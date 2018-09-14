Ювелирная работа: Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений

Актрису Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений на $150 тыс. История началась еще в апреле этого года, когда ювелирный бренд Kat Florence Design подал на Паркер в суд за кражу и невыполнение 7-миллионного контракта. По словам представителя бренда, два года назад актриса снималась в рекламной фотосессии Kat Florence и попросила разрешения носить некоторые из понравившихся ей украшений. В компании ответили согласием.

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«Согласно нашему изначальному соглашению, миссис Паркер могла оставить себе некоторые ювелирные изделия после фотосъемки на несколько месяцев, чтобы иметь возможность выйти в них в свет. Мы обговорили это и задокументировали в марте 2016 года. Спустя два года украшения нам никто не вернул. Мы настаиваем на том, что если миссис Паркер хочет оставить украшения себе, она должна выплатить нам их стоимость», — заявил представитель бренда.

Кроме того, актрису обвинили в том, что она отказалась делать совместное фото с президентом марки Kat Florence на церемонии «Золотой глобус 2017», где должна была представлять изделия, не дала ни одного интервью по поводу коллекции и отказалась указывать инстаграм-аккаунт марки на своей странице.

В июле адвокат актрисы предъявил встречные претензии ювелирной марке, заявив, что бренд не выплатил Паркер полагающийся гонорар и использовал ее фотографии без согласования.

На днях адвокат Ира Шрек также выступила с заявлением, отметив, что контракт, заключенный с Kat Florence Design, предусматривает, что актриса будет носить ювелирные украшения на различных светских мероприятиях. Шрек также подчеркнула, что Паркер добропорядочный человек и не позволила бы себе держать чужие вещи. По ее словам, с тех пор как бренд незаконно перестал выплачивать Паркер гонорар, актриса хотела вернуть украшения, однако компания не проявила к этому интереса. В частности, у актрисы до сих пор остаются сережки за $40 тыс. и кольцо за $27 тыс.

В пятницу, 14 сентября, участники конфликта должны встретиться в суде в Нью-Йорке и попытаться уладить разногласия лицом к лицу.

К слову, это не первый судебный скандал с участием актрисы. В 2016 году звезду «Секса в большом городе» обвиняли в плагиате — она якобы скопировала дизайн туфель для своей коллекции у Manolo Blahnik. Сара Джессика Паркер создала для онлайн-универмага Net-a-Porter коллекцию обуви, где представлены любимые туфли ее героини Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». В коллекцию попали синие «помолвочные» лодочки из атласа, милые туфли «Мэри-Джейн», изящные балетки и розовые босоножки, похожие на те, что Кэрри приметила издалека в витрине, и в которых потом провожала мужчину своей мечты на ПМЖ в долину Напа.

Ранее стало известно, что поклонники так и не увидят продолжения сериала «Секс в большом городе».

Сара Джессика рассказала журналистам, что снять такую киноленту в 2018 году невозможно «из-за отсутствия разнообразия в актерском составе». Дело в том, что все главные роли в фильме будут исполнять только белые женщины.

«Я уверена, что это выглядело бы просто дико», — сказала Паркер в интервью The Hollywood Reporter.

Если продюсеры захотят снять продолжение сериала, которому в этом году исполилось 20 лет, то им нужно помнить, что Нью-Йорк изменился и живет по новым правилам, отметила актриса.

«Если все делать, как раньше, то новые серии получатся нереалистичными, не соответствующими новому контексту», — пояснила она.

При этом, Паркер не может представить «Секс в большом городе» с другими актрисами.

По ее словам, было бы любопытно посмотреть, как разные девушки будут исследовать «Большое яблоко» в 2018 году. Однако этот проект нельзя будет назвать прямым продолжением «Секса в большом городе».

Однако исполнительница роли Саманты, актриса Ким Кэттролл не согласна с Паркер. Она не возражает, чтобы ее заменила другая актриса.

«Я не против, чтобы продюсеры сняли фильм, если они этого хотят. Это отличная роль. Раньше Саманту играла я, теперь пусть это делает другая. Возможно, Саманта станет афроамериканкой или испанкой — почему нет?», — заявила она.

При этом актриса подчеркнула, что больше никогда не будет играть Саманту. Кэттролл напомнила, что ей 61 год и она «твердо решила закончить одну главу своей жизни и начать другую».

По словам Ким, она никогда не проявляла интереса к съемкам третьей части фильма. Когда ей позвонили продюсеры, актриса вежливо отказалась, пояснив, что не хочет портить созданный экранный образ и что фанаты тоже этого не захотели бы.

При этом актриса отвергла преположения о том, что продолжение сериала не смогли запустить в производство из-за ее высоких требований к продюсерам и к гонорару.