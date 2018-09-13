Еще один новичок: ради кого приезжают в Лондон

Весенняя Неделя моды в Лондоне померкла перед сиянием визита Ее королевского величества Елизаветы II, которая вручила дизайнеру Ричарду Куинну (его фамилия не более чем совпадение, но все равно забавно) премию за дизайн в Великобритании. Этот неожиданный визит ознаменовал начало работы ежегодного конкурса, который будет проводиться для молодых дизайнеров под эгидой Британского совета моды. В этом году на Неделе моды обойдутся без королевы, но удивить английскую публику организаторам все равно удастся. Возможно, это даже будет не мордобой, подобный тому, что устроили некоторые звезда на Неделе моды в Нью-Йорке.

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Burberry

Громкой новостью в феврале 2018 года стала весть об уходе Риккардо Тиши с поста креативного директора французского бренда Givenchy. Его эпоху длиной в 12 лет поклонники бренда охарактеризовали как время невероятной сексуальности и «мрачной романтики» из-за приверженности дизайнера к темным тонам в своих коллекциях.

В марте появилась информация о новых кадровых перестановках. Тиши не смог отдыхать долго и занял аналогичную позицию в марке Burberry, куда пришел на место британца Кристофера Бейли — тот продержался на этом месте целых 17 лет. Это решение показалось странным, потому что под руководством Тиши Givenchy увядали сезон за сезоном, а вот Бейли вернул Burberry их былое величие. Зачем было нанимать Рикардо Тиши в старейший английский модный дом, никто так и не понял.

Вскоре стало известно, что бывший креативный директор родоначальника «бежевой клетки» оставит себе пост президента марки, что, конечно, тоже неплохо. Последний показ весной 2018 при Кристофере Бейли был посвящен ЛГБТ-сообществу — вездесущий тартар в сочетании с радужными флагами смотрелись по-своему странно, но уместно.

После вступления Риккардо Тиши в должность было непонятно, как он видит развитие марки, которая у кого-то ассоциируется с английскими хулиганами, а у кого-то — с фирменными бежевыми плащами в клетку.

17 сентября нам предстоит увидеть, какой путь развития выберет Тиши для Burberry, к тому же это его первая Неделя моды в Великобритании, а публика там отличается от среднего потребителя в Париже.

Вариантов у него немного: последовать примеру большинства коллег и сыграть на хайпе уличной одежды, уродливых кроссовок и политических лозунгов либо откреститься от волны массовой истерии стилистикой английских леди и джентльменов.

Victoria Beckham

Еще одним новичком в Лондоне станет британка, которая на протяжении десяти лет презентовала коллекции своей марки в Нью-Йорке, по месту жительства. В 2015 году бывшая Spice Girl вернула одноименный бренд на свою историческую родину, когда открыла бутик Victoria Beckham на Довер-стрит, а теперь она явно собирается уделить Великобритании больше времени.

Показатели продаж марки в США за последние пару лет нельзя назвать убедительными — в 2016 году компания потеряла более £8 млн, что, в свою очередь, расстроило инвесторов модного дома. Результаты в 2017 году тоже не оправдали ожиданий спонсоров, поэтому несколько месяцев назад в сети появились слухи о том, что Бекхэм продала 30% акций своей компании неизвестному предпринимателю, который теперь вкладывается в развитие бренда.

Возможно, показ Victoria Beckham действительно «переехал» в Лондон не от того, что его основательница тоскует по родине, а ввиду необходимости обратить на себя внимание британского рынка. Вследствие этого будет любопытно увидеть, что придет на смену коллекций истинно американского бренда одежды.

Основной целевой аудиторией марки всегда были успешные женщины, которые хотели выглядеть стильно, сексуально и уверенно в своей одежде — в общем, быть такими же, как Виктория. А когда Бекхэм стала матерью троих детей, она сделала ставку на мам нового поколения — у ее моделей на шоу появились огромные сумки, куда мог поместиться ноутбук, бумаги и игрушки маленьких наследников.