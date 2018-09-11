Смотреть не на что: худшие образы улиц Нью-Йорка

Основным минусом стритстайла, или по-русски «уличного стиля» в Нью-Йорке осенью 2018 года стали безопасные наряды. Если в шкафу не обнаруживается штанов с леопардовым принтом или полностью однотонного комплекта — а именно это сейчас на пике популярности, — практичные жители Нью-Йорка сдаются сразу. Некоторые пытались проявить фантазию, но неудачно.

Любому образу можно дать оценку «очень хорошо», «нормально» и «никак». И последнее может с вами приключиться, даже если вы очень старались.

Офис

В коробках бизнес-центров редко удается найти модно одетых людей из-за свирепствующего дресс-кода. И вот вам яркий пример того, как две девушки в силу нехватки внушительной суммы денег были вынуждены вдохновляться коллекцией прошлого сезона от модного дома Alexander Wang своими силами.

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Стратегия проста и достаточно продумана: если за такое не уволили из офиса, то уж с улицы точно не прогонят. Но они забывают урок, который уже усвоили модные дизайнеры — уж лучше опозориться из-за чего-то незабываемого, чем одеться так, чтобы тебя забыли через минуту.

Конечно же, если постараться, то можно и в этой неудачной попытке собрать стильный и безопасный образ вычислить тренд: полосатая рубашка заправлена в кожаную юбку, а кожа — это модно. Вот вам и практически ковбойский стиль. Шестиугольные очки и кожаные босоножки дополнили образ наравне с лаконичной черной сумочкой — и она тут совершенно ни к чему.

Можно было бы не надевать все это и отдыхать от тяжелых рабочих будней дома, но история не терпит сослагательных наклонений, а модный лук, как и большинство вещей в нашем несовершенном мире, — не воробей.

Рядом мы видим другую представительницу «корпоративной империи». Лаковая черная сумка-тоут была в моде примерно тогда же, когда и все лаковое. Надежду подавала юбка-карандаш с белой полоской, элементом спорт-шика, но все разбилось о скалу из черного свитера с закатанными рукавами.

Проблема вовсе не в его цвете или даже в рукаве, он просто не подходит девушке по размеру. Никто уже не носит верх по фигуре, для людей с 10-сантиметровой подошвой на кроссовках это считается практически моветоном. Образ девушки прикончили красные губы и очки в вытянутой по краям оправе. И нет, «прикончили» — это не опечатка.

Moschino

Настоящее искусство нашло отражение в этом облачении — и это искусство одеться в дизайнерские вещи и аксессуары и умудриться потеряться в толпе. Только представьте: ваша сумка состоит из розовой кожи и разноцветных пушистиков, в джинсы вшиты логотипы самых известных названий шоколадных батончиков, а на вашем лице висят логотипы крупнейшего фастфуда в мире. Ярко? Ярко.

Но при всем буйстве красок на вас обращают столько же внимания, сколько на сами батончики у кассы в магазине — интересная идея, но всего слишком много, поэтому, наверное, не надо так. Все вещи — итальянского бренда-гиганта с довольно высокими ценами на одежду, но в образе совершенно ничего нет.

Образ, состоящий из классических фасонов и ярких дополнений даже в качественном исполнении не привлечет внимание фотографов, если подобный тотал-лук все уже видели в витрине магазина. А это значит, что миссия провалена, старания не оценены, но жизнь не кончена.

В следующий раз можно попробовать сходить на шопинг и в разные бутики, экономить время на составлении полной картины стильного образа не стоит — в противном случае есть риск в прямом смысле остаться на улице. Без фотографий.

Близнецы

Сами по себе близнецы — идеальные герои социальных сетей: можно фотографироваться дома в одинаковых пижамах, делать видео о том, насколько вы на самом деле разные и рассказывать как вас все путали в детстве и не различают до сих пор.

Идей может быть огромное количество, да вот только в их список не входит возможность одинаково одеться на модный показ.

Создается впечатление, что девушки сделали это не ради старомодного прикола, а потому, что какое-то редкое заболевание не позволяет им узнать друг друга, если они не наденут одно и то же.

Не беспокойтесь, мы проверили, подобными болезнями люди не болеют, сестры просто плохо понимают что хорошо, а что могло бы быть и получше.

Вам уже не по четыре года, примите этот факт и купите себе разную одежду. И не отмечайте стилиста на фотографии в инстаграме — не позорьте человека лишний раз. Смысла обсуждать дизайн вещей от собственного бренда эксцентричного креативного директора марки Moschino Джереми Скотта нет, но давайте обратимся к практической составляющей этого образа.

Погода в Нью-Йорке в день показа коллекции Jeremy Scott «Весна-лето 19», когда и была сделана фотография, была довольно теплой — 34 градуса. При большом количестве гостей средний зал для показа может прогреться до этой температуры максимум за 10 минут, а на девушках — оригинальные «лунные ботинки». Традиционно эта обувь позволяет находиться в условиях довольно низких температур в окружении гор снега, да и цветная шерсть не создавает ассоциаций с теплым временем года.

Сами образы получились безоговорочно яркими, «а главное — теплыми и попу прикрывает», — как выразилась бы бабушка, но из толпы он выделить не в состоянии. Все же полагаться на одну дизайнерскую вещь, которая может спасти наряд, нужно не во всех ситуациях.