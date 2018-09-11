Девушка созрела: все признаки беременности Меган Маркл

Выходя замуж за принца Гарри, Меган Маркл должна была быть готова к всевозможным слухам. Особенно о ее беременности — в конце концов, каждая девушка после свадьбы вынуждена отвечать на вопросы из серии «Ну когда же?». Казалось бы, принц Гарри всего лишь шестой в очереди на королевский престол, и от его супруги никто не должен требовать наследников. Однако публика жаждет новостей о грядущем пополнении семейства — так что спекуляции на эту тему начали регулярно появляться в мировых СМИ уже сразу после свадьбы Гарри и Меган.

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На прошлой неделе наконец-то появился относительно весомый повод думать о пополнении в королевской семье. В четверг, 6 сентября, в Лондоне прошел благотворительный концерт, посвященный столетию окончания Первой мировой войны. Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии с принцем Гарри, но все внимание публики было приковано к платью Меган, а если быть точнее, к ее животу.

Для своего выхода герцогиня выбрала ярко-синее платье от канадского дизайнера тайваньского происхождения Джейсона Ву, которое подозрительно оттопыривалось на животе. Странно и то, что Меган, имеющая обыкновение одеваться в облегающие наряды, подчеркивающие отличную фигуру, выбрала просторное платье.

Образ герцогини стал для всех загадкой: Меган промахнулась с фасоном или по-настоящему изящно намекнула на свое «интересное положение»?

Неудивительно, что СМИ и интернет-пользователи пытаются найти любую зацепку, чтобы беременность Меган Маркл подтвердилась. Любопытные приводят в качестве доказательств вырезки из интервью молодоженов еще до свадьбы, где они говорят о желании в ближайшем будущем завести детей. Одни отмечают «светящуюся» кожу герцогини, другие — непривычно блестящие волосы.

Один ирландский ясновидящий уже предсказывал скорую беременность герцогини, уточнив при этом, что у молодоженов, возможно, появятся близнецы. В сокрытии некой важной новости пару подозревает и одна из работниц дворца. Однако один близкий к Кенсингтону источник рассказал Us Weekly, что Меган и Гарри пока что не планируют детей. Инсайдер уверяет, что во всех спекуляциях о беременности герцогини виноваты «платье, не льстящее фигуре, и ветер».

«Меган и Гарри заняты весь остаток года. Они бы и рады создать семью, но всегда хотели в первый год брака сосредоточить свое внимание на официальной работе и привлекать внимание именно этим. Это их основная цель, прежде чем пополнить семью», — рассказал источник, добавив, что когда Меган действительно забеременеет, во дворце официально об этом объявят.

После свадьбы Меган и Гарри на вопрос о будущих наследниках во дворце ответили, что дети должны быть приоритетом для молодоженов, и они заведут детей «как можно скорее».

Спустя несколько дней после появления очередной порции слухов о беременности Меган Маркл, найти зацепку все-таки удалось. На курсы по уходу за младенцами записалась 62-летняя Дориа Рэгланд, мать герцогини. Отсюда можно предположить, что мама Меган Маркл уже готовится стать бабушкой: вероятно, Дориа хочет самостоятельно помогать дочке с будущим наследником, не прибегая к услугам нянь.

По информации The Daily Star, Дориа занимается на дому с двумя педагогами, которые учат ее правильно ухаживать за малышами. Вероятно, она хочет обучиться новым методам воспитания, которые могли появиться с того момента, как две ее дочери уже стали взрослыми.

Также Дориа планирует вскоре переехать из Америки в Великобританию.

Мать герцогини уже посещала Англию, чтобы навестить дочь и утешить ее после ее ссоры с отцом, из-за которой Меган до сих пор переживает.

Возможно, планы Дории на переезд также могут быть связаны с тем, что мама Меган не хочет пропустить ни одного момента до и после появления на свет первенца своей дочери.

Если слухи о беременности Меган подтвердятся, герцогине придется отменить свой первый королевский зарубежный тур. В понедельник дворец опубликовал подробные сведения о туре молодоженов, который должен стать первым крупным международным путешествием Гарри и Меган в их новой роли королевской пары по странам Содружества. Маршрут Меган и Гарри лежит через Новую Зеландию, острова Фиджи, Королевство Тонга и Австралию, где в том числе, они должны посетить Паралимпийские игры в Сиднее.