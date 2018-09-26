Ствол в голову: как охранник губит карьеру Макрона

Прокуратура французского города Пуатье в департаменте Вьенна начала проверку Александра Беналлы, бывшего личного ассистента президента Франции Эммануэля Макрона. Интерес прокуроров вызвало селфи молодого человека, на котором он в шутку направляет пистолет в голову девушки, будучи в ресторане. Снимок был опубликован независимым французским изданием Mediapart, специализирующимся на журналистских расследованиях.

Фотография была сделана в ресторане Les Archives города Пуатье (департамент Вьенна) 28 апреля 2017 года в самый разгар избирательной кампании во Франции – чуть более чем за неделю до второго тура голосования, в котором победил Эммануэль Макрон.

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На селфи изображены трое молодых людей, в том числе Александр Беналла и молодая девушка, лицо которой размыто — именно на нее направлен ствол соратника Макрона.

«Под прицелом» была официантка ресторана, в котором сделана фотография. Недавно девушка подтвердила радиостанции France Bleu подлинность снимка. «Да, фотография настоящая», — сообщила корреспонденту радиостанции сотрудница заведения. Подробнее рассказывать о том вечере она не стала, однако добавила, что передала прессе этот снимок не она.

Бывший сотрудник ресторана рассказал радиостанции France Bleu об обстоятельствах, при которых была сделана фотография. «Там была вся команда кандидата Макрона, — вспоминает он. – Будущий президент и его сотрудники, как минимум сорок человек. К концу вечера моя коллега, которая вызвала симпатию у телохранителей, сделала с ними селфи. Пистолет стал деталью постановки для смеха, но я не нашел эту идею выдающейся».

В Службе общественной безопасности французской полиции корреспонденту радиостанции подтвердили, что в отношении Беналлы проводится предварительное расследование. Дело в том, что в период, когда фотография была сделана, у него не было права на ношение оружия – он получил его только 13 октября 2017 года.

При этом в интервью изданию Le Monde Беналла утверждал, что оружия с собой не носил: «Нет, никогда. Мы не сумасшедшие, это был бы риск для репутации кандидата».

Предварительное расследование в отношении снимка с оружием — новый поворот в скандале, связанном с Александром Беналлой, который уже весьма чувствительным образом испортил рейтинг президента Франции.

Несмотря на то, что охранник и личный помощник Эммануэля Макрона лишился своего поста, популярность президента продолжает падать, а интерес французских властей и СМИ к личности Беналлы, напротив, растет.

Так, например, издание Mediapart обратило внимание на марокканские корни Александра Беналлы — ссылаясь на источники сайта Maroc Leaks, находящегося в оппозиции к власти страны, оно сообщило, что бывший охранник Макрона имеет отношение к спецслужбам Марокко. То же издание распространило слухи о том, что ежемесячный доход Беналлы составляет 10 тысяч евро, он владеет дорогой квартирой в престижном районе Парижа и ездит на машине с проблесковым маячком.

19 сентября Александр Беналла дал показания в сенате — беседа с парламентариями продолжалась около двух часов. В частности, он ответил и на вопрос об оружии. В сенате Беналла сообщил, что его пистолет Glock находится в личной собственности, а в соответствующих органах он зарегистрирован. Беналла признал, что, работая с Макроном, действительно часто носил с собой оружие: «Я мог прийти утром с пистолетом за поясом и уходить вечером с пистолетом за поясом», — сказал он.

В глазах французской общественности Беналла выглядит высокомерным и агрессивным выскочкой, который слишком стремительно сделал карьеру в Елисейском дворце. К тому же его отношения с Макроном были настолько тесными, что их заподозрили в любовной связи.

Романтические отношения с теперь уже бывшим охранником Макрон категорически отрицает. «У Александра Беналлы никогда не было доступа к ядерным шифрам, — заявил Макрон, 25 июня выступая перед французскими парламентариями. — Александр Беналла никогда не занимал 300-метровую квартиру в районе Альма. Александр Беналла никогда не был моим любовником».