Наш Борис бабник: Джонсона выгнала жена

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер разводятся после 25 лет совместной жизни. Об этом они объявили вечером 6 сентября.

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«Несколько месяцев назад после 25 лет брака мы приняли решение, что в наших интересах будет расстаться, — говорится в их совместном заявлении. — Впоследствии мы пришли к соглашению развестись — процесс развода уже запущен. Как друзья мы продолжим поддерживать наших четверых детей. Других комментариев не будет». Утром 7 сентября экс-глава британского МИДа выглядел чрезвычайно серьезным и, покидая загородный дом в Оксфордшире, действительно отказался отвечать на вопросы журналистов.

Совместное заявление появилось после того, как газета The Sun рассказала, что бывший министр иностранных дел и его супруга не живут вместе.

Фоторепортаж: Нет прощения: жена выгнала Бориса Джонсона __is_photorep_included11952841: 1

Как рассказал изданию Daily Mail источник, близкий к Борису Джонсону, его проблемы в браке никогда не были секретом для общественности, так что приняв решение развестись, он расставляет точки над i, и это вряд ли повредит его политической карьере.

Проблемы в браке Джонсона действительно имеют давнюю историю. Для публики не стало неожиданностью, что причиной развода послужили измены 54-летнего Бориса Джонсона супруге, родившейся с ним в один год.

Последней каплей стал его недавний роман на стороне — личность женщины, вступившей в отношения с Джонсоном, правда, не раскрывается. Известно только, что в последнее время супруги живут раздельно и не выходят вместе в свет. Предполагается, что они разъехались, как только Джонсон оставил пост министра иностранных дел Великобритании в июле и семья выехала из особняка в Карлтон-Гарденс в Лондоне, отведенного для проживания глав дипломатического ведомства страны.

Ранее супруга Джонсона, юрист и правозащитник Марина Уилер дважды инициировала расставание с Борисом из-за его романов на стороне — но снова прощала его.

В 2004 году любовницей Бориса Джонсона, в тот момент члена Палаты общин от Консервативной партии, оказалась писательница Петронелла Уайатт (дочь Вудро Уайатта, журналиста и политика-лейбориста). Их роман длился четыре года.

Публика узнала об отношениях Джонсона на стороне благодаря матери Петронеллы Уайатт. Как выяснилось, все это время Джонсон обещал Петронелле Уайатт уйти от жены, но не делал этого.

Когда женщина забеременела, ей пришлось прервать беременность. Узнав обо всем этом, мать Петронеллы Уайатт пришла в гнев и рассказала обо всем прессе.

В результате Борис Джонсон лишился поста в так называемом теневом кабинете: так называется неофициальная организация партии, находящейся в оппозиции к правящей (в 2004 году у власти в Великобритании были лейбористы во главе с Тони Блэром), которая по своей структуре повторяет правительство страны. Причиной стал тот факт, что Джонсон лгал о своей связи. Марина Уилер, узнав об измене, выгнала мужа из дома, но позже позволила вернуться.

В 2010 году Борис Джонсон, будучи уже мэром Лондона, снова попался на измене. Тогда издание Daily Mail сообщило, что у политика-консерватора есть внебрачная дочь, родившаяся в 2009-м. Матерью девочки оказалась Хелен Макинтайр, арт-консультант. Борис Джонсон долгое время отрицал, что у него есть ребенок, родившийся вне брака, однако в 2013 году все-таки официально сознался в этом прессе.

Жена и тогда простила похождения Джонсона. Как говорил один из друзей пары Daily Mail, она считала это «проявлением инфантильности, которая рано или поздно пройдет».

Однако она не прошла, и теперь 25-летняя дочь Джонсона и Уилер Лара говорит, что мать никогда не примет его обратно — об этом сообщили The Sun. «Мать покончила с ним», — рассказывала она друзьям, как говорят источники издания.

Между тем Daily Mail цитируют источники, близкие к семье Джонсона, которые утверждают, что отношения пары останутся, несмотря ни на что, весьма близкими. «Я не смогу сказать, что их брак разрушен, до развода. Он не принимает политических решений, не проконсультировавшись с ней. Она очень умна и активно поддерживает Брекзит», — рассказал один из источников.