек.

Фоторепортаж: «Мисс Багдад-2015» найдена мертвой __is_photorep_included12001135: 1

Поклонники Тары Фарес считают, что причиной ее убийства стали слишком откровенные для мусульманки наряды, ее раскованность и свободный образ жизни. «Смерть Тары кричит о дискриминации, недостатке свободы и прав», — написала одна из пользовательниц твиттера.

Издание Independent отмечает, что Тара Фарес была убита через несколько дней после гибели Суад Аль-Али, правозащитницы, которую застрелили в ее же машине в Басре.

В июле прошлого года жертвой радикально настроенных поборников нравственности стал иракский мужчина-модель Карар Нуши. Его нашли мертвым в Багдаде после того, как он несколько раз получал угрозы из-за своих длинных волос и подчеркивающей фигуру одежды. Студент Института изящных искусств, актер и модель умер от ножевых ранений. Сообщалось также, что на теле были найдены следы пыток.

Друзья Карара Нуши заявляли в соцсетях, что уверены: его смерть – дело рук радикальных исламистов, которые убили его не только из-за внешности, но и потому, что у него было много друзей среди женщин.

Сам Карар Нуши, мусульманин-шиит, как говорили друзья, готовился к конкурсу красоты среди мужчин.

Угрозы получала еще одна королева красоты Ирака – Сара Идан, «Мисс Вселенная Ирак 2017», которая представляла в 2017-м страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Недоброжелатели накинулись на девушку после того, как она опубликовала селфи с «Мисс Израиль» Адар Гандельсман, сделанное незадолго до шоу в Лас-Вегасе.

«Мир и любовь от Мисс Ирак и Мисс Израиль», — гласила подпись к фотографии. Так участницы конкурса красоты из двух недружелюбно настроенных друг к другу стран пытались показать, что они мечтают о мире и верят, что он возможен.

Однако эффект оказался неожиданным: за шесть дней до проведения конкурса к Саре Идан обратились организаторы «Мисс Ирак» с требованием удалить фотографию, иначе они лишат ее титула. Угрозы убийства после публикации селфи получила семья Сары Идан в Ираке, угрожали и ей самой в соцсетях – помимо селфи, поводом стало то, что она выступала в предварительных соревнованиях в купальнике.

Сара Идан фото не удалила, но написала второй пост. В нем она объяснила, что не поддерживает политику израильского правительства и извинилась перед теми, кто подумал, будто она враждебно настроена к палестинцам.

Тем не менее, из-за угроз семье Сары Идан пришлось бежать из страны в декабре 2017-го.

В июне 2018 года Сара Идан приехала в Иерусалим, снова встретилась с Адар Гандельсман и сделала новое селфи. Идан приехала в Израиль по приглашению Американского еврейского комитета, и глава израильского отделения организации Авиталь Лейбовиц сказала, что «несколько достаточно длинных переговоров все-таки убедили ее приехать в Израиль. Она действительно хотела, но немного боялась этого».

Однако несмотря на жесткую критику и угрозы, посыпавшиеся на нее полгода назад, Идан говорит, что больше не боится ездить в эту страну и посетила Израиль, потому что хочет «мира для всех, для израильтян, для палестинцев».

«Я не думаю, что Ирак и Израиль – враги. Может, наши правительства и враждуют, но множество иракцев без проблем общаются с израильтянами», — уверена иракская модель.

Сейчас Сара Идан проживает с семьей в США. В Ирак она сможет вернуться, только когда наладятся отношения Израиля со странами Ближнего Востока.

Конкурсы красоты начали вновь проходить в Ираке в 2015 году после 43-летнего перерыва – последний такой конкурс до этого прошел в 1972 году. С самого начала против идеи подобных мероприятий протестовали консервативно настроенные представители мусульманских общин. Организаторам конкурса пришлось отказаться от дефиле в купальнике и отложить телевизионную трансляцию, а две девушки отказались от участия в конкурсе. Тем не менее, форум «Мисс Ирак» организованный с учетом требований общества, проходит в стране ежегодно.