Из постели в суд: порноактриса проиграла Трампу

Право президента США Дональда Трампа защитит суд. В понедельник федеральный судья в Лос-Анджелесе заявил, что намерен отклонить иск о диффамации, поданный на Трампа порноактрисой Сторми Дэниэлс в апреле 2018 года, сообщает агентство Reuters.

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Речь идет об иске, который актриса, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, направила после того, как Дональд Трамп опубликовал твит, в котором обвинил ее во лжи. Адвокаты актрисы посчитали, что подобное обвинение выставляет ее перед публикой обманщицей, что для нее оскорбительно.

Оскорбительный твит Дональда Трампа был связан с заявлением Сторми Дэниэлс об угрозах в ее адрес, которые она получила в 2011 году.

Тогда, по словам актрисы, она столкнулась на парковке в Лас-Вегасе с мужчиной, который начал ей угрожать из-за того, что она согласилась поговорить о своей связи с Дональдом Трампом с журналом In Touch.

После этого порноактриса опубликовала рисованный портрет человека, который, по ее словам, напал на нее с угрозами. Однако Трамп в ответ на это написал в твиттере: «Нарисовали годы спустя несуществующего человека. Типичное мошенничество, выставляющее фейк-ньюз-медиа дураками (но они знают об этом!)».

Сторми Дэниэлс сочла твит клеветой, однако окружной судья Лос-Анджелеса Джеймс Отеро усомнился в том, что в данном случае может идти речь о диффамации. «Вопрос в том, был ли твит президента официальным обращением или политической гиперболой, не имеющей целью клевету», — заявил в понедельник судья.

Джеймс Отеро подчеркнул, что обвинениям в диффамации в адрес Трампа можно противопоставить право на свободу слова, гарантированную конституцией США. «Это свободное высказывание, сделанное публичным официальным лицом на тему, представляющую общественный интерес», — считает он.

Судья принял решение пока не давать ход делу по иску Сторми Дэниэлс. Между тем Майкл Авенатти, адвокат порноактрисы, на выходе из суда заявил журналистам, что он надеялся, что слушания начнутся как можно скорее, поскольку в случае, если иск будет отклонен, он готов подавать апелляцию.

Поначалу иск о клевете Сторми Дэниэлс подала в суд Нью-Йорка, однако позже его перенаправили в Лос-Анджелес по причине того, что местный судья, Джеймс Отеро, уже рассматривает другое дело, связанное с порноактрисой.

В прошлом месяце бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, который больше с ним не работает, был признан виновным в нарушении федерального закона о выборах, поскольку заплатил Сторми Дэниэлс $130 тысяч.

В эту сумму он оценил молчание порноактрисы о связи с Дональдом Трампом в 2006 году.

Иск о клеветене единственный, что подала Сторми Дэниэлс в отношении президента СЩА. Она инициировала еще одно судебное разбирательство, заявив, что соглашение о неразглашении, которое она заключала с адвокатом Трампа, недействительно, поскольку на нем нет подписи 45-го президента США.

Между тем, как сообщили американские СМИ в середине сентября, Трамп пообещал не оспаривать утверждение Стеффани Клиффорд, что соглашение о неразглашении не существовало или что его следует расторгнуть. «Более того, мистер Трамп соглашается с тем, что он не будет предпринимать никаких действий в отношении мисс Клиффорд, чтобы обеспечить соблюдение каких-либо условий соглашения об урегулировании», — говорится в судебных документах.

Адвокат Трампа на этом основании попросил судью отклонить иск к его подзащитному, поскольку недействительность соглашения о неразглашении теперь является спорным вопросом.

Впрочем, договор о неразглашении уже давно не соблюдается — с тех пор, как в середине января 2018 года стало известно, что Майкл Коэн заплатил Сторми Дэниэлс за молчание. С тех пор порноактриса не только успела подать два иска в отношении Трампа, но и написать книгу о себе и своей связи с президентом, в которой во всех подробностях рассказала о той ночи на курорте для любителей гольфа, когда Трамп пригласил ее в свой номер и вступил с ней в интимную связь. Книга выйдет в начале октября, но ее пикантное содержание уже известно всем: Сторми Дэниэлс не побоялась раскрыть самые интимные тайны.