«Это дискриминация»: «Мисс Украина» корону не отдаст

24 сентября стало известно, что победительница национального конкурса красоты «Мисс Украина - 2018» потеряет корону из-за того, что солгала в заявлении на участии в состязании. Исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе сообщила на пресс-конференции, что жюри Национального конкурса красоты «Мисс Украина-2018» 30 сентября переизберет победительницу конкурса.

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Дело в том, что 23-летняя уроженка Киева Вероника Дидусенко, победившая в конкурсе 20 сентября, состоит в разводе и воспитывает четырехлетнего сына от этого брака. При этом среди многочисленных правил для конкурсанток одним из самых значительных остается условие, по которому у девушки не должно быть мужа или детей. Только в этом случае красавицы на большинстве мировых конкурсов красоты называются «мисс».

Исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе назвала сложившуюся ситуацию «неожиданной историей». Однако для подобных случаев существует соответствующий протокол, согласно которому Дидусенко и дисквалифицировали.

Фоторепортаж: «Мисс Украину – 2018» лишили короны и титула из-за лжи __is_photorep_included11994697: 1

На пресс-конференции Виктория Киосе подчеркнула: «Организатор имеет безапелляционное право исключить из числа претенденток, участниц лиц, предоставивших недостоверные сведения или не предоставившие информацию. Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая в подписанном договоре, что не состояла в браке и не имеет детей».

Организаторы заявили, что в этом году они хотели, чтобы представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» поехала участница с активной гражданской позицией. И члены жюри, по мнению Киосе, со своей задачей справились.

Между тем, сама Вероника Дидусенко – опытная модель, работавшая в Париже и Милане, — с решением жюри не согласна. По сообщению телеканала ТСН, она считает условие, по которому конкурсантка не имеет права быть замужем и иметь детей, дискриминационным, поэтому добровольно отказываться от титула она не собирается. На своей странице в инстаграме она обратилась к подписчикам со словами благодарности за поддержку. «Спасибо за Вашу искреннюю поддержку в такое непростое для меня время! Вы – ФАНТАСТИЧЕСКИЕ», — написала Вероника Дидусенко.

Однако юристы конкурса считают, что она не имеет права представлять Украина на конкурсе «Мисс Мира» в Китае, который состоится 8 декабря на острове Хайнань.

Нынешний возлюбленный дисквалифицированной королевы красоты, основатель и управляющий партнер компании CFC Consulting и внештатный советник главы администрации президента Украины Геннадий Курочка, также считает, что запрещать конкурсанткам иметь свою семью – это дискриминация.

«Да, есть дискриминационный пункт «Miss World», согласно которому участник не может иметь детей, у Вероники есть замечательный мальчик 4 годика от первого брака. Именно по этому признаку материнства и состоялась дисквалификация. Мы будем достойно бороться не за титул, а за смену этих «атавизмов»», — написал Геннадий Курочка на своей странице в фейсбуке.

О том, кто поедет от Украины в Китай, станет известно 30 сентября. Возможно, это будет одна из финалисток конкурса. Miss Ukraine Earth-2018 20 сентября текущего года стала 23-летняя Анастасия Кривохижа – она должна будет представить Украину на международном конкурсе Miss Earth на Филиппинах. Титул Miss Ukraine International-2018 получила Богдана Тарасик – она должна была отправиться на одноименный конкурс в Японию. Девушки стали лучшими из 24 участниц состязания красавиц.

Напомним, в декабре 2018-го состоятся два главных конкурса красоты, на которых жюри выберет самых красивых девушек года – «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Россию на этих конкурсах будут представлять победительницы конкурса «Мисс Россия», прошедшего в нашей стране в апреле, победительница состязания красавиц Юлия Полячихина и вице-мисс Наталья Строева.

На конкурс «Мисс Вселенная», который состоится 16 декабря в Бангкоке отправится 18-летняя Юлия Полячихина из столицы Чувашской республики, города Чебоксары.