Каблуки летят в голову: скандалы и драки на Неделе моды

Нью-Йорк во время Недели моды становится опасным для жизни городом, и теперь это заслуга знаменитостей, которые устраивают настоящие разборки прямо на светских раутах.

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Вечером 7 сентября в центре Нью-Йорка две самые популярные певицы в американской хип-хоп индустрии решили выяснить отношения на мероприятии, которое устроил журнал Harpers Bazaar. Рэперша Карди Би открыто объявила войну своей главной сопернице по шоу-бизнесу исполнительнице Никки Минаж, но причиной ее недовольства стали далеко не творческие разногласия. В результате небольшой потасовки в сторону Минаж полетела туфля, а на голове Карди стараниями телохранителя Никки возникла шишка.

Что же задело Карди настолько, чтобы броситься на коллегу на виду у всех?

Портал TMZ опубликовал видео, которое записал один из гостей вечеринки вместе с полным текстом Карди. После его просмотра становится очевидно, что Карди Би надоело терпеть насмешки Минаж у себя за спиной. Судя по ее словам, Никки распространяла ложные сплетни о ней, но спусковым крючком стали комментарии, которые рэперша якобы сделала о новорожденной дочери Карди — Калчер.

По словам гостей, за полчаса до того, как в ход пошли кулаки, а точнее каблуки, Карди подошла к столику, за которым ее сидела ее коллега, с намерением поговорить. Свидетели рассказали журналистам, что изначальной темой разговора были лживые обвинения в адрес Карди Би, а вот телохранители Никки как будто ждали исполнительницу, и поэтому, когда скандал разгорелся, молодая, но агрессивная мама получила локтем в лоб. На фотографиях, которые были опубликованы TMZ, можно увидеть огромную шишку, которая появилась на лбу Карди.

Очевидцы рассказали, что после того как она только приблизилась к Никки со словами «Дай-ка я скажу тебе кое-что», секьюрити не дали ей прикоснуться к обидчице, но ее это не остановило.

Вместо того, чтобы продолжить разговор, рэп-исполнительница сняла с себя ярко-красную туфлю на устойчивом высоком каблуке и швырнула ее в район головы Минаж. Но промахнулась.

«Я дала тебе тайно говорить обо мне гадости, я позволила тебе лгать обо мне… Но когда ты упоминаешь моего ребенка, ты предпочитаешь лайкать комментарии обо мне, как о матери и комментировать мои способности заботиться о моей дочери, то все ставки … сделаны! — прокричала Карди в лицо Никки через стену из телохранителей обеих исполнительниц.

Рэперша продолжила свою речь словами: «Я много работала и прошла через слишком многое, чтобы позволить кому бы то ни было [шутить — «Газета.Ru»] о моем успехе. Сучка читает все [эти вещи — «Газета.Ru»] в своем рэпе, но в реальной жизни она [трусиха — «Газета.Ru»].

Известно, что яркая реакция Карди Би не вызвала у Никки встречных эмоций, и на все нападки она отвечала с полуулыбкой, а когда уходила с вечеринки намного позже бунтарки Карди, Никки ответила репортерам, что ни капельки не расстроена. Действительно, с чего бы ей расстраиваться? О лучшем пиаре нельзя было и мечтать, поэтому она даже позировала фотографам и посылала воздушные поцелуи, когда садилась в машину. С того момента, как ее новый альбом «Queen» стал вторым после альбома бойфренда Кайли Дженнер Трэвиса Скотта, имя рэперши ни разу не упоминалось в газетных заголовках.

Градус неприязни между певицами рос с того момента, как синглы Карди стали попадать на вершины музыкальных чартов. После того как Никки Минаж выпустила совместно с группой Migos трек MotorSport в октябре 2017 года, казалось, что они смогли уместиться на музыкальном Олимпе вдвоем. Однако все их заверения во взаимной дружбе и уважении явно были данью демократии.

В тот же вечер еще один скандал произошел в преддверии показа в нью-йоркском Центральном парке модного дома Ralph Lauren, празднующего в этом сезоне 50-летие. Рэпер, дизайнер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст находился на красной дорожке, когда публика заметила, что его помощник высказывает угрозы в адрес одного из организаторов мероприятия.

Все это выглядело загадочно, пока в дело не вмешался сам Канье Уэст: он сошел с дорожки и потребовал, чтобы одна из журналисток была немедленно удалена.

Гнев рэпера журналистка вызвала, задавая ему неприятные вопросы о недавнем конфликте его жены Ким Кардашьян с Тайсоном Бекфордом, моделью и лицом линии Ralph Lauren Polo. Дело в том, что в начале августа Тайлетр Бэкфорд позволил себе критиковать фигуру Ким в своем твиттере, опубликовав ее фото в брюках, обтягивающих ее широкие бедра, он написал: «Извините, меня это не цепляет». После он добавил другой комментарий: «Доктор облажался с ее правым бедром», имея в виду неудачную пластическую операцию, в результате которой ее бедра оказались несимметричны.

Ким Кардашьян в ответ написала «Сестренка, мы знаем, почему тебя это не цепляет». Ким Кардашьян обвинили тогда в гомофобии, поскольку она намекнула на гомосексуальность Бекфорда в ироническом ключе. Сейчас конфликт, казалось, забыт, но, как выяснилось Канье Уэст помнит все.