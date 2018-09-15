Конец вечеринкам: как принц Гарри отметит день рождения

В субботу, 15 сентября, принц Гарри празднует свой 34 день рождения. В прошлом месяце его жена Меган Маркл отметила свое 37-летие: пара провела этот день на свадьбе близкого друга Гарри — Чарли Ван Страубензи, на которой принц был шафером. В день рождения Гарри никаких свадеб и прочих мероприятий не запланировано, но, судя по всему, шумной вечеринки по этому случаю тоже можно не ждать.

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Это третий день рождения принца Гарри, который герцог и герцогиня Сассекские отпразднуют вместе — парой они стали в августе 2016 года. Однако 33-летие Гарри пришлось перенести на несколько дней, поскольку Меган была занята неотложной работой в Торонто — пара отметила праздник в наступившие выходные только вдвоем. В этом году Меган и Гарри тоже, несомненно, проведут этот день вместе. Скорее всего, это будет уютный семейный ужин, поскольку в прошлом году принц Гарри признался изданию E! News, что ему понравилось отмечать праздник только с Меган.

Скорее всего, компанию королевской паре составит их лабрадор по кличке Оз, которого они завели в начале лета, а также бигль Гай, который переселился в Кенсингтонский дворец вместе со своей хозяйкой из Торонто.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая этого года, и с тех пор герцог и герцогиня не появляются на публике по отдельности. Но сегодня, в день рождения принца, самое время вспомнить, кем был Гарри до того, как встретил Меган.

Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбеттен-Виндзор — именно так звучит полное имя принца, которого большинство из нас знает только как Гарри. После свадьбы он получил титул герцога Сассекского, а среди претендентов на королевский престол он лишь шестой в очереди. Взойти на трон принц сможет только после своего отца Чарльза, старшего брата Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, племянников Гарри.

Гарри с детства был озорным и немного избалованным мальчиком: на старых фотографиях видно, что маленький принц любил капризничать и показывать язык папарацци. К несчастью, когда Гарри было 12 лет, 31 августа 1997 года, в королевской семье случилось несчастье. В Париже, в туннеле перед мостом Альма произошла автомобильная катастрофа, в которой погибла мать Гарри и Уильяма, принцесса Диана.

Потеря родного человека сильно отразилась на состоянии младшего принца. Мальчик еще в юном возрасте начал грешить спиртным и легкими наркотиками и даже один день провел в центре лечения от наркозависимости в качестве наказания. Всю молодость он влипал в скандалы — то его замечали в компании сразу нескольких девушек, то принца сфотографировали абсолютно голым в Лас Вегасе: скорее всего, он проиграл крупную сумму. Королевский двор всячески пытался замять все эти скандалы, чтобы не портить репутацию семьи, но как только монархи поняли, что это не прекратится, было принято решение отправить принца в армию.

Гарри учился в академии Сэндхерст, затем он был зачислен в элитный полк Дворцовой кавалерии. Три месяца Гарри служил в Афганистане, в провинции Гильменд, где был авианаводчиком. Служба принесла ему звание капитана армейского воздушного корпуса.

Первые серьезные отношения принца начались еще в 2004 году. Его избранницей стала Челси Дэйви, дочь миллиардера из Зимбабве.

Гарри и Челси знали друг друга с детства, их роман начинался, как в настоящем романтическом кинофильме. Спустя три года отношений Челси переехала в Лондон, поближе к принцу, и поступила в университет Лидса. Гарри и Челси несчетное количество раз сходились и расставались, но в конечном итоге, по одной из версий, возлюбленную Гарри испугало бремя обязанностей супруги принца со всеми официальными мероприятиями и преследованиями папарацци, и она решила вернуться домой, в Зимбабве.

Спустя время принц Гарри встретил Меган Маркл. Они познакомились во время церемонии Invictus Games, — паралимпийских игр, учредителем которых является Гарри. Пара несколько месяцев скрывала свои отношения, но потом они начали стремительно развиваться на глазах у всего мира.

Сейчас Меган и Гарри всегда появляются на публике вместе и выглядят очень счастливыми. Совсем недавно появились слухи о беременности герцогини Сассекской после ее выхода на благотворительном концерте в подозрительно раздувшимся платье, а сразу после стало известно, что мама Меган записалась на курсы по уходу за младенцами. Королевский двор пока что молчит, и теперь британцы с нетерпением ждут подтверждения или опровержения беременности герцогини.