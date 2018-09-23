Почти отмучились: 4 главных показа в Париже

Gucci

Итальянский гигант завершает серию коллекций, вдохновением для которых послужил многогранный Париж, в городе-первоисточнике. В преддверии показа креативный директор дома Алессандро Микеле принял решение сменить логотип марки — возможно его вдохновил пример коллеги из Лондона Риккардо Тиши из Burberry. Пока неизвестно, закрепится ли новый логотип навсегда, потому что Микеле по привычке забыл всех предупредить, но на странице официального аккаунта марки в фейсбуке произошли существенные перемены.

Теперь от некогда величественной и в последнее время чересчур растиражированной эмблемы Gucci осталось одно название, а в тизере к показу появился ярко-зеленый квадрат, вмещающий всю необходимую информацию: «Gucci коллекция весна-лето 2019». За квадратом расположился небольшой намек на предстоящую тему показа: рисунки ярких весенних цветов.

Место проведения показа для консервативного Парижа тоже непривычное — на 24 сентября Микеле снял театр Le Palace. Согласно информации из пресс-релиза, театр «резонирует с видением модного дома, поскольку это место, которое дало жизнь субкультуре, вдохновляет молодые поколения по сей день».

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Микеле насторожил итальянских поклонников марки на прошлой неделе, когда выложил в свой инстаграм фотографию, на которой он обнимает свинью. Однако символичного жеста, который бы показал отношение дизайнера к Неделе моды, не было — животное было позаимствовано для съемок рекламной кампании круизной коллекции «Готический Gucci».

Celine

В начале сентября новый креативный директор марки Эди Слиман решил немного видоизменить логотип Céline, убрав оттуда апостроф, тем самым несколько американизировав название. Вероятно дизайнер задумал очистить имя бренда от бремени прошлого с Фиби Файло — бывшим креативным директором, которая придала модному дому совершенно новый облик.

Марка даже избавилась от всех предыдущих фотографий в инстаграме. Так что осенью для кого-то начался новый сезон, а для Celine — новая жизнь.

В талантах Слимана никто не сомневается — все же он придумывал дизайны для YSL до 2016 года, — но после вести об уходе Фиби все вещи из ее коллекций были распроданы за считанные месяцы, причем не в бутиках, а на аукционах. В эпоху Файло Celine любили за простые линии, насыщенные оттенки и понятную моду в целом, а последним похвастаться могут немногие.

Теперь же модный дом, скорее всего, ожидает сближение с эстетикой Saint Laurent с выделанной кожей, короткими юбками и узкими брюками, потому что этим стилем Слиман запомнился на предыдущем месте работы.

Если амбассадором Burberry еще до начала этого сезона стала «королева поп-музыки» Бейонсе, то честь представлять новую коллекцию Слимана для Celine еще до ее появления на подиуме выпала не менее популярной певице Леди Гаге.

Исполнительница позировала в Лувре около Моны Лизы с новой сумкой бренда во время своего приезда в Париж, скорее всего французские поклонники смогут увидеть ее и в первом ряду на показе 28 сентября.

Balmain

В начале сентября руководство марки озадачило добрую половину индустрии неожиданным решением сделать коллекцию одежды для цифровых моделей. Сразу после этого в сети разгорелись баталии: модели боятся за свои рабочие места, которых и так не слишком много, а Balmain во главе с Оливье Рустеном стараются успеть за современными тенденциями.

Три модели авторства британского фотографа Кэмерона Джеймса-Уилсона Марго, Шуду и Жи составили «Новую виртуальную армию» марки, но это не значит, что живых людей Рустен уволит — девушки из «Армии Balmain» останутся на своих местах.

Кстати говоря, не только девушки: в недавнем, и очень красивом, рекламном ролике для марки Рустен снял русского балетного танцовщика Сергея Полунина. Может быть, теперь рядом с персонажами компьютерной графики Balmain будут ставить самых выдающихся деятелей индустрии?

Пока невозможно сказать, сможем ли мы впервые в истории увидеть интеграцию нарисованных моделей в режим реального времени на модном показе, так что остается только ждать 28 числа.

Givenchy

Вместо проповедника мрачной женственности Риккардо Тиши управление маркой в 2017 году приняла Клэр Уайт-Келлер — экс-дизайнер романтичного бренда для молодых девушек Chloé. На предыдущей Неделе моды Уайт-Келлер продемонстрировала свою первую вещь для Givenchy, которая должна была сделать бренд ближе к молодежи за счет очередного ухода от традиций в сторону странной и страшной одежды.

Речь идет кроссовках, но даже если смотреть на выпущенное творение дизайнера через призму тренда «уродливых кроссовок», они все равно выглядят отвратительно.

Возможно, стоило назвать эту обувь ботинками для хайкинга, но, видимо, это было невозможно. Хотя бы потому, что потребители могли задуматься, какие отклонения позволят человеку купить обувь «чтобы было не жалко» за несколько сотен евро.

Возможно, у Клэр попросту не хватило времени из-за всей суеты со сложным платьем для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.