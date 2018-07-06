«Ждала под дождем»: как любовь довела Суареса до России

Сейчас Луис Суарес — знаменитый профессиональный футболист, игрок испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Он считается одним из сильнейших нападающих мира, однако когда-то Суарес был обыкновенным разгильдяем, а футбол для него оставался просто развлечением. Многие футболисты вышли из бедных и неблагополучных семей, но в этом случае пришла на помощь любовь.

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С самого детства ему нравилось играть в мяч во дворе. Когда ему исполнилось семь, его семья переехала из города Сальто в столицу Уругвая Монтевидео в попытке наладить свою жизнь. Мать отдала Луиса в футбольный клуб, где он весьма успешно занимался, однако вскоре родители развелись, и настали сложные времена. Мать, оставшаяся с семью детьми, еле-еле прокармливала семью и постоянно пропадала на работе.

Из-за нехватки средств Луису пришлось бросить профессиональный футбол, однако поскольку спорт был самой большой радостью в его жизни, он возобновил занятия. Но у него появилась другая проблема: повзрослевший мальчик не умел себя вести из-за отсутствия должного воспитания. По этой причине его едва не исключили из клуба,

однако он вовремя встретил любовь всей своей жизни — Софью Бальби.

Они встретились на вечеринке у общих друзей: ей было 13 лет, а Луис был на два года старше. Софья — девушка из богатой семьи, но ее ни капли не смущало положение Луиса. Даже поистине провальное первое свидание ничего не испортило.

Софья ждала Луиса у торгового центра под дождем, не зная, что он уже внутри и спокойно играет в автоматах. Она решила пойти к нему домой, но открывшая дверь сестра Луиса сказала, что он гуляет со своей девушкой. Естественно, Софья не поняла, что он имел в виду ее.

Однако конфликт был улажен, и влюбленные нашли общий язык. Софья жила в прибрежном городке в 23 километрах от Монтевидео, поэтому каждый раз для Луиса было испытанием найти деньги на проезд, чтобы добраться до нее. Ему приходилось продавать телефонные карточки, попрошайничать, клянчить деньги у братьев и сестер или спорить на свои голы. К счастью, даже будучи не очень воспитанным и аккуратным парнем, Луис пришелся по нраву родителям Софьи, поэтому они всегда были рады его визиту. Иногда у него не было денег на обратную дорогу, но он никому в этом не признавался, и ехал автостопом.

Суарес никогда не отличался усидчивостью и уважением к дисциплине, поэтому дважды оставался на второй год и едва не был снова исключен из команды за опоздания и прогулы. Софья решила взяться за его образование. Она контролировала его посещаемость, помогала с домашней работой, заставляла больше учиться и правильно себя вести.

Суарес всегда отличался вызывающим поведением — он попадал в неприятные ситуации из-за грубых высказываний и даже в первый раз укусил соперника, — но за блестящую игру ему всегда все сходило с рук.

Уже через год Суарес сосредоточился на футболе и наладил успеваемость, но внезапно все перевернулось. Разорился банк, где работал отец Софьи, и ее семье пришлось переехать в Барселону ради новой работы.

Теперь Луису пришлось собирать деньги на то, чтобы позвонить ей. Уже спустя месяц разлуки Софья призналась, что не может этого вынести, и к счастью, агент Луиса решил оплатить ему рейс до Барселоны и обратно, а старший брат нашел еще 60 долларов на прочие расходы. Так Суарес смог снова увидеть свою любовь и понять, чего действительно хочет от жизни — играть в Европе, чтобы быть ближе к Софье.

Суарес начал активно строить свою карьеру и в 19 лет подписал свой первый контракт, после чего первым делом прилетел повидаться с Софьей. Прощаясь с ней в аэропорту, он не выдержал, купил ей билет и забрал с собой на неделю. Но вышло так, что она так и осталась с Суаресом в Уругвае.

На первую тренировку в составе своей новой команды он явился с пятью лишними килограммами, что очень не понравилось его тренеру. Поэтому Софье снова взяться за Луиса, посадив его на диету.

Спустя некоторое время он начал играть в составе команды «Аякс» и четыре года прожил с Софи в Амстердаме. 16 марта 2009 года влюбленные наконец-то стали мужем и женой, а 5 августа 2010-го у пары родилась дочь Дельфина. Девушка провела последние месяцы беременности в Барселоне — на роды, урвав время между играми, прилетел Суарес. Но Софья снова не смогла долго находиться вдали от любимого, поэтому сама приехала к нему на машине с грудным ребенком.

В 2013 году у них родился сын Бенджамин, и через несколько дней Луис вышел на поле с одетым в форму команды младенцем на руках и после блестяще отыграл матч, забив в нем первый гол.

Через год постоянным переездам пришел конец, и семья осталась в Барселоне, где проживала семья Софи. Луиса ждала новая команда — «Барселона». На ЧМ-2018 в России Суарес забил решающий гол в матче с Саудовской Аравией, выведший Уругвай в плей-офф. Луис засунул победный мяч под футболку, тем самым намекнув, что они с Софи ожидают появления на свет нового члена семьи.

Остается один вопрос — удалось ли Софье отучить Суареса кусаться. На ЧМ-2018 он пока не успел этого сделать, но все мы помним, как в 2014 году на чемпионате мира по футболу в Бразилии Луис Суарес укусил в плечо итальянского защитника Джорджо Кьеллини — после этого Суарес был отстранен от игры на девять матчей и оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков. Что ж, хорошие девушки часто любят драчунов.