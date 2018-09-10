Мощный старик: Карлу Лагерфельду — 85

Карл Лагерфельд, как и многие люди со строгими принципами и довольно традиционными для модной индустрии нравами, не терпит множество вещей, за которые ежедневно борются молодые дизайнеры. Объектом его критики становятся все больше явлений, которые связаны с правами женщин — не только в моде, но и в политике, и в сфере развлечений. Иногда пыл Карла пытается кто-то остудить, но чаще всего его высказывания откровенно игнорируют. «Кайзера» мнение других никогда не волнует, впрочем, он его и не спрашивает.

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Карл VS Харассмент

В апреле 2018 года Карл дал всему миру ясно понять, как именно он относится ко всем движениям против сексуального насилия и моделям, которые выступали за изменение правил в своем рабочем пространстве. В прессе разразился очередной скандал, когда под давлением правозащитников оказался креативный директор издания Interview Карл Темплер. Одна из моделей после съемок обвинила Темплера в том, что он пытался стянуть ее штаны вниз.

Когда в интервью французскому Numero Лагерфельда попросили прокомментировать ситуацию, он довольно резко обозначил, что процесс перемещения штанов входит в рабочие обязанности любой манекенщицы.

«Если ты не хочешь, чтобы с тебя стягивали штаны, не становись моделью! Иди в монастырь, там для тебя всегда найдется место. Они даже набирают добровольцев!»

, — ответил дизайнер.

Он также сказал, что новые порядки, которые установили движения #MeToo, мешают дизайнерам делать свою работу. «Я читал где-то, что теперь нужно спрашивать модель, не против ли она определенной позы. Это просто чересчур, теперь, как дизайнер, ты не можешь ничего», — возмущался Лагерфельд.

Его комментарии последовали в связи с увольнением именитых модных фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера из всех уважаемых издательских домов. Обвинения десятков моделей в харассменте поставили крест на карьере двух легенд глянцевой фотографии, а всем модным редакторам пришлось срочно искать новых работников.

Нужно сказать, что Карл Лагерфельд не приветствует любые виды домогательств, но считает, что без доказательств и свидетелей все обвинения выглядят голословными, а меры борьбы с токсичными явлением — бесполезными.

Карл VS Беженцы

В мае 2018 года дизайнер, который родился в Гамбурге, но почти всю сознательную жизнь провел в Париже, пообещал отказаться от немецкого гражданства. Он обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она пустила в страну слишком много мигрантов. Лагерфельд никогда не отказывался от наследия своей страны, хоть и является олицетворением французской моды вот уже много лет. «Кайзер» даже провел в Гамбурге показ своей коллекции Metiers d'Art 2017/18 для Chanel.

Но выносить то, что делают с его родиной сотни тысяч иммигрантов, даже сидя в соседней стране, для дизайнера оказалось мучительно больно. Он высказался против ее решения открыть границы для беженцев, принятого в 2015 году, во французской газете Le Point.

Неужели ей действительно нужно было говорить о том, что необходимо принять миллион мигрантов, в то время как Франция, которая считает себя страной прав человека, обещала принять 30 тысяч?», — вопрошал Лагерфельд.

После этого он сообщил, что в случае, если «это» продолжится, он откажется от гражданства.

В той же статье он обвинил Меркель в том, что из-за нее сотни неонацистов из правоконсервативной партии AfD («Альтернатива для Германии») прошли в немецкий парламент на выборах в сентябре 2017 года. Там же он назвал канцлера «дочкой пастора, которая не может принять того зла, что Германия несла с 1933 года».

Карл VS Размер плюс

Один из немногих аспектов своей идеологии, который эксцентричному дизайнеру пришлось изменить — это отношение к полным женщинам. Лагерфельда и самого нельзя было назвать худым лет 15 назад, но он посадил себя на строгую диету и потерял на ней 30 кг, и все эти годы Карл остается в прекрасной форме.

Он осуждал, скорее, не различные женские формы, а плохое знание собственной конституции и неумение правильно подбирать вещи. В разное время атаке со стороны Лагерфельда подвергались Ангела Меркель за свою неспособность выбрать нормальный покрой и цвет костюмов, Мишель Обама из-за прически и стиля и певица Адель, которая не стесняется своей полноты.

Лагерфельд большой поклонник Адель, но, видимо, если ему что-то не нравится, Карл молчать не станет.

В 2012 году его назначили временным редактором французской версии Metro, и тогда дизайнер признался, что у нее волшебный голос и прекрасное лицо, правда она немного полновата.

Тогда на него обрушился шквал критики от других поклонников творчества дивы, а сама Адель сказала, что не собирается худеть, если это кого-то не устраивает.

Однако сам Карл годом позже сказал порталу CNN, что не называл певицу толстой: «я сказал, что она была немного кругловатой, «немного кругловатая» это не толстая». Но раскаяния в этом комментарии не было — после объяснения он добавил, что сообщение было не таким уж плохим, раз за год Адель сбросила 8 кг.

В 2017 году даже Лагерфельд понял, что бороться со всеобщим стремлением ввести среднестатистические размеры в моду, бесполезно. Тогда он принял участие в коллаборации с массовым брендом, который специализируется на пошиве женской одежды больших размеров. Однако многие деятели индустрии с улыбкой замечают, что модель размера плюс никогда не появится на подиуме, пока им заведует Карл.