На дачу в Майами: покинет ли Россию Кристина Орбакайте

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте оказалась в центре запутанного скандала, связанного с ее возможным переездом в США. РИА Новости в пресс-службе артистки опровергли информацию о том, что певица планирует переезд из России в Америку.

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«Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», — рассказали в пресс-службе артистки.

Среди ее близких эту информацию тоже пока никто не подтверждает. «Я не знаю, не мучайте меня этими вопросами, ребят», — сказал сын Орбакайте Никита Пресняков.

Если верить афише на официальном сайте Орбакайте, на ближайшее время у исполнительницы запланировано множество выступлений в городах России, поэтому, скорее всего, если артистка и планирует переезд заграницу, то не в ближайшие месяцы.

Ранее в СМИ появилась информация о желании известной эстрадной певицы Кристины Орбакайте переехать в США на постоянное место жительства вместе со своей семьей. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на источник из окружения артистки.

Как сообщило издание, раньше певица довольно часто прилетала в США: несколько раз в год — в основном, во время отпуска. Теперь Орбакайте готова перебраться в Америку навсегда и забрать с собой семью: У Орбакайте есть дом в Майами, так называемая «дача» семьи, а несколько лет назад она приобрела квартиру в Нью-Йорке и сделала там ремонт.

Недавно она в очередной раз полетела в Нью-Йорк на съемки нового клипа. «Это было сделано по просьбе Кристины, которой такой вариант сейчас наиболее удобен. Она останется в Америке до октября, а после вернется в Россию ради гастрольного тура с концертами и спектаклем «Двое на качелях», — делятся члены команды Орбакайте.

Из-за поездки певица пропустила пятый день рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина — двойняшек Лизы и Гарри. На празднике присутствовали все родственники и близкие друзья семьи.

Супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов большую часть жизни прожил в США и много раз предлагал супруге переехать.

Там уже живут его родители, а их общая шестилетняя дочь Клава уже пошла в подготовительный класс школы в Нью-Йорке. «Ей очень нравится учиться, на английском общается не хуже, чем на русском. Ко всему прочему, она гражданка этой страны. Родители жалеют только, что перестала посещать занятия в балетной школе Ксении Белой в Москве, у нее хорошо получалось танцевать. Будут искать подобное учреждение за границей», — признаются в окружении певицы.

На планы певицы также мог повлиять «спад востребованности» в России. Однако по словам источника, Орбакайте собирается в любом случае провести в России гастрольный тур. Выступления певицы выстроены таким образом, чтобы хотя бы половину месяца она могла находиться в Америке с супругом и дочерью.

В июле этого года стало известно, что Кристина Орбакайте сыграет в спектакле «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. Орбакайте пригласили сыграть главную роль в спектакле театра «Современник», который впервые поставила режиссер Галина Волчек 56 лет назад.

Волчек, будучи художественным руководителем театра и постановщиком спектакля, сама пригласила певицу в «Двое на качелях». Роль, предложенную актрисе, ранее исполняла Чулпан Хаматова. После заявления Хаматовой об уходе в «творческий отпуск», актрисе пришлось искать замену.

«Для меня предложение Галины Борисовны было, конечно, полной неожиданностью. Признаюсь, что сыграть на сцене «Современника» было моей давней мечтой, но я думала, что этому уже не суждено осуществиться», — сказала Орбакайте.

Она также отметила, что вернуться к театральной деятельности ей было достаточно сложно — последний актерский опыт на сцене театра случался с Орбакайте около 15 лет назад. Ранее певица принимала участие в постановках театра им. Ермоловой, театра «Игроки» и театра Эстрады.