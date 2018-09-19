Обошлись без мордобоя: лучшие коллекции Лондона

Burberry

17 сентября в Лондоне новый креативный директор марки Рикардо Тиши показал всем остальным дизайнерам, что такое плодотворная работа — он создал 134 образа для своей первой коллекции в исключительно британском бренде. В середине долгого шоу стало понятно, зачем Burberry понадобился бывший креативный директор Givenchy.

Коллекция явно создана не ради высокого искусства моды, а ради продаж, которых Burberry сильно недоставало в последние годы.

Вместо того, чтобы распределить яркие акценты по всей коллекции, Тиши отошел от смелых решений и, по его словам, визуально разделил показ на три части: «утонченную, расслабленную и вечернюю».

Также дизайнер отметил, что постарался показать гостям показа и тем, кто смотрел его онлайн-трансляцию, свой взгляд на британские модные традиции.

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В преддверии большого шоу команда Тиши сменил логотип бренда: графичного всадника с копьем заменили перечеркнутыми рыжей клеткой белыми буквами «B». В качестве своего модного амбассадора бренд, кажется, сверхъестественными силами привлек поп-диву Бейонсе — значительную часть гардероба певицы в совместном с мужем туре On The Run II, который проходит прямо сейчас, составили вещи от Рикардо Тиши.

Креативный директор Burberry даже объяснил целевую аудиторию, которая заинтересуется новой одеждой от Burberry: «мать и дочь, отец и сын». Угодить представителям нескольких поколений довольно сложно, но если у вас есть деньги и нет желания привлекать к себе внимание с помощью вызывающих предметов гардероба, значит, работяга Тиши на славу постарался именно ради вас.

Victoria Beckham

16 сентября жена Дэвида Бекхэма представила в Лондоне свою юбилейную коллекцию — в этом году ее бренду исполнилось 10 лет. За эти годы стиль моделей менялся и эволюционировал вместе со стилем этой бизнес-леди, которая с самого начала хотела одевать женщин в то, что носила сама.

В Лондоне Виктория не стала отходить от этой прибыльной маркетинговой стратегии, а коллекцию нового сезона попросила показать моделей всех возрастов и национальностей — но вот от классической размерной линейки Бекхэм отказываться пока не собирается. Никаких моделей плюс-сайз.

Тем интереснее на этом фоне выглядит интервью для американского Vogue, в котором бывшая солистка Spice Girls рассказала об идее коллекции: «Что мы сделали, так это продемонстрировали, насколько мы все разные. Мы показали, что это нормально — быть тем, кто ты есть», — прокомментировала Бекхэм.

Своей основной целью она считает расширение прав и возможностей женщин посредством моды. Она заключила свой пассаж словами «все женщины разные, и здесь [в коллекции — «Газета.Ru»] есть что-то для каждой из них».

Christopher Kane

Еще в прошлом сезоне, когда движение #MeToo было в самом разгаре, британский дизайнер наплевал на советы знающих людей повременить с сексуальностью в коллекции — мол, время для классических женственных образов подобралось максимально неподходящее.

Тогда его сексуальная одежда произвела фурор на подиуме именно из-за того, что пиджаки и широкие плащи остальных дизайнеров слились в один и тот же текст на футболке от Марии Грации Кюри для Dior «Мы все должны быть феминистками».

Вот и сейчас Кейн решил сосредоточить свое внимание на том, что он знает и по-настоящему любит — на сексе. Вот только на этот раз его вдохновением стал телеканал о жизни диких животных. Помните леденящий душу факт, что самка богомола после полового акта откусывает своему партнеру голову? Теперь в бутике Christopher Kane можно будет приобрести футболки и водолазки с этими романтичными насекомыми, а над картинкой будет виднеться надпись «Сексуальный каннибализм».

Еще одним сексуальным источником вдохновения косвенно стала Мэрилин Монро, а точнее, ее песня «Diamonds are a girl's best friends» из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Изображения разноцветных драгоценных камней украсили мини-платья со свободными рукавами, а массивные искусственные камни были инкрустированы в цепочки и воротники на платьях.