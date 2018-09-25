Дочери уговорили: кузен королевы женился на мужчине

Впервые в истории в большой королевской семье состоялась однополая свадьба — двоюродный брат королевы, младший сын третьего маркиза Милфорда-Хейвена, 55-летний лорд Ивар Маунтбеттен вступил в брак. Его избранником стал 55-летний Джеймс Койл. Свадьба состоялась спустя два года после того, как лорд Маунтбеттен совершил каминг-аут.

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Путь к новому семейному счастью лорда оказался тернистым.

Ивар Маунтбеттен развелся со своей женой Пенелопой Томпсон еще в 2011 году — они прожили вместе 16 лет, в браке у них родилось трое детей. С будущим супругом он познакомился три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.

До этого года они скрывали свои отношения от родственников и решились на признание лишь недавно.

Лорд Айвор и его новая любовь Джеймс Койл обменялись кольцами и клятвами в часовне сельского имения Маунтбеттена в Девоне. На церемонии присутствовали около 60-ти гостей, самых близких друзей и родственников, среди которых были дочери Маунтбеттена и его бывшая жена Пенелопа, которая и вела его под венец.

На церемонию не смогли приехать родители лорда, граф и графиня Уэссекские. Решение о свадьбе было принято сравнительно недавно, поэтому принц Эдвард и его супруга Софи не смогли перенести свои планы.

«Их графики расписаны на месяцы вперед, и они не смогли передвинуть планы. Но они обожают Джеймса», — развеивает Ивар на подозрения в том, что граф и графиня могли быть против свадьбы.

Церемония скромно прошла под звуки евангельского хора и флейты в частной часовне в имении Бридвелл-парк недалеко от деревни Уффкульм в Девоне: одетые в бархатные пиджаки, Джеймс и Ивар обменялись клятвами. Кстати, в этом имении лорд и леди Маунтбетттен жили и воспитали своих детей. Торжество продолжилось в оранжерее, в долине среди пасущихся оленей. Гостей угощали морской рыбой, многочисленными сырами благородных сортов и любимым шампанским Уинстона Черчилля.

Свадьба прошла нетрадиционно во всех смыслах этого слова: молодожены отказались от медленного танца и свадебного торта.

Медовый месяц пара планирует провести в Греции или Хорватии — Ивар и Джеймс решили перенести его на конец года, поэтому времени подумать у них еще достаточно.

Лорд Ивар признался в своей гомосексуальности лишь два года назад, но его бывшая супруга знала о его влечении к мужчинам еще до начала совместной жизни. На протяжении 16 лет брака Ивар боролся со своей неопределенной сексуальностью и с детства знал, что он бисексуал.

«Пенни знала прежде, чем мы поженились. Знала, что я могу испытывать симпатию в обоих направлениях», — признался Ивар Маунтбеттен.

С Джеймсом Койлом он познакомился в 2014 году во время семейного отпуска. Ивар и его семья всегда катались на лыжах на престижном швейцарском альпийском курорте Вербье, где он и встретил свою новую любовь.

Ивар признается, что его судьба сложилась лучше, чем он мог осмелиться пожелать. На такой важный шаг, как новый брак, его подтолкнули дочери.

«Я полагаю, если бы мы встретились десять лет назад, мы, скорее всего, жили бы в гражданском браке. Но теперь, когда официальный брак между мужчиной и мужчиной является законным, кажется, мы сделали правильный выбор», — рассказывает лорд Маунтбеттен. «У меня уже была свадьба, и я был очень счастлив. Но у Джеймса — нет, поэтому эта церемония — подтверждение моей любви к нему», — добавляет он.

Теперь в Букингемском дворце среди портретов лорда Ивора с его бывшей женой Пенелопой появятся новые изображения Маунтбеттена, но уже вместе с новым супругом, Джеймсом Койлом.