Пустить кровь: что творили цирюльники Средневековья

Для тех, кто еще не понимает, о чем идет речь: барбершоп — это мужская парикмахерская, в которой умеют делать из несуразной бороды произведение искусства. В столице и ближнем Подмосковье на данный момент работают свыше 600 барбершопов, из которых около 480 открылись только за последние два года.

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На самом деле эта профессия совсем не новая. Потребность в профессиональной стрижке бород и бритье появилась еще несколько тысяч лет до нашей эры. Так, 7 тыс. лет назад это делали с помощью заточенного кремня или устричных ракушек, а в бронзовом веке (около 3500 г. до н.э.) в Египте начали изготавливать уже более современные приспособления для бритья из металла. Тогда и появилось первое подобие профессии цирюльника.

В Древнем Египте цирюльники были очень уважаемыми людьми — роль древних парикмахеров выполняли всякого рода врачеватели, поскольку работа с лезвием считалась очень ответственной. В разных цивилизациях «стрижка» играла разную роль: у ацтеков она помогала различать роли в обществе и военные чины, у греков так демонстрировали степень приближенности к власти, а у римлян — материальное положение.

С наступлением Средневековья специалисты этого рода расширили круг своей деятельности — теперь помимо стрижек и бритья они могли делать лечебный массаж, вправлять вывихи, вырывать больные зубы и оказывать помощь при ранениях и переломах. Именно таких мастеров на все руки называли цирюльниками или цирюльниками-хирургами.

Наравне с косметическими услугами особой популярностью пользовались кровопускания — вплоть до XIX века считалось очень полезным надрезать вены, чтобы избавиться от застоявшейся «дурной крови».

Появились цирюльни, в которых собирались мужчины, чтобы привести себя в порядок и обсудить новости, а вот женщины в то время ухаживали за собой исключительно дома. Английские цирюльники демонстрировали в окнах лондонских заведений наполненные кровью пациентов сосуды, рекламируя тем самым свое мастерство кровопускания. Однако уже на излете Средневековья горожане устали от этого жуткого зрелища и неприятного запаха гниющей крови, поэтому в начале XIV века такую «рекламу» запретили.

В 1308 году в Лондоне учредили первый официальный союз барберов, который следил за развитием мужской парикмахерской индустрии. Поначалу цирюльники получали зарплату выше, чем обычные хирурги, поэтому вторые начали присоединяться к гильдии барберов, но позже создали свою собственную гильдию.

Спустя два века гильдии объединились. Тогда парикмахерские обозначали сине-белыми цилиндрами, вывешенными снаружи, а хирургические мастерские – красными. В результате этого объединения барберные стали обозначать цилиндрами с сине-бело-красными закрашенными по спирали полосами.

К середине XVI века хирургия и парикмахерское искусство все-таки разделились. Хирургам на законодательном уровне запретили стричь или брить, а цирюльникам — заниматься хирургическим вмешательством. Это привело к тому, что цирюльники начали терять былую популярность, а профессия начала исчезать. И вплоть до конца XVIII века цирюльники, как правило, только изготавливали парики, потому что прически из собственных волос вышли из моды.

В 1893 году в Чикаго открылась первая настоящая школа парикмахерского искусства. В школе учили не только стричь и брить, но и ухаживать за кожей лица и головы и за волосами. С этого момента и начался золотой век барберных. Практически в каждом крупном городе было несколько подобных заведений, куда мужчины приходили не только привести себя в порядок, но и пообщаться и выпить виски. Это вошло в привычку, и состоятельные мужчины посещали барберные каждую неделю, а иногда и вовсе каждый день.

Особое внимание стали уделять интерьеру — считалось, что мужские беседы должны проходить в суровой обстановке. Парикмахерские кресла из массива дуба или грецкого ореха в кожаной обивке, крупные зеркала, повсюду стеклянные бутылки для косметики, декор из оружия и картин в тематике заведения, — все это окружало посетителей. Несмотря на особый уровень роскоши, интерьер все равно был домашним, в стиле мастерской или, например, охотничьего домика.

Древесный аромат внутри смешивался с пряными маслами и табачным дымом, создавая расслабляющую обстановку.

Однако в 1904 году для барберных настали тяжелые времена: появились современные безопасные бритвы. Реклама повсюду гласила об их удобстве, поэтому у большинства посещение салона из обычной привычки переросло в праздничный обряд.

Спустя некоторое время в продаже появились наборы для стрижки на дому, поэтому женщиы научились стричь своих детей, мужей и собак самостоятельно. А в конце 60-х внушительная часть мужчин (особенно американских) и вовсе забыла о стрижках — хиппи отменили борьбу за аккуратный внешний вид.

Даже когда в 80-х короткие волосы вернулись в моду, барберные не выдерживали конкуренцию с дешевыми унисекс-парикмахерскими, в которых обслуживали как мужчин, так и женщин. Зато теперь их золотой век, кажется, вернулся.