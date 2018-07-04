Слилась со стеной: Меган Маркл боится стать «паршивой овцой»

Меган Маркл, полтора месяца назад превратившаяся из звезды американского телесериала в британскую герцогиню, сталкивается с первыми критическими замечаниям по поводу своего гардероба. Но дело не в том, что она одевается слишком вызывающе для королевской особы – напротив, ее обвиняют в том, что после свадьбы яркая раскованная американка превратилась и серую мышку, практически потерялась в тени своих могущественных новых родственников, а главное – действительно стала хуже одеваться.

When you get a last minute invite to a wedding and don't have a hat so you grab the nearest thing and go#MeghanMarkle pic.twitter.com/LO2eWWXDzC — Katie (@CilloMurphy) 17 июня 2018 г.

Поводом для волны критики стало платье из круизной коллекции Oscar de la Renta стоимостью в the $5490, которое герцогиня Сассекская надела 17 июня на свадьбу двоюродной сестры принца Гарри Селии Мак-Коркводейл. Наблюдатели сочли, что длинное свободное платье с запахом, украшенное бело-голубым цветочным принтом, было велико герцогине и не льстило (а, скорее, наоборот) ее фигуре.

В твиттере наряд сравнивали с мешком для картошки, вспоминая при этом занавеску, в которую заворачивалась в «Унесенных ветром» Скарлетт О'Хара.

Фасинатор, которым была украшена голова Меган Маркл, тоже не понравился публике – в соцсетях его сравнили с мочалкой.

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Увидев герцогиню в этом наряде, публика стала задаваться вопросом – что происходит с ее чувством стиля, когда-то восхищавшим женщин? Если до свадьбы каждый ее наряд анализировали, обсуждали и копировать, то теперь она не предлагает идей, которые можно было бы позаимствовать. Публика волнуется, что Меган Маркл стала блеклой, неинтересной, осторожной – и уж точно она не бросает вызов королевской семье, как этого ждали те, кто был рад приливу свежей крови в живущем по строгим правилам в семействе Виндзоров.

От нее ждали, что он будет их нарушать – но она не оправдала ожиданий. Рубашки бойфренда, сексуальные декольте, юбки-карандаши и небрежно собранные волосы Меган Маркл ушли в прошлое. Как и полагается членам королевской семьи, герцогиня Сассекская теперь носит колготки, на смену элегантным сумкам с ремнем через плечо пришли ограничивающие свободу клатчи, а цветовая гамма, которой придерживается Меган Маркл, стала совсем блеклой.

У тех, кто еще недавно ее обожал, складывается ощущение, будто она сознательно скрывается в тени королевской семьи, и даже пастельные цвета – сливочный, кремовый, голубой – выбирает, чтобы не затмить королеву Елизавету II, которая традиционно выбирает яркие оттенки лимона, лайма или лазури.

Надо сказать, что разочарование публики наступило уже во время свадьбы – увидев платье, в котором Меган Маркл прибыла в часовню Сент-Джеймсского дворца, удивило тех, кто ожидал максимально сексуального наряда. Памятуя о том, что на официальных фотографиях по случаю помолвки Меган Маркл была в кружевном наряде Ralph&Russo, подчеркивавшем ее формы, публика надеялась, что и на свадьбе невеста не побоится продемонстрировать голливудские представления о сексуальности.

Just Married: Introducing The Duke and Duchess of Sussex #RoyalWedding pic.twitter.com/AJbqgiCNFR — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 май 2018 г.

То, что увидели зрители, скорее, соответствовало викторианским представлениям о подобающем невесте наряде. Платье Givenchy, созданное креативным директором дома Клэр Уайт-Келлер, оказалось минималистичным (что на самом деле вовсе не плохо) и совсем закрытым – вырез-лодочка слегка обнажал плечи невесты принца Гарри, однако длинный рукав и слегка расклешенная юбка в пол закрывали все остальное.

Наряд был раскритикован суровыми зрителями – впрочем, они все же нашли в себе силы похвалить второе платье, которое Меган Маркл надела уже на торжественный банкет:

голливудская пройма наряда, созданного Стеллой Маккартни, открывала плечи и руки, и бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» действительно смотрелась в нем роскошно.

Что же случилось со стилем Меган? Скорее всего, она его еще просто не нашла. По всей видимости, они приняла решение не нарушать королевский протокол – и несколько растерялась. Пока Меган Маркл оставалась голливудской актрисой, за ее стилем следила лучшая подруга – Джессика Малруни. Она знакомила актрису с независимыми канадскими дизайнерами (Меган Маркл, напомним, прожила в Канаде восемь лет, снимаясь в «Форс-мажорах»), помогая выработать свой стиль – небрежный и роскошный одновременно. Куртки-косухи, рваные джинсы и просторные белые рубашки помогали Меган Маркл выглядеть сильной и независимой женщиной. Однако Канада, «Форс-мажоры» и Джессика Малруни остались для нее в прошлом.

«В королевской семье твердо следуют протоколу, — объяснила британский дизайнер Каролин Кастильяно изданию The New York Post. – Мы видим, как все в Меган меняется. Это очень сложно, когда тебе 36 – в 20 лет им гораздо проще подстроить, адаптировать тебя под себя. Для Меган это работа посложнее. Это должно быть невероятно сложно для Меган, которая была работающей женщиной и обладала собственным стилем».

Каролин Кастильяно также отмечает, что сейчас то, как одевается Меган Маркл, напоминает стиль Кейт Миддлтон. «На этом этапе Кейт, вероятно, дает ей множество советов по поводу того, как вписаться». The New York Post, ссылаясь на источник, утверждают, что помогает герцогине Сассекской Наташа Арчер – стилист самой принцессы Кейт.

Но если герцогине Кембриджской такой стиль «подходит, как перчатка», поскольку дизайнеры знакомы с особенностями ее фигуры, то герцогине Меган только предстоит стать своей в этом кругу.

А пока она остается только копией Кейт Миддлтон, боясь затмить своих родственников. Впрочем, нужно отдать ей должное, она пытается сохранить лицо. Два дня назад, 2 июля, издания о моде сообщили сенсационную новость: Меган Маркл впервые с момента свадьбы вышла на люди в джинсах. Это случилось на второй день турнира по поло в Аскоте. Публика с восторгом узнала в герцогине Сассекской свою любимую Меган – в свободной рубашке бойфренда, укороченных черных джинсах, туфлях-лодочках и шляпе-федоре. Остается только вопрос – не случайность ли это.