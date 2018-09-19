Не Gucci единым: что Неделя моды покажет в Милане

Fendi

Уже в четверг, 20 сентября, можно будет посмотреть прямую трансляцию показа любимой марки семьи Кардашьян. Правда, не совсем понятно, кто кого любит больше: возможно, Ким дизайнера бренда Сильвию Винтурини Фенди — за потрясающие наряды, а может, Сильвия — саму Ким за многократно увеличившийся благодаря этой любви объем продаж.

Рекламная кампания с участием Ким, ее матери Крис Дженнер и ее старшей дочери Норт Уэст для Fendi под названием #MeandMyPeekaboo («Я и моя Пикабу») была организована в честь 10-летнего юбилея модели сумки Peekaboo.

По словам самой Сильвии, ей хотелось, чтобы Кардашьян-Уэсты на фото и сопровождающем их видеоролике выглядели максимально естественно. Очевидно, поэтому они лежали в поле в рубашках и ботильонах на шпильках — впрочем, концепции модных фотосессий никогда не бывают простыми.

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Эффект проевзошел все ожидания, а покупать коллекцию прошлого сезона стало совершенно бессмысленно уже к середине лета, потому что все улицы модных столиц усеяли люди, на которых не оставалось живого места без логотипа Fendi. Посмотрим, посетят ли виновники повальной популярности марки показ, к тому же любопытно будет увидеть, что еще придумает творческий дуэт Карла Лагерфельда, еще одного креативного директора марки, и Сильвии Фенди.

Moschino

В рамках показа коллекции «Осень-зима 18-19» в феврале мастера из команды Джереми Скотта трудились над созданием образов инопланетян, которые якобы живут среди нас. Тогда, в отличие от большинства коллег, Скотт отринул бурные 80-е годы как идею для вдохновения и сосредоточился на 60-х годах прошлого столетия.

Многим показалось нечестным, что голубой, зеленой, красной и желтой краской покрасили всех моделей, кроме суперзвезд Джиджи и Беллы Хадид и Кайи Гербер.

С другой стороны, ничего странного в этом нет — вы бы тоже не захотели закрашивать лица людей, чей гонорар превышает аренду помещения для проведения показа и афтепати.

Как показывает практика уже двух прошедших осенних недель моды, ставку на знаменитые лица делают единицы. На известную модель можно полюбоваться и в ее инстаграме, причем сделать это совершенно бесплатно, а потом можно заплатить ей чуть меньшую сумму, чтобы она надела платье вашего бренда во время очередного похода по магазинам.

Эта стратегия явно сработает куда лучше обыденного показа, в рамках которого все девушки и их одежда сливаются в единое цветное пятно.

Gucci

В этом сезоне у итальянских дизайнеров не будет главного конкурента последних лет. Креативный директор дома Gucci Алессандро Микеле, который обычно затмевает в Милане всех, решил «выгулять» свою новую коллекцию 24 сентября в Париже.

Президент и генеральный директор бренда Марко Биззарри еще в мае 2018 рассказал порталу WWD о том, что Gucci является глобальным брендом «с сильными итальянскими корнями и близким к французам акционером, Kering».

Визитом в Париж Алессандро решил завершить линейку одежды, которая была вдохновлена французской культурой, а на следующий год гений современной моды обещал вернуться домой.

Сложно забыть то, что Микеле показал нам весной в рамках осенне-зимней коллекции — модели, которые гуляли по подиуму с копиями собственных голов в руках, обеспечили очередную успешную Неделю блистательному итальянцу.

Dolce & Gabbana

В неизвестном направлении от этой Недели моды скрылись и мастера оскорблений в инстаграме Стефано Габбана и Доменико Дольче. После их красочной коллекции с участием дронов в качестве вешалок для аксессуаров в прошлом сезоне казалось, что их дела пошли на лад, но название D&G попросту не значится ни в одном расписании.

Возможно, дизайнеры скрылись, чтобы наконец-то поразмыслить над своим поведением — несколько месяцев назад из-за неподобающего отношения к знаменитостям с ними отказались работать ведущие звездные стилисты.

А оно действительно неподобающее: в июне 2018 года, например, Стефано Габбана прокомментировал фотографию с концерта певицы Арианы Гранде строчкой из эмодзи в виде какашек.

Ранее этой своеобразной травле подверглась Селена Гомес, но она не стала горевать и попросту посоветовала половине своих голливудских друзей выбирать для посещения крупных мероприятий наряды других марок. В современном мире нельзя укрыться от неудобной правды, просто удалив комментарий, ведь интернет помнит все.

Возможно, если бы показ Dolce & Gabbana все же случился, на него бы уже все равно никто не пришел. Вместо этого в сентябре бренд устроил довольно странную инсталляцию на витрине одного из своих бутиков в Милане. Все подробности — на видео выше.

Versace

Время отдавать дань памяти брату Донателлы Версаче Джанни закончилось вместе с прошлым сезоном. За это время Versace умудрились неплохо заработать на нескольких видео для модных журналов вроде американского Vogue, Harper's Bazaar и прочих — их стараниями ни один человек в модной индустрии не сможет даже подумать о том, чтобы неправильно произнести слово «Versace».

А дело в ролике с очень простой идеей: глава дома Донателла Версаче пригласила примерно десяток знаменитых моделей, которые одна за другой повторяли название бренда. Этот креативный жест стал спровоцировал появление нескольких рэп-хитов, сотен мемов, а самое главное — после этого о Versace заговорили вновь и с утроенной силой.

Прошлый показ стал своеобразным посвящением невероятно стильной клетке тартан, которая остается актуальной и сегодня благодаря наступлению учебного года.

Ну а в западной моде сочетание ярко-желтого с клеткой всегда означает костюм главной героини из культовой подростковой комедии Clueless («Бестолковая»).

К тому же в марте Донателла приняла очень важное для марки решение — бренд полностью отказался от использования меха в вещах своих коллекций. И это — еще один плюс его репутации.