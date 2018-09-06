Неделя моды: что наденет Нью-Йорк

За Неделей моды в Нью-Йорке особенно пристально следит крестная мать американской моды Анна Винтур. Ей долгое время предрекали уход с поста главного редактора Vogue уже в этом сентябре, однако руководство издательского дома Conde Nast, выпускающего журнал, опровергло эти слухи. Госпожа Винтур будет держаться на своем законном месте в Vogue, видимо, пока смерть не разлучит их.

Учитывая, с какой скоростью в наше время закрываются печатные издания, возможно, самый влиятельный журнал о моде в мире умрет раньше Анны Винтур.

Также в Нью-Йорке большим влиянием пользуется совет модельеров Америки (CFDA), который ежегодно устраивал конкурс среди начинающих и перспективных дизайнеров — Анна Винтур, разумеется, была председателем жюри. Но в июле 2017 года представители совета с горечью сообщили, что глава Vogue ушла со своего поста, хотя конкурс продолжает функционировать. Особенным его делало именно чутье Анны Винтур на особые таланты, поэтому на новых победителей уже не смотрят как на будущее моды.

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Ralph Lauren

В сезоне «Весна-лето 2019» общественность с нетерпением ожидает показа коллекции американца Ральфа Лорена: его марка в этом году празднует 50 лет существования и бесспорного лидерства в люксовом сегменте американского рынка. За это время он, кажется, создал все: одежду, ресторан, посуду, мебель, парфюмерию и прочее, — осталось не так много областей, которые бы не затронула его империя.

В инстаграме бренда, который сделал состояние на одежде для тех, кто воплотил в жизнь настоящую американскую мечту — чего стоят только легендарные рубашки Polo — уже появляются кадры в одежде из новой коллекции с фотосессии для Harpers Bazaar.

В небольшой подборке уже опубликованных фотографий руководство марки решило сделать упор на отзывы знаменитостей, которые стали преданными клиентами Ralph Lauren за долгую историю его существования. Талантом Лорена восхищались дизайнер Вера Ванг, актриса Дайан Китон, телеведущая Опра Уинфри и великолепная, но слегка помешанная на здоровье актриса Гвинет Пэлтроу. Дизайнер Александр Ванг отозвался о Ральфе как о своем кумире:

«Ральф — это священный Грааль: продает ли он костюм, краску или гамбургер, он всегда создает мечту».

К сожалению, показ Ральфа Лорена его поклонники в нашем часовом поясе смогут посмотреть только утром 8 сентября, но зрелище точно будет стоящим.

Michael Kors

Вот кто никогда не покинет модную столицу, так это Майкл Корс. Да и незачем. Его вещи соответствуют строгому дресс-коду и быстрому ритму жизни представителей среднего класса Нью-Йорка. Четкие линии, яркие принты и сравнительно недорогие вещи делают его одежду и аксессуары доступной роскошью, которая будет долго служить и не выходить из моды.

Насколько можно судить по показам прошлых сезонов, шоу Корса 12 сентября не будет отражать сомнительные тренды вроде неона или блестящих заколок. Но за хорошим плащом или сумкой поклонники урбанистического стиля могут смело идти к Майклу.

Alexander Wang

В середине января 2018 года стало официально известно, что нью-йоркскую Неделю покидает дизайнер Александр Ванг. За время своей яркой карьеры стал напрямую ассоциироваться с Нью-Йорком, но настала пора двигаться дальше. Свое последнее шоу в столице американской мечты он в числе многих других посвятил теме феминизма, а моделей одел на манер самых модных генеральных директоров в мире.

Само шоу проходило в старом офисном здании американской версии журнала Vogue, именно его бессменный главный редактор Анна Винтур сделала Ванга сенсацией нового времени.

34-летний американец рассказал в одном из интервью, что источником его вдохновения стали не только работающие женщины, но и сам мегаполис: «Я хотел, чтобы она [коллекция — «Газета.Ru»] стала любовным письмом Нью-Йорку».

Ванг поделился и своими планами на будущее, в которые входит представление коллекций в так называемое «межсезонье» — июнь и декабрь. Выбрать для показа первый месяц лета выглядит рискованно, потому что в июне бренды традиционно представляют свои отпускные коллекции, но, возможно, гений сможет все предусмотреть.

И хотя с городом дизайнер не прощается, эта неделя без него будет уже не та, что прежде.

Mark Jacobs

В прошлом сезоне бренд восстал из пепла, хотя мало кто верил, что это может произойти. Тогда в здании Оружейной палаты Нью-Йорка произошла настоящая реинкарнация 80-х годов в виде широких плечей и шляп с гигантскими полями, как в клипе Бейонсе на песню 'Formation'.

Основной темой показа «Осень-зима» Марка Джейкобса в прошлом сезоне стала современная женщина, которая выглядит уверенно, воинственно и бесконечно стильно. Снова вернулась магия Джейкобса, которого все знали и любили.

Он заново обрел то тонкое чувство понимания нужд женщины, которое определяет успех всей коллекции. Будем надеяться, что 12 сентября Marc Jacobs не разочарует гостей показа и не будет пытаться выплыть на буксире своей предыдущей успешной коллекции, как это частенько случается в мире моды.