Студенческие вечеринки: когда наступил полный хаос

20-е годы

В 20-х многие колледжи по-прежнему были разделены на женские и мужские. Да, многие вузы создавались уже для совместного обучения. Однако некоторые колледжи выступали против того, чтобы юноши и девушки учились вместе, вплоть до 60-х и 70-х годов — к ним относятся Гарвард, Принстон, Йель и Дартмут.

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Сначала юноши и девушки взаимодействовали лишь посредством закрытых студенческих объединений юношей и девушек — они до сих пор называются, соответственно, фратернити и сорорити. Каждое из них имело название, состоящее из двух или трех греческих букв, а их общую университетскую жизнь называли «greek life». Дело в том, что изначально философия объединения в братства и сестричества основывалась на общих интересах, идеалах и целях, согласно греческой системе «афинских идеалов дружбы». Всю социальную структуру в кампусе определяли официальные «вечеринки».

Любая такая «вечеринка» проходила с грузом всевозможных формальностей в виде официальных речей и других ритуалов. Поскольку это было не очень весело, и алкоголь на любых таких мероприятиях был строго запрещен, студенты выпивали вдали от кампуса: на концертах, в джазовых клубах и в гостях.

30-е годы

На 30-е годы прошлого столетия в Америке пришелся расцвет женского образования. Безусловно, это было большим прогрессом, хотя, в первую очередь девушек, продолжали учить быть хорошими женами, а видеть девушку в общем колледже было все еще непривычно.

Социальная жизнь студентов продолжала вращаться вокруг официальных мероприятий вместе со всеми их формальностями. Их становилось только больше, так как колледжи пытались регулировать свободное время студентов. Такая система практически не давала сбоев и держалась еще долгие годы.

Начало 40-х

С момента вступления США во Вторую мировую войну в 1941 году государству пришлось начать активно привлекать довольно много студентов и преподавателей на службу, что коснулось многих колледжей. Некоторые кампусы были переданы военным для обучения, прекратился выпуск университетских газет.

Нетронутые мобилизацией колледжи также оказались в тяжелых условиях: студенты подчинялись строгим правилам поведения, и все вечеринки, ставшие отличительной чертой студенческой жизни в 20-е и 30-е, исчезли.

Конец 40-х

После войны мобилизированнных студентов и преподавателей добровольно-принудительно отправляли обратно в колледж: это было сделано, чтобы избежать пробелов в образовании и отвлечь всех от прошедшей войны. И студенты отвлекались.

Юноши, успевшие побывать на войне, не были готовы неукоснительно следовать правилам кампусной жизни. Они чаще пили, бранились и занимались сексом, чем студенты в довоенное время.

50-е годы

В середине XX века университеты превратились в заведения, где люди, в первую очередь, занимаются поиском спутницы или спутника жизни. Девушки продолжали слушать рекомендации о том, как сохранить семью и сделать своих мужей счастливыми.

В конечном итоге это привело к тому, что формальные мероприятия, направленные на то, чтобы помочь студентам пообщаться вне классных стен, стали неактуальными. Студенты сплачивались самостоятельно, вне официальных мероприятий, и система дала трещину.

Несмотря на прогресс, женщинам было по-прежнему непросто в обществе: далеко не во всех колледжах среди профессоров были женщины, а для студенток выпускались справочники, объяснявшие, когда девушке можно ходить на свидания.

60-е годы

Это десятилетие принесло настоящую сексуальную революцию: студенты бастовали против комендантского часа и сопровождающих. В конце концов, они добились своего: студенты противоположного пола наконец смогли посещать друг друга в общежитиях. Впервые юноши и девушки могли заниматься тем, что им нравится, и не сталкиваться при этом с серьезными дисциплинарными взысканиями.

70-е годы

Студенты продолжают развивать свою активную деятельность в разных направлениях. Начинают появляться активистские организации, и типичный студент колледжа, скорее, отправился на антивоенный митинг или рок-концерт, чем согласится на бесплатный билет в кино. Однако официальные университетские вечера студенты продолжали поддерживать, поэтому система братств и сестринств по-прежнему оставалась.

80-е годы

Началась гонка высших образований, университеты стали соревноваться за статус и престиж своего кампуса, чтобы привлекать как можно больше студентов. Все, от занятий до книг, стало дешевле, и молодежь массово шла учиться. И чтобы хоть как-то избежать хаоса, в 1984 году был принят закон о запрете употребления алкоголя гражданам, не достигшим 21 года. Но конечно, это не помешало студентам устраивать домашние вечеринки и выпивать вне кампуса.

Вскоре женская часть учащихся, наконец, сравняла счет и возросла до 50 процентов. В связи с этим начали объединять общежития: юноши и девушки могли жить в одном корпусе, и даже на одном этаже. Теперь стало возможным проводить вечеринки прямо в кампусе, если, конечно, получится достать алкоголь.