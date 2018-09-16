Звезды 90-х: в кого они превратились

Настоящему символу девяностых и загадочному персонажу, непрерывно придумывающему себе разные легенды, в прошлом году исполнилось 50 лет.

Владимир Вяткин/РИА Новости Певец Богдан Титомир, 1996 год

Эпатажный солист группы «Кар Мэн» и основатель коллектива «Высокая энергия» слоганом «Делай, как я» создал не просто новое музыкальное движение, а иной стиль жизни. Его считали главным секс-символом российской эстрады, и на пике популярности Титомир уехал в США, пропав со сцены.

Спустя несколько лет он вернулся на родину, начал выступать на сцене не только в качестве вокалиста, но и диджея.

Вплоть до 2010 года выпускал новые песни и альбомы, но уже не был так популярен, как в 90-е. Сейчас он живет обычной тихой жизнью в собственном доме, увлекается тибетской философией, буддизмом и больше не ест мясо.

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Иванушки International

Яркое трио из 90-х пережило трагические смерти нескольких участников и существует до сих пор: группа все еще выпускает новые песни и клипы и собирается в турне.

Роман Владимиров/РИА Новости Участники культурно-развлекательной программы Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 — группа «Иванушки International» Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко

По Кириллу Андрееву вздыхали все школьницы 90-х, талантом Андрея Григорьева-Апполонова — того самого «рыжего из Иванушек» — восхищались их мамы, а Игорь Сорин удивлял своим сценическим мастерством.

Судьба последнего сложилась трагически: он покончил жизнь самоубийством еще в 1998 году.

Солист, пришедший на его место, Олег Яковлев, скончался от пневмонии с осложнениями. За несколько лет до своей смерти он покинул группу, и его место занял музыкант Кирилл Туриченко.





Руки вверх!

90-е невозможно представить без группы «Руки Вверх!», и до сих пор под утро из баров и клубов доносится «Крошка моя, я по тебе скучаю», а редкое совершеннолетие обходится без «Ты целуй меня везде».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, 2017 год

Группа просуществовала 20 лет: в 2006 году Алексей Потехин покинул дуэт, и Сергей Жуков начал сольную карьеру, сохранив при этом название группы. Параллельно певец начал заниматься продюсированием, бизнесом и даже написал книгу, а недавно перенес операцию. Алексей Потехин, несмотря на уход из дуэта, не перестал заниматься музыкой и недавно написал песню для «Бурановских бабушек», приуроченную к чемпионату мира по футболу.

Алена Апина

Как и многие другие звезды, свою карьеру Алена Апина начинала в коллективе, но поистине знаменитой ее сделала первая песня в начале сольной карьеры — «Ксюша». Каждый советский магнитофон и радиоприемник хотя бы раз проигрывал этот и другие ее хиты.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Алена Апина, 2016 год

Но больше всего Алена мечтала о своей семье и детях, поэтому после рождения дочери Ксюши певица перестала выступать и писать новые песни.

Она ушла со сцены, чтобы проводить больше времени с семьей, и даже устроилась на работу учителем музыки в школе, куда пошла ее дочь.

Два года назад ее брак распался, однако Алена не унывает и, по видимости, ищет нового ухажера, публикуя откровенные снимки в инстаграме.

Александр Поляков/РИА Новости Певица Марина Хлебникова, 2003 год

Еще одна любимица советских меломанов и кошмар учителей русского языка с хитом «чашка кофею», несмотря на спад популярности, периодически продолжает появляться в новостях.

Певица продолжает выступать, работает над новыми проектами и пока не планирует бросать занятия музыкой. Как только артистка появляется на публике, в прессе сразу комментируют ее внешность, потому что в последнее время Хлебникова увлекается диетами и пережила многочисленные пластические операции.

Ирина Салтыкова

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Ирина Салтыкова, 2010 год

Ирине Салтыковой тоже уже за 50, однако она продолжает появляться на страницах журналов в смелых купальниках, демонстрируя свою отличную форму. Ее карьера начиналась с провокационного клипа на ее первую песню — «Серые глаза», и сейчас она продолжает поддерживать свой образ секс-символа.

В 2010 году певица решила сменить приоритеты и открыла собственный бизнес — модный бутик с дизайнерской одеждой от певицы, совмещенный с ателье и салоном красоты. Однако спустя пять лет бизнес из-за трудностей его ведения пришлось продать.

Сейчас Ирина, несмотря на завершение карьеры, все еще появляется на публике и недавно приняла участие в ТВ-шоу «Без страховки».

Роман Денисов/ТАСС певец Андрей Губин, 2000 год





Еще один кумир девушек из 90-х — Андрей Губин, автор хита «Девушки как звезды» и песни «Лиза», которую знает каждая девушка с этим именем. На пике своей карьеры его одолела редкая болезнь нервной системы — левосторонняя прозопалгия. Постоянные лицевые боли мешали ему петь и улыбаться, поэтому артист был вынужден уйти со сцены. В одном из свежих интервью Губин признался, что стесняется своего лица, искаженного болезнью, поэтому ведет скрытный образ жизни. Также он жалуется на одиночество и жалеет о том, что не женился в свое время.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Татьяна Буланова, 2016 год

Татьяна Буланова — одна из немногих звезд 90-х, чья карьера еще продолжает развиваться. Она начинала петь в составе коллектива «Летний сад», вышла замуж за его лидера Николая Тагрина и вскоре покинула группу.

Когда в начале 2000-х ее популярность начала спадать, Татьяна начала пробовать себя в роли писательницы, актрисы и телеведущей.

Однако музыкальная карьера на этом не закончилась, и в 2010 году она выпустила альбом «Романсы». Также она стала постоянной участницей шоу перевоплощений «Точь-в-точь» и совсем недавно снялась в новом клипе Монеточки на песню «90-е».