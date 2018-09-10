Купальник не нужен: как прошел конкурс «Мисс Америка»

В США прошел конкурс красоты Miss America. Прошел, несмотря на все скандалы этого года, горячо обсуждавшиеся прессой. Казалось, состязание американских красавиц обречено на провал – однако накануне вечером в Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси американцы благополучно выбрали самую красивую жительницу страны. «Мисс Нью-Йорк» Ниа Франклин получила титул «Мисс Америка 2019» и стипендию на $50000, которую она сможет потратить на учебу.

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Скорее всего, Ниа Франклин отправится получать докторскую степень по музыкальной композиции в Принстонский университет или Джульярдскую школу искусств: 24-летняя девушка уже получила степень мастера музыкальной композиции в университете Северной Каролины и с энтузиазмом старается пробудить в общественности интерес к классической музыке, в том числе, и при помощи своего инстаграм-блога.

Борясь за звание «Мисс Америка» она в конкурсе талантов исполнила арию Quando m'en vo из оперы Пуччини «Богема».

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«Я хочу, чтобы Америка увидела, что классическая музыка до сих пор живет и процветает, особенно когда афроамериканка исполняет оперу, — объяснила она свой выбор. – Ведь столько детей живут и не знают, что могут заниматься классической музыкой».

Финал конкурса «Мисс Америка», прошедший вечером 9 сентября, неожиданно оказался идиллическим окончанием драмы, продолжавшейся с декабря 2017 года – тогда руководство конкурса оказалось замешано в скандале, который закончился сменой руководящего состава.

Скандал произошел на фоне роста популярности движения #MeToo и борьбы с сексуальным харассментом. В конце декабря 2017-го издание HuffPost опубликовало переписку исполнительного директора конкурса Сэма Хаскелла с членами Совета директоров – Тамми Хаддад, Линн Уэйднер и Льюисом Фридманом. Выяснилось, что с 2014 по 2017 год Хаскелл вместе с другими высокопоставленными сотрудниками организации обменивались обидными комментариями по поводу участниц и победительниц «Мисс Америки».

Хаскелл назвал публикацию несправедливой, но это не помогло: из-за того, что руководители конкурса насмехались над участницами и отпускали в их адрес шуточки с сексуальным подтекстом, им пришлось оставить свои посты.

В январе 2018 года председателем Совета директоров конкурса «Мисс Америка» стала Гретчен Карлсон, «Мисс Америка» 1979 года. Пост исполнительного директора заняла Риджайна Хоппер, которая в 1983 году завоевала титул «Мисс Арканзас».

Заступая на свой пост, Гретчен Карлсон в начале 2018-го заявляла: «Мне кажется, это движение #MeToo наделяет нас такой силой, что женщины, которых предположительно унижали этими чудовищными письмами, теперь будут управлять этим местом».

Управлять Карлсон и Хоппер начали с того, что отменили дефиле в купальниках – обязательный этап конкурса, начинавшегося в 20-е годы XX века именно как соревнование девушек в купальных костюмах. Карлсон, опытная телеведущая, в свое время стала необычной победительницей конкурса – студентка Стэнфордского университета, активистка, скрипачка, она покоряла не только красотой, но и умом и талантом. Теперь они решила, что все должны следовать ее примеру.

На посту председателя Совета директором она решила изменить формат состязания – отвлечь внимание от груди каждой из участниц и переключив его на ее талант.

Движение #MeToo пришлось здесь весьма кстати: на фоне борьбы с харассментом казалось вполне логичным запретить в рамках конкурса выход на сцену полуобнаженных девушек.

Впрочем, ее решение отменить дефиле в купальниках приняли не все: красавицы старой школы посчитали его недопустимым – и, обнаружив, что с их мнением не считаются, обвинили Карлсон в излишнем авторитаризме, им казалось, что она создает «токсичную» атмосферу. Карлсон, впрочем, настояла на своем, а противницам своего решения заявила, что «принимать изменения сложно».

Речь о токсичной атмосфере, создаваемой Гретчен Карлсон, снова зашла за несколько недель до конкурса. Тогда «Мисс Америка» 2018 Кара Мунд выступила с открытым с письмом к бывшим победительницам конкурса, в котором обвинила руководство «Мисс Америка» в том, что с ней плохо обращаются – королева красоты пожаловалась, что ею манипулируют, ей затыкают рот, ее не допускают на интервью. В числе обвинений был и тот факт, что Гретчен Карлсон и Риджайна Хоппер путают ее имя.

В ответ на обвинения Кары Мунд Гретчен Карлсон написала в своем твиттере, что обвинения в ненадлежащем обращении «удивили» и «огорчили» ее.

«Я бы так хотела, чтобы Кара взяла трубку телефона и обсудила свои проблемы непосредственно со мной, прежде чем рассказывать масс-медиа о том, что над ней якобы издеваются. С тех пор, как письмо было опубликовано, я звонила Каре, писала сообщения и электронные письма, пытаясь поговорить, поскольку мне всегда казалось, что это лучший способ высказать обиду и найти решение. К сожалению, ответом Кары было то, что она хочет общаться только по электронной почте, но я по-прежнему надеюсь, что мы сможем поговорить по телефону или лично», — написала Карлсон.

В минувшие выходные, впрочем, на лице Кары Мунд не было и тени страданий, когда со счастливой улыбкой она вышла на сцену и произнесла подготовленную речь «В ту ночь, когда я получила эту важную работу, я знала, что способна на все. Это открыло мне двери для бесконечных возможностей», — сказала она. Теперь на планирует учиться в юридической школе.

Участницы этого года действительно в минувший вечер на все лады демонстрировали таланты. Кто-то выступал со сценическими монологами, кто-то бил чечетку в ирландском танце, кто-то играл на фортепиано. Все было направлено на то, чтобы продемонстрировать Америке: для того, чтобы стать первой красавицей страны, не нужно выходить на сцену в купальнике. По крайней мере, этого хочет Гретчен Карлсон.